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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У меня квартира в славутиче, мне нравится комплекс. Я считаю, удачно вложилась. И хол там приличный, не сравнить с моей другой квартирой от КГС - это реально хуже хруща. Но если бы хотела купить еще, наверное бы выбрала красивый старый дом в центре. В центре надо жить в красивых старых домах)
Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:36
Выйти куда действительно нет.
Ну может кому то нравится делать променады по тц вместо парка сквера.
Туда где девочка на фото не попадёшь , мне кажется это закрытая территория яхт клуба.
Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
согласен
стоит взглянуть только на это
Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Шось вам теж, як і Віталіану, не щастить з хрущиками. У батьків на русанівці 9 поверховому хрущику 438 серії, локація трохи гірше середньорусанівської, самі мешканці парадне оббили ламінатом,(сусідний - декоративною цеглою) далі самі фарбували; поштові скрині, ліфт, вікна - замінені. Двор - надзвичайно зелений, в спеку обов'язковоо поливають, в новобудовах такого й через 20 років не виросте. Мабуть у таки же самих будинках десь на Юності чи Борщагівці ситуація гірша, так там й новобудови "вб'ють" швидко
Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:01
"больше 7 окон". 10, 12, 21?
Риэлторы должны заняться тяжелым низкооплачиваемым физическим трудом, чтобы появился баланс в их жизни и общество стало хоть чуть справедливее.
Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:08
Мой любимый район. Единственное что фасады элитных брежневок вокруг чуть подушатались. Но фото мотивирующее - захотелось больше бабла )
Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Це вже на рівні фантастики.
А з типового та того, що не зміниш, навіть якщо жильцям не байдуже:
- парадне дуже мале й тісне
- парадне темне (в кращому випадку там таки міняють лампочки)
- стелі нижчі навіть за типові для економу 2,7
- сходи вузькі, коридори вузькі, двері квіртир на сходових клитинах у хрущах взагалі впритул, добре хоч в панельках поновіше вже не настільки
А ще, масово - бардак з кабелями (ТВ, інтернет, що ліанами висять всюди), всілякі труби (газові, каналізаційні стояки)
Тому хрущопарадне нема сенсу відстоювати. Так, це явно не критерій №1 у виборі житла, але об'єктивно це мінус
Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:21
Як за таке бабло, ремонт убогий (імхо)
Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:26
Я не спорю и такое есть, папа 15 лет управдом в хруще, знает прикольных историй не на один сериал. Каждую неделю что то происходит. То кошки/собачки в парадном насрут, то мусор до контейнера не донесут, пустые бутылки вообще норма, то лампочку копеечную стырят. Бытовые семейные конфликты. Мне колеса на машине порезали когда я приехал на неделю в гости (занял чье то место).
Один бизнесмен паркует свои 6 малотоннажных авто на газонах, газонов во дворе больше нет. Вызывали полицию, но он с ними порешал претензий к нему нет.
Самые наглые начали ставить блокираторы паркомест. Вызывали полицию, составили протокол, толком ничего не решили. Надо подавать в суд, вызывать приставов и в их присутствии спиливать. Заниматься этим некому. 50% жителей народ малоимущий и плохо образованный. Это 1% от всех тех историй о которых я невольно в курсе. Если бы не жил в новострое сам считал бы такое за норму. Повезло наверное.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 лип, 2022 11:32, всього редагувалось 1 раз.
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