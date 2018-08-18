fox767676 написав:

vitaliian написав: ая квартира дала 5к город дал 150к и застройщик сколько дал - не знаю. Есть волейбольная площадка, теннисный стол, альтанка на 20 чел (в которой жила охрана когда не было э/э), растения, кусты дофига (в штате осбб садовник), кованый забор, дорожки. Всего не перечислишь, камеры наблюдения, автоматические ворота. Дети пасутся, места всем хватает. На новый год наряжают елку 3 метра. В хрущах этого никогда не будет, потому контингент, которому лучше пивной ларек чем всё вышеперечисленное. За 5к удавятся. ая квартира дала 5к город дал 150к и застройщик сколько дал - не знаю. Есть волейбольная площадка, теннисный стол, альтанка на 20 чел (в которой жила охрана когда не было э/э), растения, кусты дофига (в штате осбб садовник), кованый забор, дорожки. Всего не перечислишь, камеры наблюдения, автоматические ворота. Дети пасутся, места всем хватает. На новый год наряжают елку 3 метра. В хрущах этого никогда не будет, потому контингент, которому лучше пивной ларек чем всё вышеперечисленное. За 5к удавятся.

Уже обсуждали много раз, с вами в т.ч.Пакостят в основном дети. Им все равно сколько родители выплатили за квартиру в кооперативе\ОП или лизали начальству. Картина примерно одинаковая что в комфорт новостроях, что в хрущебрежневках (кооперативныхнекооперативных), что в совминах - советском "бизнес-классе". Даже хуже того, есть дятлы которые колхозят фасад кондиционерами ставя их выше корзин, штробящие монлит и т.д. Гипотеза что "раз проплатил кровные - значит отвественый хозяин" не работает.Дальше. Возьмем центровой хрущ. Их мало, по чисто геометрическим рассчетам. И в подъезде 20 квартир, а не 200 как в новостроях. Уже одно это недосягаемая роскошь для новостроев. Я думаю ротация жильцов в таких хрущах прошла не раз, и люди оознавали ради чего они платили большие деньги за меньшие метры, чем в случае в новострое на окраине или вообще в пригороде.В хрущесталинках потолки 3 метра, еще один малодосягаемый параметр для новостроев.Ну и в пользу старого жилья в хороших локациях как ни печально пермаментно коллапсирующее состояние экономики. Троещина не дождалась своего метро, и Варшавский успеют подзассать фрустророванные инвесторы и сьемщики пока дождутся постройки станций. Про пригороды и говорить не хочется. А центр цветет и пахнет.