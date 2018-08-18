Додано: Чет 14 лип, 2022 23:36

alfredhaos написав: Спотовая цена газа на TTF и фьючерсы на всю осень и зиму уже почти 2 000 долл. за тыс. м3.

Хорошо, что есть несколько комплектов термобелья. Можно чередовать по времени суток и по дням.

Кто еще не закупился - поспешите, пока не похолодало. Спотовая цена газа на TTF и фьючерсы на всю осень и зиму уже почти 2 000 долл. за тыс. м3.Хорошо, что есть несколько комплектов термобелья. Можно чередовать по времени суток и по дням.Кто еще не закупился - поспешите, пока не похолодало.

Алик, для вас ещё раз повторю - как и Уренгой-Помары-Ужгород, так и оба «Потока» строились для братского побеждённого народа, у которого канцлерами были друзья Хремля, навскидку Шредер и Колль, а также вроде Брандт.И при таких ценах танки Леопард вместо Тигров и Пантер совершенно случайно могут дерусифицировать ту территорию «Ирака», которая находится в Заполярье, гансы мёрзнуть не будут, а по 2евро за кило, Хомяк не даст соврать, там курятину продают, а не газ для обогрева курятников.И войска ООН, РОА, SS, SD или какие другие будут стоять на Ямале и качать себе СВОЁ топливоА авианосцы с известным флагом будут их охранятьА народу-богоносцу с лишней хромосомой през Дерипаска для большего счастья и меньшей умственной нагрузки просто снизит цены на крепчакПросто запишите это всё а потом сверимХотя может Олега чайком с полонием тоже напоят