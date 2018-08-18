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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10092100931009410095>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 80
1. Не вище 500
13%
10
2. 501 - 700
19%
15
3. 701 - 900
21%
17
4. 901 - 1000
20%
16
5. 1001 - 1200
18%
14
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:28

  beee написав:..
У них там формулы сильно сложные. Засмеют.

та вы почитайте их "сложные" формулы)) "скупайтесь глупцы", "верю в евро по 1,4" и прочие перлы.
некоторые слегка владеют теханализом и всякими фибоначами, но это им ничем не помогает на рынке, где доминирует фундаментал.
Там люди арбитражем в моменте занимаются. Дешевле купить - дороже продать, на разницу жить )))
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:31

  vitaliian написав:Рынок перебалансируется с учётом того что хрущи с 5м2 кухнями не имеют морального права жить, потому что в 21м веке это не жильё.

Называешь кухню 5 метров кухней нишей и поднимаешь цену на 50% за ультрамодность.
Вы точно маркетолог?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:33

Кухня 5 м, это жир бывают и по 4 м.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:10

  alfredhaos написав:барабашов 200 леопардов за одну ночь возьмут Кремль :mrgreen:
Зображення

Та и я не про Германию говорил, а про реалии украинцев этой зимой. Я уже заказал себе еще 1 комплект термобелья, буду греться холодными зимами.

Ну танк любой сейчас - это как американский морпех запакованный на все 146% но на перекрёстке в Могадишо или Джелалабаде ночью и без подкрепления с воздуха
Срок эксплуатации несколько минут в отличии от Красноярских бомжей на Т62, которые асфальт и унитаз первый раз увидели у нас и могут есть и пить из лужи пока она не замёрзла в сентябре
При +16-17 полапреля прожил, отопление в четверг 1го вырубили в плюс 18 за бортом, потом во вторник пошёл снег и я просто перестал на неделю открывать форточку…Кондёром не топил ради эксперимента, он провалился. Заболел, хоть и толстый я. Ходил в футболке, в душ поставил масляный радиатор 1998 года с кладовки. Терпимо. +15 тоже выдержу. Но как они нормативы по температуре теплоносителя соблюдут, вода же в трубе на входе в дом не может же быть ниже какой-то температуры, иначе счётчик её считать не будет(горячей не посчитает)???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:15

  барабашов написав:
  alfredhaos написав:барабашов 200 леопардов за одну ночь возьмут Кремль :mrgreen:
Зображення

Та и я не про Германию говорил, а про реалии украинцев этой зимой. Я уже заказал себе еще 1 комплект термобелья, буду греться холодными зимами.

Ну танк любой сейчас - это как американский морпех запакованный на все 146% но на перекрёстке в Могадишо или Джелалабаде ночью и без подкрепления с воздуха
Срок эксплуатации несколько минут в отличии от Красноярских бомжей на Т62, которые асфальт и унитаз первый раз увидели у нас и могут есть и пить из лужи пока она не замёрзла в сентябре
При +16-17 полапреля прожил, отопление в четверг 1го вырубили в плюс 18 за бортом, потом во вторник пошёл снег и я просто перестал на неделю открывать форточку…Кондёром не топил ради эксперимента, он провалился. Заболел, хоть и толстый я. Ходил в футболке, в душ поставил масляный радиатор 1998 года с кладовки. Терпимо. +15 тоже выдержу. Но как они нормативы по температуре теплоносителя соблюдут, вода же в трубе на входе в дом не может же быть ниже какой-то температуры, иначе счётчик её считать не будет(горячей не посчитает)???

От фонаря напишут показатели как обычно.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:56

  sequence написав:
  beee написав:..
У них там формулы сильно сложные. Засмеют.

та вы почитайте их "сложные" формулы)) "скупайтесь глупцы", "верю в евро по 1,4" и прочие перлы.
некоторые слегка владеют теханализом и всякими фибоначами, но это им ничем не помогает на рынке, где доминирует фундаментал.
Там люди арбитражем в моменте занимаются. Дешевле купить - дороже продать, на разницу жить )))

Мне не стыдно признаться, что я ни слова там не понимаю.
Оказалось нужно просто нарисовать прямую линию графика. А они небось функции и интегралы рисуют
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:01

  adeges написав:читаешь, смотришь на картинки, и не понимаешь, почему в прочем мире локейшен драйвит прайс квадратного места, а не МОП, как у нас.
потому что у них в любом локейшене строили для людей а наши гадюшники при коммунизме строили для рабов и их домашних тараканов. Даже локейшн не компенсирует того дискомфорта. Надо выкупать целый дом, менять крышу, коммуникации, оформлять придомовую территорию, создавать осбб и перед продажей квартир проводить строгие собеседования с покупателями на предмет культуры быта (чтобы отсеять тех, кто плюёт в вазоны, кидает окурки под окна и не платит взносы). Другого пути эволюции хруща я не вижу.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 лип, 2022 10:08, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:05

  vitaliian написав:
  adeges написав:читаешь, смотришь на картинки, и не понимаешь, почему в прочем мире локейшен драйвит прайс квадратного места, а не МОП, как у нас.
потому что у них в любом локейкеше строили для людей а наши гадюшники при коммунизме строили для рабов и их домашних тараканов. Даже локейшн не компенсирует их дискомфорта.

Очень точно подмечено.
Но если взять ФК2, к примеру, то там и локация и моп. Эти параметры связаны же прямой зависимостью
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

fox767676 написав:
  Faceless написав:
zerocool написав:[quote="5458948:BIGor"]
Это еще хрущь очень приличный на фото...


Ну, такий, середній.
У Києві зараз багато хрущів пройшли через капремонт під'їздів, заміну вікон та ящиків і в принципі виглядають майже на рівні бюджетной новобудови, хіба що місце під консьєржа не передбачено ніяк, і ліфта теж нема.

http://image.prorab.ua/uslugi/695/uslug ... 345662.jpg
Якщо ви вважаєте те що на фото рівнем новобудови, ви не бачили новобудов. Це просто фарбований хрущ


Новобудов какого класса ? В Галактике ,например :), облизываться совершенно не на что. Просто больше площадь мопов. Ну так там и людей толпы. В Комфорт-тауне слышал еще проще.[/quote]Навіть в економ/комфорт, якщо то не панелька аркадівська, на порядок краще, включно і в Галактиці.
Криві стіни де зафарбовані купа безладно прокладених кабелів, вузькі і вбиті сходи, тісні сходові площадки з щільно натиканими різношерстними дверима, діряві криві вікна, каналізаційні стояки по кутках прямо в коридорі. Темне, тісне, смердюче "парадне" з низькою стелею. Ось опис будь-якого, навіть пофарбовано, як на фото, хруща. Та сама Галактика на цьому фоні - це прям елітка.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

beee написав:
  sequence написав:
  beee написав:2012 год. Курс 8. Зображення

порадуйте валютную ветку картинкой, получите +100 и медаль на форуме ))

У них там формулы сильно сложные. Засмеют.
Це ви про ЕОК від Алекса 2006? Так ніхто ту формулу ніколи не бачив
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