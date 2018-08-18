типа слишком центральные? или?
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Додано: Чет 14 лип, 2022 23:22
Додано: Чет 14 лип, 2022 23:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
читаешь, смотришь на картинки, и не понимаешь, почему в прочем мире локейшен драйвит прайс квадратного места, а не МОП, как у нас.
Додано: Чет 14 лип, 2022 23:36
Алик, для вас ещё раз повторю - как и Уренгой-Помары-Ужгород, так и оба «Потока» строились для братского побеждённого народа, у которого канцлерами были друзья Хремля, навскидку Шредер и Колль, а также вроде Брандт.
И при таких ценах танки Леопард вместо Тигров и Пантер совершенно случайно могут дерусифицировать ту территорию «Ирака», которая находится в Заполярье, гансы мёрзнуть не будут, а по 2евро за кило, Хомяк не даст соврать, там курятину продают, а не газ для обогрева курятников.
И войска ООН, РОА, SS, SD или какие другие будут стоять на Ямале и качать себе СВОЁ топливо
А авианосцы с известным флагом будут их охранять
А народу-богоносцу с лишней хромосомой през Дерипаска для большего счастья и меньшей умственной нагрузки просто снизит цены на крепчак
Просто запишите это всё а потом сверим
Хотя может Олега чайком с полонием тоже напоят
Додано: П'ят 15 лип, 2022 00:00
МОП и прочие плюшки в Вене ценник могут почти удвоить по сравнению с соседними немодными домами (при том что немодные дома тут тоже в очень неплохом состоянии).
Додано: П'ят 15 лип, 2022 01:27
Да уж, с такой рекламой, их за $30к не продать. За 30к можно в испанской провинции что-то найти, а не в ветхом хруще молиться богу под ракетами. Лучше такого не пишите на объявлениях.
Додано: П'ят 15 лип, 2022 07:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Якщо ви вважаєте те що на фото рівнем новобудови, ви не бачили новобудов. Це просто фарбований хрущ
Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:04
барабашов 200 леопардов за одну ночь возьмут Кремль
Та и я не про Германию говорил, а про реалии украинцев этой зимой. Я уже заказал себе еще 1 комплект термобелья, буду греться холодными зимами.
Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:17
Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:21
Новобудов какого класса ? В Галактике ,например , облизываться совершенно не на что. Просто больше площадь мопов. Ну так там и людей толпы. В Комфорт-тауне слышал еще проще.
Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:21
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