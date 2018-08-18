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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 80
1. Не вище 500
13%
10
2. 501 - 700
19%
15
3. 701 - 900
21%
17
4. 901 - 1000
20%
16
5. 1001 - 1200
18%
14
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 18:45

  zerocool написав:
  beee написав:Ещё и претензии ко мне: "ты негодяй поцарапал наш новый сервант 1971 года "

Нє, ну якщо сервант з 1971 року реально як новий, то це вже вінтаж, то як вино з часом тільки дорожчає :mrgreen:

А взагалі знайомі шукали автентичні інтер'єри тих часів для зйомок, без новодєла – і виявилося, що їх вже дуже мало, берегти треба

Там такий сервант, шо до дверей нельзя торкатись, бо вони як доміно всі падають з петель по голові.
Дуже шкода ваших знайомих, бо побачити як це - спати половиною тіла на подобии ліжка, а половиною на смердючому стільці- дорогого вартує
beee
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:14

  Шляпа написав:https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/10433160/?utm_campaign=external_rank_300&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391592121

цена реальная


За тыс. 50 уйдет.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:15

  fox767676 написав:
  vitaliian написав:Рынок перебалансируется с учётом того что хрущи с 5м2 кухнями не имеют морального права жить, потому что в 21м веке это не жильё.


Локация решает. А кухня 5 м легким движением молотка превращается в комнату-студию 20 метров


Ну да, и вся одежда будет тхнуть жаренными катлетами.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид написав:
  fox767676 написав:
  vitaliian написав:Рынок перебалансируется с учётом того что хрущи с 5м2 кухнями не имеют морального права жить, потому что в 21м веке это не жильё.


Локация решает. А кухня 5 м легким движением молотка превращается в комнату-студию 20 метров


Ну да, и вся одежда будет тхнуть жаренными катлетами.
Насправді то треба постаратися
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

2012 год. Курс 8. Зображення
beee
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:49

  fox767676 написав:
  vitaliian написав:Рынок перебалансируется с учётом того что хрущи с 5м2 кухнями не имеют морального права жить, потому что в 21м веке это не жильё.


Локация решает. А кухня 5 м легким движением молотка превращается в комнату-студию 20 метров


Мда... и сидишь потом в этой комнате с ощущением, что ты на кухне. Минус одна комната, в итоге. Ладно, если комнат было три, а жильцов квартиры двое. Иначе - печаль.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:52

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Но, блин, не о том люди думают. Не о том.
извините что пишем не про скрытые плинтуса.

Да хоть бы про скрытые плинтуса. Про скрытые плинтуса - это про мечту. А ребята тут, вместо этого, сплошную зраду разводят.


плинтуса пахнут миром и достатком. хочется их обсуждать. кстати, по вашему совету брал гипсовые встроенные светильники. дешево и круто получилось! сам шпаклевал, красил. результат в лс могу
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 21:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:ая квартира дала 5к город дал 150к и застройщик сколько дал - не знаю. Есть волейбольная площадка, теннисный стол, альтанка на 20 чел (в которой жила охрана когда не было э/э), растения, кусты дофига (в штате осбб садовник), кованый забор, дорожки. Всего не перечислишь, камеры наблюдения, автоматические ворота. Дети пасутся, места всем хватает. На новый год наряжают елку 3 метра. В хрущах этого никогда не будет, потому контингент, которому лучше пивной ларек чем всё вышеперечисленное. За 5к удавятся.

Уже обсуждали много раз, с вами в т.ч.
Пакостят в основном дети. Им все равно сколько родители выплатили за квартиру в кооперативе\ОП или лизали начальству. Картина примерно одинаковая что в комфорт новостроях, что в хрущебрежневках (кооперативных
некооперативных), что в совминах - советском "бизнес-классе". Даже хуже того, есть дятлы которые колхозят фасад кондиционерами ставя их выше корзин, штробящие монлит и т.д. Гипотеза что "раз проплатил кровные - значит отвественый хозяин" не работает.
Дальше. Возьмем центровой хрущ. Их мало, по чисто геометрическим рассчетам. И в подъезде 20 квартир, а не 200 как в новостроях. Уже одно это недосягаемая роскошь для новостроев. Я думаю ротация жильцов в таких хрущах прошла не раз, и люди оознавали ради чего они платили большие деньги за меньшие метры, чем в случае в новострое на окраине или вообще в пригороде.
В хрущесталинках потолки 3 метра, еще один малодосягаемый параметр для новостроев.
Ну и в пользу старого жилья в хороших локациях как ни печально пермаментно коллапсирующее состояние экономики. Троещина не дождалась своего метро, и Варшавский успеют подзассать фрустророванные инвесторы и сьемщики пока дождутся постройки станций. Про пригороды и говорить не хочется. А центр цветет и пахнет.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 21:22

  fler написав:
  fox767676 написав:
  vitaliian написав:Рынок перебалансируется с учётом того что хрущи с 5м2 кухнями не имеют морального права жить, потому что в 21м веке это не жильё.


Локация решает. А кухня 5 м легким движением молотка превращается в комнату-студию 20 метров


Мда... и сидишь потом в этой комнате с ощущением, что ты на кухне. Минус одна комната, в итоге. Ладно, если комнат было три, а жильцов квартиры двое. Иначе - печаль.


Вытяжки, зонирование, раздвижные перегородки. хрущик 438 серии в 63 метра 3 людей в принципе потянет
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 21:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

fox767676 написав:
  vitaliian написав:ая квартира дала 5к город дал 150к и застройщик сколько дал - не знаю. Есть волейбольная площадка, теннисный стол, альтанка на 20 чел (в которой жила охрана когда не было э/э), растения, кусты дофига (в штате осбб садовник), кованый забор, дорожки. Всего не перечислишь, камеры наблюдения, автоматические ворота. Дети пасутся, места всем хватает. На новый год наряжают елку 3 метра. В хрущах этого никогда не будет, потому контингент, которому лучше пивной ларек чем всё вышеперечисленное. За 5к удавятся.

Уже обсуждали много раз, с вами в т.ч.
Пакостят в основном дети. Им все равно сколько родители выплатили за квартиру в кооперативе\ОП или лизали начальству. Картина примерно одинаковая что в комфорт новостроях, что в хрущебрежневках (кооперативных
некооперативных), что в совминах - советском "бизнес-классе". Даже хуже того, есть дятлы которые колхозят фасад кондиционерами ставя их выше корзин, штробящие монлит и т.д. Гипотеза что "раз проплатил кровные - значит отвественый хозяин" не работает.
Дальше. Возьмем центровой хрущ. Их мало, по чисто геометрическим рассчетам. И в подъезде 20 квартир, а не 200 как в новостроях. Уже одно это недосягаемая роскошь для новостроев. Я думаю ротация жильцов в таких хрущах прошла не раз, и люди оознавали ради чего они платили большие деньги за меньшие метры, чем в случае в новострое на окраине или вообще в пригороде.
В хрущесталинках потолки 3 метра, еще один малодосягаемый параметр для новостроев.
Ну и в пользу старого жилья в хороших локациях как ни печально пермаментно коллапсирующее состояние экономики. Троещина не дождалась своего метро, и Варшавский успеют подзассать фрустророванные инвесторы и сьемщики пока дождутся постройки станций. Про пригороды и говорить не хочется. А центр цветет и пахнет.

Оказывается 20 квартир в хруще это роскошь - против 200 в новострое со скоростными лифтами, чистым холлом и здоровающимся охранником.
Вот оно как.
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