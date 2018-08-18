Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:10

alfredhaos написав: барабашов 200 леопардов за одну ночь возьмут Кремль





Та и я не про Германию говорил, а про реалии украинцев этой зимой. Я уже заказал себе еще 1 комплект термобелья, буду греться холодными зимами. 200 леопардов за одну ночь возьмут КремльТа и я не про Германию говорил, а про реалии украинцев этой зимой. Я уже заказал себе еще 1 комплект термобелья, буду греться холодными зимами.

Ну танк любой сейчас - это как американский морпех запакованный на все 146% но на перекрёстке в Могадишо или Джелалабаде ночью и без подкрепления с воздухаСрок эксплуатации несколько минут в отличии от Красноярских бомжей на Т62, которые асфальт и унитаз первый раз увидели у нас и могут есть и пить из лужи пока она не замёрзла в сентябреПри +16-17 полапреля прожил, отопление в четверг 1го вырубили в плюс 18 за бортом, потом во вторник пошёл снег и я просто перестал на неделю открывать форточку…Кондёром не топил ради эксперимента, он провалился. Заболел, хоть и толстый я. Ходил в футболке, в душ поставил масляный радиатор 1998 года с кладовки. Терпимо. +15 тоже выдержу. Но как они нормативы по температуре теплоносителя соблюдут, вода же в трубе на входе в дом не может же быть ниже какой-то температуры, иначе счётчик её считать не будет(горячей не посчитает)???