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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10088100891009010091

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 80
1. Не вище 500
13%
10
2. 501 - 700
19%
15
3. 701 - 900
21%
17
4. 901 - 1000
20%
16
5. 1001 - 1200
18%
14
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 18:45

  zerocool написав:
  beee написав:Ещё и претензии ко мне: "ты негодяй поцарапал наш новый сервант 1971 года "

Нє, ну якщо сервант з 1971 року реально як новий, то це вже вінтаж, то як вино з часом тільки дорожчає :mrgreen:

А взагалі знайомі шукали автентичні інтер'єри тих часів для зйомок, без новодєла – і виявилося, що їх вже дуже мало, берегти треба

Там такий сервант, шо до дверей нельзя торкатись, бо вони як доміно всі падають з петель по голові.
Дуже шкода ваших знайомих, бо побачити як це - спати половиною тіла на подобии ліжка, а половиною на смердючому стільці- дорогого вартує
beee
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:14

  Шляпа написав:https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/10433160/?utm_campaign=external_rank_300&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391592121

цена реальная


За тыс. 50 уйдет.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:15

  fox767676 написав:
  vitaliian написав:Рынок перебалансируется с учётом того что хрущи с 5м2 кухнями не имеют морального права жить, потому что в 21м веке это не жильё.


Локация решает. А кухня 5 м легким движением молотка превращается в комнату-студию 20 метров


Ну да, и вся одежда будет тхнуть жаренными катлетами.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид написав:
  fox767676 написав:
  vitaliian написав:Рынок перебалансируется с учётом того что хрущи с 5м2 кухнями не имеют морального права жить, потому что в 21м веке это не жильё.


Локация решает. А кухня 5 м легким движением молотка превращается в комнату-студию 20 метров


Ну да, и вся одежда будет тхнуть жаренными катлетами.
Насправді то треба постаратися
Faceless
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  #<1 ... 10088100891009010091
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