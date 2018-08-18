Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:.. У них там формулы сильно сложные. Засмеют.
та вы почитайте их "сложные" формулы)) "скупайтесь глупцы", "верю в евро по 1,4" и прочие перлы. некоторые слегка владеют теханализом и всякими фибоначами, но это им ничем не помогает на рынке, где доминирует фундаментал. Там люди арбитражем в моменте занимаются. Дешевле купить - дороже продать, на разницу жить )))
alfredhaos написав:барабашов 200 леопардов за одну ночь возьмут Кремль
Та и я не про Германию говорил, а про реалии украинцев этой зимой. Я уже заказал себе еще 1 комплект термобелья, буду греться холодными зимами.
Ну танк любой сейчас - это как американский морпех запакованный на все 146% но на перекрёстке в Могадишо или Джелалабаде ночью и без подкрепления с воздуха Срок эксплуатации несколько минут в отличии от Красноярских бомжей на Т62, которые асфальт и унитаз первый раз увидели у нас и могут есть и пить из лужи пока она не замёрзла в сентябре При +16-17 полапреля прожил, отопление в четверг 1го вырубили в плюс 18 за бортом, потом во вторник пошёл снег и я просто перестал на неделю открывать форточку…Кондёром не топил ради эксперимента, он провалился. Заболел, хоть и толстый я. Ходил в футболке, в душ поставил масляный радиатор 1998 года с кладовки. Терпимо. +15 тоже выдержу. Но как они нормативы по температуре теплоносителя соблюдут, вода же в трубе на входе в дом не может же быть ниже какой-то температуры, иначе счётчик её считать не будет(горячей не посчитает)???
alfredhaos написав:барабашов 200 леопардов за одну ночь возьмут Кремль
Та и я не про Германию говорил, а про реалии украинцев этой зимой. Я уже заказал себе еще 1 комплект термобелья, буду греться холодными зимами.
Ну танк любой сейчас - это как американский морпех запакованный на все 146% но на перекрёстке в Могадишо или Джелалабаде ночью и без подкрепления с воздуха Срок эксплуатации несколько минут в отличии от Красноярских бомжей на Т62, которые асфальт и унитаз первый раз увидели у нас и могут есть и пить из лужи пока она не замёрзла в сентябре При +16-17 полапреля прожил, отопление в четверг 1го вырубили в плюс 18 за бортом, потом во вторник пошёл снег и я просто перестал на неделю открывать форточку…Кондёром не топил ради эксперимента, он провалился. Заболел, хоть и толстый я. Ходил в футболке, в душ поставил масляный радиатор 1998 года с кладовки. Терпимо. +15 тоже выдержу. Но как они нормативы по температуре теплоносителя соблюдут, вода же в трубе на входе в дом не может же быть ниже какой-то температуры, иначе счётчик её считать не будет(горячей не посчитает)???
beee написав:.. У них там формулы сильно сложные. Засмеют.
та вы почитайте их "сложные" формулы)) "скупайтесь глупцы", "верю в евро по 1,4" и прочие перлы. некоторые слегка владеют теханализом и всякими фибоначами, но это им ничем не помогает на рынке, где доминирует фундаментал. Там люди арбитражем в моменте занимаются. Дешевле купить - дороже продать, на разницу жить )))
Мне не стыдно признаться, что я ни слова там не понимаю. Оказалось нужно просто нарисовать прямую линию графика. А они небось функции и интегралы рисуют
adeges написав:читаешь, смотришь на картинки, и не понимаешь, почему в прочем мире локейшен драйвит прайс квадратного места, а не МОП, как у нас.
потому что у них в любом локейшене строили для людей а наши гадюшники при коммунизме строили для рабов и их домашних тараканов. Даже локейшн не компенсирует того дискомфорта. Надо выкупать целый дом, менять крышу, коммуникации, оформлять придомовую территорию, создавать осбб и перед продажей квартир проводить строгие собеседования с покупателями на предмет культуры быта (чтобы отсеять тех, кто плюёт в вазоны, кидает окурки под окна и не платит взносы). Другого пути эволюции хруща я не вижу.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 лип, 2022 10:08, всього редагувалось 4 разів.
zerocool написав:[quote="5458948:BIGor"] Это еще хрущь очень приличный на фото...
Ну, такий, середній. У Києві зараз багато хрущів пройшли через капремонт під'їздів, заміну вікон та ящиків і в принципі виглядають майже на рівні бюджетной новобудови, хіба що місце під консьєржа не передбачено ніяк, і ліфта теж нема.
Якщо ви вважаєте те що на фото рівнем новобудови, ви не бачили новобудов. Це просто фарбований хрущ
Новобудов какого класса ? В Галактике ,например , облизываться совершенно не на что. Просто больше площадь мопов. Ну так там и людей толпы. В Комфорт-тауне слышал еще проще.[/quote]Навіть в економ/комфорт, якщо то не панелька аркадівська, на порядок краще, включно і в Галактиці. Криві стіни де зафарбовані купа безладно прокладених кабелів, вузькі і вбиті сходи, тісні сходові площадки з щільно натиканими різношерстними дверима, діряві криві вікна, каналізаційні стояки по кутках прямо в коридорі. Темне, тісне, смердюче "парадне" з низькою стелею. Ось опис будь-якого, навіть пофарбовано, як на фото, хруща. Та сама Галактика на цьому фоні - це прям елітка.