Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:26

fox767676 написав: Faceless написав: і. Темне, тісне, смердюче "парадне" з низькою стелею. Ось опис будь-якого, навіть пофарбовано, як на фото, хруща. Та сама Галактика на цьому фоні - це прям елітка. і. Темне, тісне, смердюче "парадне" з низькою стелею. Ось опис будь-якого, навіть пофарбовано, як на фото, хруща. Та сама Галактика на цьому фоні - це прям елітка.



Шось вам теж, як і Віталіану, не щастить з хрущиками. У батьків на русанівці 9 поверховому хрущику 438 серії, локація трохи гірше середньорусанівської, самі мешканці парадне оббили ламінатом,(сусідний - декоративною цеглою) далі самі фарбували; поштові скрині, ліфт, вікна - замінені. Двор - надзвичайно зелений, в спеку обов'язковоо поливають, в новобудовах такого й через 20 років не виросте. Мабуть у таки же самих будинках десь на Юності чи Борщагівці ситуація гірша, так там й новобудови "вб'ють" швидко Шось вам теж, як і Віталіану, не щастить з хрущиками. У батьків на русанівці 9 поверховому хрущику 438 серії, локація трохи гірше середньорусанівської, самі мешканці парадне оббили ламінатом,(сусідний - декоративною цеглою) далі самі фарбували; поштові скрині, ліфт, вікна - замінені. Двор - надзвичайно зелений, в спеку обов'язковоо поливають, в новобудовах такого й через 20 років не виросте. Мабуть у таки же самих будинках десь на Юності чи Борщагівці ситуація гірша, так там й новобудови "вб'ють" швидко

Я не спорю и такое есть, папа 15 лет управдом в хруще, знает прикольных историй не на один сериал. Каждую неделю что то происходит. То кошки/собачки в парадном насрут, то мусор до контейнера не донесут, пустые бутылки вообще норма, то лампочку копеечную стырят. Бытовые семейные конфликты. Мне колеса на машине порезали когда я приехал на неделю в гости (занял чье то место).Один бизнесмен паркует свои 6 малотоннажных авто на газонах, газонов во дворе больше нет. Вызывали полицию, но он с ними порешал претензий к нему нет.Самые наглые начали ставить блокираторы паркомест. Вызывали полицию, составили протокол, толком ничего не решили. Надо подавать в суд, вызывать приставов и в их присутствии спиливать. Заниматься этим некому. 50% жителей народ малоимущий и плохо образованный. Это 1% от всех тех историй о которых я невольно в курсе. Если бы не жил в новострое сам считал бы такое за норму. Повезло наверное.