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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 лип, 2022 18:45
zerocool написав: beee написав:
Ещё и претензии ко мне: "ты негодяй поцарапал наш новый сервант 1971 года "
Нє, ну якщо сервант з 1971 року реально як новий, то це вже вінтаж, то як вино з часом тільки дорожчає
А взагалі знайомі шукали автентичні інтер'єри тих часів для зйомок, без новодєла – і виявилося, що їх вже дуже мало, берегти треба
Там такий сервант, шо до дверей нельзя торкатись, бо вони як доміно всі падають з петель по голові.
Дуже шкода ваших знайомих, бо побачити як це - спати половиною тіла на подобии ліжка, а половиною на смердючому стільці- дорогого вартує
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Додано: Чет 14 лип, 2022 19:14
Шляпа написав:
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/10433160/?utm_campaign=external_rank_300&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391592121
цена реальная
За тыс. 50 уйдет.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 19:15
fox767676 написав: vitaliian написав:
Рынок перебалансируется с учётом того что хрущи с 5м2 кухнями не имеют морального права жить, потому что в 21м веке это не жильё.
Локация решает. А кухня 5 м легким движением молотка превращается в комнату-студию 20 метров
Ну да, и вся одежда будет тхнуть жаренными катлетами.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 19:20
Хомякоид написав: fox767676 написав: vitaliian написав:
Рынок перебалансируется с учётом того что хрущи с 5м2 кухнями не имеют морального права жить, потому что в 21м веке это не жильё.
Локация решает. А кухня 5 м легким движением молотка превращается в комнату-студию 20 метров
Ну да, и вся одежда будет тхнуть жаренными катлетами.
Насправді то треба постаратися
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