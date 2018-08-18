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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:28
У меня квартира в славутиче, мне нравится комплекс. Я считаю, удачно вложилась. И хол там приличный, не сравнить с моей другой квартирой от КГС - это реально хуже хруща. Но если бы хотела купить еще, наверное бы выбрала красивый старый дом в центре. В центре надо жить в красивых старых домах)
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vikapavl
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