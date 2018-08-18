Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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vitaliian написав:ая квартира дала 5к город дал 150к и застройщик сколько дал - не знаю. Есть волейбольная площадка, теннисный стол, альтанка на 20 чел (в которой жила охрана когда не было э/э), растения, кусты дофига (в штате осбб садовник), кованый забор, дорожки. Всего не перечислишь, камеры наблюдения, автоматические ворота. Дети пасутся, места всем хватает. На новый год наряжают елку 3 метра. В хрущах этого никогда не будет, потому контингент, которому лучше пивной ларек чем всё вышеперечисленное. За 5к удавятся.
Уже обсуждали много раз, с вами в т.ч. Пакостят в основном дети. Им все равно сколько родители выплатили за квартиру в кооперативе\ОП или лизали начальству. Картина примерно одинаковая что в комфорт новостроях, что в хрущебрежневках (кооперативных некооперативных), что в совминах - советском "бизнес-классе". Даже хуже того, есть дятлы которые колхозят фасад кондиционерами ставя их выше корзин, штробящие монлит и т.д. Гипотеза что "раз проплатил кровные - значит отвественый хозяин" не работает. Дальше. Возьмем центровой хрущ. Их мало, по чисто геометрическим рассчетам. И в подъезде 20 квартир, а не 200 как в новостроях. Уже одно это недосягаемая роскошь для новостроев. Я думаю ротация жильцов в таких хрущах прошла не раз, и люди оознавали ради чего они платили большие деньги за меньшие метры, чем в случае в новострое на окраине или вообще в пригороде. В хрущесталинках потолки 3 метра, еще один малодосягаемый параметр для новостроев. Ну и в пользу старого жилья в хороших локациях как ни печально пермаментно коллапсирующее состояние экономики. Троещина не дождалась своего метро, и Варшавский успеют подзассать фрустророванные инвесторы и сьемщики пока дождутся постройки станций. Про пригороды и говорить не хочется. А центр цветет и пахнет.
Оказывается 20 квартир в хруще это роскошь - против 200 в новострое со скоростными лифтами, чистым холлом и здоровающимся охранником. Вот оно как.
И что там на первой фоточке? Думаю что не ирпенятник, не варшавский и даже не Севен )
На второй из криминала вижу только не убранную\не закрашеную пену вокруг двери и неосвеженную побелку. Да, не модные мопы, зато модно будет, если это хрущ на кловском спуске или подоле, выйти на улицу. А куда пойти с севена или варшавского или ирпеня?
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 14 лип, 2022 21:39, всього редагувалось 1 раз.
Короче, хрущик - самый безопасный актив в Киеве сейчас. Из-за низкой этажности прячется внизу под свечками и даже за девятиэтажками. Добавил бы еще сталинки, но у них локация беда-печаль по нынешним временам.
Ну хорошо, хорошо) Вот вам севен. Вот вам славутич. Кстати и то и то эконом, как мне объяснили, даже не комфорт. А хрущ на фотке - после ремонта так сказать. Зато запах- ммм Кстати обе фотки в домах, где ремонты идут, т.е. пыли много
И что там на первой фоточке? Думаю что не ирпенятник, не варшавский и даже не Севен )
На второй из криминала вижу только не убранную\не закрашеную пену вокруг двери и неосвеженную побелку. Да, не модные мопы, зато модно будет, если это хрущ на кловском спуске или подоле, выйти на улицу. А куда пойти с севена или варшавского или ирпеня?
Выйти некуда. Убого. Ривер молла нет. Жесть, как тут писали. Я кстати обитатель золотых ворот, если чо И на счёт варшавского согласен. Веник - депрессивный
Востаннє редагувалось beee в Чет 14 лип, 2022 21:59, всього редагувалось 2 разів.
antey1969 написав:Короче, хрущик - самый безопасный актив в Киеве сейчас. Из-за низкой этажности прячется внизу под свечками и даже за девятиэтажками. Добавил бы еще сталинки, но у них локация беда-печаль по нынешним временам.
самые пострадавшие в ирпене - дома низкой этажности. В высотку еще надо попасть а низкоэтажки везде куда не плюнь. Даже если попали в высотку страдает несколько квартир, пускай десяток, а малоэтажки складываются, выгорают или становятся аварийными (при повреждении несущих стен), Можно сказать в малоэтажке страдают все квартиры.
Вариант спрятатся вообще мимо, въезд в паркинг вокруг него три 9ти этажки буквой П. В паркинг попали а девятиэтажки целые.
Кейс, допустим повреждена крыша, нужно 200 тыс на ремонт, дом из 20 квартир должен скинутся по10к (что малореально а если хрущ - нереально вообще) а дом из 100 квартир скидывается по 2к.
Организовать охрану дома (чтобы мародеры не растащили) со 100 квартир найдется 10-15 добровольцев, по 3-5 человек в смену, с 20квартирного дома вы найдёте 2-3 добровольца максимум, которых заменить будет некем. Мы скидывались добровольцам на еду и топливо по 500 грн. Одно дело 100квартир пришлет по 500 (50к нормальные деньги на месяц хватит) другое 20 квартир (на что их хватит?)
Тоже с транспортом, в большом жк всегда найдётся сосед с авто который съездит в аптеку или отвезет больного в больницу, или даст прикурить. В маленьком с этим сложно. Такие не очевидные вещи.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 14 лип, 2022 22:07, всього редагувалось 3 разів.
beee Правильно, потому что в Севене не 4 лифта, а 3 ) Лысая придомовая територия. Детские садики по цене среднекиеввской зарплаты. И подозреваю скандалы в жк-чатах "кто на царапал на скамейке сережа с 195 квартиры - гей, а маша с 7Г- блядь?? ","кто опять котят в унитазе топил, нижние 10 єтажей затопило!!!", "Какая секция опять штробит в 3 часа ночи" )
fox767676 написав:beee Правильно, потому что в Севене не 4 лифта, а 3 ) Лысая придомовая територия. Детские садики по цене среднекиеввской зарплаты. И подозреваю скандалы в жк-чатах "кто на царапал на скамейке сережа с 195 квартиры - гей, а маша с 7Г- блядь?? ","кто опять котят в унитазе топил, нижние 10 єтажей затопило!!!", "Какая секция опять штробит в 3 часа ночи" )
О, к теме. Может пригодится кому. Я менял место жительства несколько десятков раз наверное. И понял 2 правила: 1. Не регистрироваться в домовых чатах. 😅😅 2. Соседям говорить только два словосочетания: здрасьте (добрый день) и до свидания
BIGor написав:Это еще хрущь очень приличный на фото...
Ну, такий, середній. У Києві зараз багато хрущів пройшли через капремонт під'їздів, заміну вікон та ящиків і в принципі виглядають майже на рівні бюджетной новобудови, хіба що місце під консьєржа не передбачено ніяк, і ліфта теж нема.
И что там на первой фоточке? Думаю что не ирпенятник, не варшавский и даже не Севен )
На второй из криминала вижу только не убранную\не закрашеную пену вокруг двери и неосвеженную побелку. Да, не модные мопы, зато модно будет, если это хрущ на кловском спуске или подоле, выйти на улицу. А куда пойти с севена или варшавского или ирпеня?
Выйти некуда. Убого. Ривер молла нет. Жесть, как тут писали. Я кстати обитатель золотых ворот, если чо И на счёт варшавского согласен. Веник - депрессивный
Ну близость к набережной и метро, это все-таки уже не ноунейм локация. Хотя потенциал територии чуть подзагубили сплошной 25 этажной застройкой