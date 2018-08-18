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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10090100911009210093

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 80
1. Не вище 500
13%
10
2. 501 - 700
19%
15
3. 701 - 900
21%
17
4. 901 - 1000
20%
16
5. 1001 - 1200
18%
14
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 23:22

  antey1969 написав:Короче, хрущик - самый безопасный актив в Киеве сейчас. Из-за низкой этажности прячется внизу под свечками и даже за девятиэтажками.
Добавил бы еще сталинки, но у них локация беда-печаль по нынешним временам.


типа слишком центральные? или?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 23:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

читаешь, смотришь на картинки, и не понимаешь, почему в прочем мире локейшен драйвит прайс квадратного места, а не МОП, как у нас.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 23:36

  alfredhaos написав:Спотовая цена газа на TTF и фьючерсы на всю осень и зиму уже почти 2 000 долл. за тыс. м3.
Хорошо, что есть несколько комплектов термобелья. Можно чередовать по времени суток и по дням.
Кто еще не закупился - поспешите, пока не похолодало.

Алик, для вас ещё раз повторю - как и Уренгой-Помары-Ужгород, так и оба «Потока» строились для братского побеждённого народа, у которого канцлерами были друзья Хремля, навскидку Шредер и Колль, а также вроде Брандт.
И при таких ценах танки Леопард вместо Тигров и Пантер совершенно случайно могут дерусифицировать ту территорию «Ирака», которая находится в Заполярье, гансы мёрзнуть не будут, а по 2евро за кило, Хомяк не даст соврать, там курятину продают, а не газ для обогрева курятников.
И войска ООН, РОА, SS, SD или какие другие будут стоять на Ямале и качать себе СВОЁ топливо
А авианосцы с известным флагом будут их охранять
А народу-богоносцу с лишней хромосомой през Дерипаска для большего счастья и меньшей умственной нагрузки просто снизит цены на крепчак
Просто запишите это всё а потом сверим
Хотя может Олега чайком с полонием тоже напоят
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 00:00

  adeges написав:читаешь, смотришь на картинки, и не понимаешь, почему в прочем мире локейшен драйвит прайс квадратного места, а не МОП, как у нас.

МОП и прочие плюшки в Вене ценник могут почти удвоить по сравнению с соседними немодными домами (при том что немодные дома тут тоже в очень неплохом состоянии).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 01:27

  antey1969 написав:Короче, хрущик - самый безопасный актив в Киеве сейчас. Из-за низкой этажности прячется внизу под свечками и даже за девятиэтажками.
Добавил бы еще сталинки, но у них локация беда-печаль по нынешним временам.


Да уж, с такой рекламой, их за $30к не продать. За 30к можно в испанской провинции что-то найти, а не в ветхом хруще молиться богу под ракетами. Лучше такого не пишите на объявлениях.
Moneta
 
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