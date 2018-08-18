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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10092100931009410095

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 80
1. Не вище 500
13%
10
2. 501 - 700
19%
15
3. 701 - 900
21%
17
4. 901 - 1000
20%
16
5. 1001 - 1200
18%
14
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У меня квартира в славутиче, мне нравится комплекс. Я считаю, удачно вложилась. И хол там приличный, не сравнить с моей другой квартирой от КГС - это реально хуже хруща. Но если бы хотела купить еще, наверное бы выбрала красивый старый дом в центре. В центре надо жить в красивых старых домах)
vikapavl
 
Повідомлень: 447
З нами з: 04.11.13
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