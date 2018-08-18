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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 80
1. Не вище 500
13%
10
2. 501 - 700
19%
15
3. 701 - 900
21%
17
4. 901 - 1000
20%
16
5. 1001 - 1200
18%
14
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У меня квартира в славутиче, мне нравится комплекс. Я считаю, удачно вложилась. И хол там приличный, не сравнить с моей другой квартирой от КГС - это реально хуже хруща. Но если бы хотела купить еще, наверное бы выбрала красивый старый дом в центре. В центре надо жить в красивых старых домах)
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:36

  beee написав:
fox767676 написав:beee

И что там на первой фоточке? Думаю что не ирпенятник, не варшавский и даже не Севен )

На второй из криминала вижу только не убранную\не закрашеную пену вокруг двери и неосвеженную побелку.
Да, не модные мопы, зато модно будет, если это хрущ на кловском спуске или подоле, выйти на улицу. А куда пойти с севена или варшавского или ирпеня?
Выйти некуда. Убого. Ривер молла нет.
Жесть, как тут писали.
Я кстати обитатель золотых ворот, если чо
И на счёт варшавского согласен. Веник - депрессивный
Зображення


Выйти куда действительно нет.
Ну может кому то нравится делать променады по тц вместо парка сквера.
Туда где девочка на фото не попадёшь , мне кажется это закрытая территория яхт клуба.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vikapavl написав:В центре надо жить в красивых старых домах)

согласен
стоит взглянуть только на это
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... =391466154
Шляпа
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:і. Темне, тісне, смердюче "парадне" з низькою стелею. Ось опис будь-якого, навіть пофарбовано, як на фото, хруща. Та сама Галактика на цьому фоні - це прям елітка.


Шось вам теж, як і Віталіану, не щастить з хрущиками. У батьків на русанівці 9 поверховому хрущику 438 серії, локація трохи гірше середньорусанівської, самі мешканці парадне оббили ламінатом,(сусідний - декоративною цеглою) далі самі фарбували; поштові скрині, ліфт, вікна - замінені. Двор - надзвичайно зелений, в спеку обов'язковоо поливають, в новобудовах такого й через 20 років не виросте. Мабуть у таки же самих будинках десь на Юності чи Борщагівці ситуація гірша, так там й новобудови "вб'ють" швидко
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:01

  Шляпа написав:
  vikapavl написав:В центре надо жить в красивых старых домах)

согласен
стоит взглянуть только на это
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... =391466154


"больше 7 окон". 10, 12, 21?

Риэлторы должны заняться тяжелым низкооплачиваемым физическим трудом, чтобы появился баланс в их жизни и общество стало хоть чуть справедливее.
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:08

  Шляпа написав:
  vikapavl написав:В центре надо жить в красивых старых домах)

согласен
стоит взглянуть только на это
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... =391466154


Мой любимый район. Единственное что фасады элитных брежневок вокруг чуть подушатались. Но фото мотивирующее - захотелось больше бабла )
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  fox767676 написав:самі мешканці парадне оббили ламінатом

Це вже на рівні фантастики.
А з типового та того, що не зміниш, навіть якщо жильцям не байдуже:
- парадне дуже мале й тісне
- парадне темне (в кращому випадку там таки міняють лампочки)
- стелі нижчі навіть за типові для економу 2,7
- сходи вузькі, коридори вузькі, двері квіртир на сходових клитинах у хрущах взагалі впритул, добре хоч в панельках поновіше вже не настільки

А ще, масово - бардак з кабелями (ТВ, інтернет, що ліанами висять всюди), всілякі труби (газові, каналізаційні стояки)

Тому хрущопарадне нема сенсу відстоювати. Так, це явно не критерій №1 у виборі житла, але об'єктивно це мінус
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:21

  Шляпа написав:
  vikapavl написав:В центре надо жить в красивых старых домах)

согласен
стоит взглянуть только на это
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... =391466154

Як за таке бабло, ремонт убогий (імхо)
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:26

  fox767676 написав:
  Faceless написав:і. Темне, тісне, смердюче "парадне" з низькою стелею. Ось опис будь-якого, навіть пофарбовано, як на фото, хруща. Та сама Галактика на цьому фоні - це прям елітка.


Шось вам теж, як і Віталіану, не щастить з хрущиками. У батьків на русанівці 9 поверховому хрущику 438 серії, локація трохи гірше середньорусанівської, самі мешканці парадне оббили ламінатом,(сусідний - декоративною цеглою) далі самі фарбували; поштові скрині, ліфт, вікна - замінені. Двор - надзвичайно зелений, в спеку обов'язковоо поливають, в новобудовах такого й через 20 років не виросте. Мабуть у таки же самих будинках десь на Юності чи Борщагівці ситуація гірша, так там й новобудови "вб'ють" швидко

Я не спорю и такое есть, папа 15 лет управдом в хруще, знает прикольных историй не на один сериал. Каждую неделю что то происходит. То кошки/собачки в парадном насрут, то мусор до контейнера не донесут, пустые бутылки вообще норма, то лампочку копеечную стырят. Бытовые семейные конфликты. Мне колеса на машине порезали когда я приехал на неделю в гости (занял чье то место).

Один бизнесмен паркует свои 6 малотоннажных авто на газонах, газонов во дворе больше нет. Вызывали полицию, но он с ними порешал претензий к нему нет.

Самые наглые начали ставить блокираторы паркомест. Вызывали полицию, составили протокол, толком ничего не решили. Надо подавать в суд, вызывать приставов и в их присутствии спиливать. Заниматься этим некому. 50% жителей народ малоимущий и плохо образованный. Это 1% от всех тех историй о которых я невольно в курсе. Если бы не жил в новострое сам считал бы такое за норму. Повезло наверное.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 лип, 2022 11:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:32

Шляпа ну это жир)
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