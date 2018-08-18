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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10089100901009110092

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 80
1. Не вище 500
13%
10
2. 501 - 700
19%
15
3. 701 - 900
21%
17
4. 901 - 1000
20%
16
5. 1001 - 1200
18%
14
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 21:31

  beee написав:
fox767676 написав:
  vitaliian написав:ая квартира дала 5к город дал 150к и застройщик сколько дал - не знаю. Есть волейбольная площадка, теннисный стол, альтанка на 20 чел (в которой жила охрана когда не было э/э), растения, кусты дофига (в штате осбб садовник), кованый забор, дорожки. Всего не перечислишь, камеры наблюдения, автоматические ворота. Дети пасутся, места всем хватает. На новый год наряжают елку 3 метра. В хрущах этого никогда не будет, потому контингент, которому лучше пивной ларек чем всё вышеперечисленное. За 5к удавятся.

Уже обсуждали много раз, с вами в т.ч.
Пакостят в основном дети. Им все равно сколько родители выплатили за квартиру в кооперативе\ОП или лизали начальству. Картина примерно одинаковая что в комфорт новостроях, что в хрущебрежневках (кооперативных
некооперативных), что в совминах - советском "бизнес-классе". Даже хуже того, есть дятлы которые колхозят фасад кондиционерами ставя их выше корзин, штробящие монлит и т.д. Гипотеза что "раз проплатил кровные - значит отвественый хозяин" не работает.
Дальше. Возьмем центровой хрущ. Их мало, по чисто геометрическим рассчетам. И в подъезде 20 квартир, а не 200 как в новостроях. Уже одно это недосягаемая роскошь для новостроев. Я думаю ротация жильцов в таких хрущах прошла не раз, и люди оознавали ради чего они платили большие деньги за меньшие метры, чем в случае в новострое на окраине или вообще в пригороде.
В хрущесталинках потолки 3 метра, еще один малодосягаемый параметр для новостроев.
Ну и в пользу старого жилья в хороших локациях как ни печально пермаментно коллапсирующее состояние экономики. Троещина не дождалась своего метро, и Варшавский успеют подзассать фрустророванные инвесторы и сьемщики пока дождутся постройки станций. Про пригороды и говорить не хочется. А центр цветет и пахнет.

Оказывается 20 квартир в хруще это роскошь - против 200 в новострое со скоростными лифтами, чистым холлом и здоровающимся охранником.
Вот оно как.
ЗображенняЗображення

Это еще хрущь очень приличный на фото...
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 21:32

beee

И что там на первой фоточке? Думаю что не ирпенятник, не варшавский и даже не Севен )

На второй из криминала вижу только не убранную\не закрашеную пену вокруг двери и неосвеженную побелку.
Да, не модные мопы, зато модно будет, если это хрущ на кловском спуске или подоле, выйти на улицу. А куда пойти с севена или варшавского или ирпеня?
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 14 лип, 2022 21:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 21:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Короче, хрущик - самый безопасный актив в Киеве сейчас. Из-за низкой этажности прячется внизу под свечками и даже за девятиэтажками.
Добавил бы еще сталинки, но у них локация беда-печаль по нынешним временам.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 21:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну хорошо, хорошо)
Вот вам севен. Вот вам славутич.
Кстати и то и то эконом, как мне объяснили, даже не комфорт.
А хрущ на фотке - после ремонта так сказать. Зато запах- ммм
Кстати обе фотки в домах, где ремонты идут, т.е. пыли много ЗображенняЗображення
beee
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 21:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

fox767676 написав:beee

И что там на первой фоточке? Думаю что не ирпенятник, не варшавский и даже не Севен )

На второй из криминала вижу только не убранную\не закрашеную пену вокруг двери и неосвеженную побелку.
Да, не модные мопы, зато модно будет, если это хрущ на кловском спуске или подоле, выйти на улицу. А куда пойти с севена или варшавского или ирпеня?
Выйти некуда. Убого. Ривер молла нет.
Жесть, как тут писали.
Я кстати обитатель золотых ворот, если чо
И на счёт варшавского согласен. Веник - депрессивный
Зображення
Востаннє редагувалось beee в Чет 14 лип, 2022 21:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 21:51

  antey1969 написав:Короче, хрущик - самый безопасный актив в Киеве сейчас. Из-за низкой этажности прячется внизу под свечками и даже за девятиэтажками.
Добавил бы еще сталинки, но у них локация беда-печаль по нынешним временам.

самые пострадавшие в ирпене - дома низкой этажности. В высотку еще надо попасть а низкоэтажки везде куда не плюнь. Даже если попали в высотку страдает несколько квартир, пускай десяток, а малоэтажки складываются, выгорают или становятся аварийными (при повреждении несущих стен), Можно сказать в малоэтажке страдают все квартиры.

Вариант спрятатся вообще мимо, въезд в паркинг вокруг него три 9ти этажки буквой П. В паркинг попали а девятиэтажки целые.

Кейс, допустим повреждена крыша, нужно 200 тыс на ремонт, дом из 20 квартир должен скинутся по10к (что малореально а если хрущ - нереально вообще) а дом из 100 квартир скидывается по 2к.

Организовать охрану дома (чтобы мародеры не растащили) со 100 квартир найдется 10-15 добровольцев, по 3-5 человек в смену, с 20квартирного дома вы найдёте 2-3 добровольца максимум, которых заменить будет некем. Мы скидывались добровольцам на еду и топливо по 500 грн. Одно дело 100квартир пришлет по 500 (50к нормальные деньги на месяц хватит) другое 20 квартир (на что их хватит?)

Тоже с транспортом, в большом жк всегда найдётся сосед с авто который съездит в аптеку или отвезет больного в больницу, или даст прикурить. В маленьком с этим сложно. Такие не очевидные вещи.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 14 лип, 2022 22:07, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 21:58

beee
Правильно, потому что в Севене не 4 лифта, а 3 )
Лысая придомовая територия.
Детские садики по цене среднекиеввской зарплаты.
И подозреваю скандалы в жк-чатах "кто на царапал на скамейке сережа с 195 квартиры - гей, а маша с 7Г- блядь?? ","кто опять котят в унитазе топил, нижние 10 єтажей затопило!!!", "Какая секция опять штробит в 3 часа ночи" :))
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 22:02

  fox767676 написав:beee
Правильно, потому что в Севене не 4 лифта, а 3 )
Лысая придомовая територия.
Детские садики по цене среднекиеввской зарплаты.
И подозреваю скандалы в жк-чатах "кто на царапал на скамейке сережа с 195 квартиры - гей, а маша с 7Г- блядь?? ","кто опять котят в унитазе топил, нижние 10 єтажей затопило!!!", "Какая секция опять штробит в 3 часа ночи" :))

О, к теме. Может пригодится кому.
Я менял место жительства несколько десятков раз наверное. И понял 2 правила:
1. Не регистрироваться в домовых чатах. 😅😅
2. Соседям говорить только два словосочетания: здрасьте (добрый день) и до свидания
beee
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 22:03

  BIGor написав:Это еще хрущь очень приличный на фото...


Ну, такий, середній.
У Києві зараз багато хрущів пройшли через капремонт під'їздів, заміну вікон та ящиків і в принципі виглядають майже на рівні бюджетной новобудови, хіба що місце під консьєржа не передбачено ніяк, і ліфта теж нема.

http://image.prorab.ua/uslugi/695/uslug ... 345662.jpg
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 22:21

  beee написав:
fox767676 написав:beee

И что там на первой фоточке? Думаю что не ирпенятник, не варшавский и даже не Севен )

На второй из криминала вижу только не убранную\не закрашеную пену вокруг двери и неосвеженную побелку.
Да, не модные мопы, зато модно будет, если это хрущ на кловском спуске или подоле, выйти на улицу. А куда пойти с севена или варшавского или ирпеня?
Выйти некуда. Убого. Ривер молла нет.
Жесть, как тут писали.
Я кстати обитатель золотых ворот, если чо
И на счёт варшавского согласен. Веник - депрессивный
Зображення


Ну близость к набережной и метро, это все-таки уже не ноунейм локация.
Хотя потенциал територии чуть подзагубили сплошной 25 этажной застройкой
fox767676
 
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