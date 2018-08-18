Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:і. Темне, тісне, смердюче "парадне" з низькою стелею. Ось опис будь-якого, навіть пофарбовано, як на фото, хруща. Та сама Галактика на цьому фоні - це прям елітка.
Шось вам теж, як і Віталіану, не щастить з хрущиками. У батьків на русанівці 9 поверховому хрущику 438 серії, локація трохи гірше середньорусанівської, самі мешканці парадне оббили ламінатом,(сусідний - декоративною цеглою) далі самі фарбували; поштові скрині, ліфт, вікна - замінені. Двор - надзвичайно зелений, в спеку обов'язковоо поливають, в новобудовах такого й через 20 років не виросте. Мабуть у таки же самих будинках десь на Юності чи Борщагівці ситуація гірша, так там й новобудови "вб'ють" швидко
Люди просто яростно отстаивают правильность своего выбора жилья(например Ирпеня и Галактики). Он уже сделан, осталось только обосновать. И в процессе обоснования желательно обгадить другие точки зрения. На самом деле все типы жилья имеют право на жизнь, в том числе и хрущи. Никто не говорит, что так будет всегда. Но единственным объективным критерием определения момента "перелома" будут забитые окна хрущей - т.е. когда число людей, близкое к 100% будут думать так же, как vitalian и Faceless. vitalian любит там сравнивать все с а/м. Для него специальный пример - Лексус лучше Ланоса? Лучше.Что быстрее продается? Ланос. Что в цене меньше упадет(даже в процентном отношении) во время кризиса? Ланос. Почему так? Потому что Ланос, имея меньшую цену, может выполнить все те же прямые функции Лексуса - перевезти человека из точки А в точку В. Причем с гораздо меньшими затратами на бензин и запчасти и с меньшими потерями при продаже когда он станет не нужен.
Там неплохой ремонт. Снатехника какая-то дешевенькая и мебель из той что установить успели - туда же. Но мраморные или из кварцита (не могу понять) подоконники, паркет, и в целом никакого быкотства (хотя стиль на любителя, но как для реконструированного царского дома - подходит). Такое ощущение что все отделочные работы делали одни люди, а мебель начали устанавливать другие люди. Или деньги закончились. P.S. Забавный момент: в кухне у дверной коробки отсутствует верхний элемент - не поместился из-за размеров кухонной мебели. Мебельщики когда делали замеры - не учли его ширину. Невыносимая боль для перфекциониста.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 15 лип, 2022 11:41, всього редагувалось 3 разів.
airmax78 я думаю мебель там из разряда "как могло бы быть", в испании ставят картонные ящики и сверху стелят постель - чтоб визуально было понятно, как оно могло бы быть. я на такую присела, риэлтор побледнел) очень натурально выглядело)) ... а обьект очень даже неплох, при сходной если не меньшей цене я бы предпочла тетрису, например, однозначно
Востаннє редагувалось vikapavl в П'ят 15 лип, 2022 11:41, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:- парадне темне (в кращому випадку там таки міняють лампочки)
Погоджусь, старим з проблемами зору не зручно
Faceless написав:- стелі нижчі навіть за типові для економу 2,7
Але в економі мало хто морочиться та роблять гіпсокартонні стелі мінус 8-10 см, виходять ті ж 2.6 як у 438 серії. У бгатьох тру-хрущиків наіть 2.75 буває. Виправлюсь - коли сперечаюсь про хрущики маю на увазі 438 серію, з квадратними комнатами, нормальними вікнами та стелею 2.6. Хрущики з вузькими комнатами\вікнами, та стелею 2.5, дійсно невиправна депресивна халепа
Faceless написав:- парадне темне (в кращому випадку там таки міняють лампочки)
Погоджусь, старим з проблемами зору не зручно
Faceless написав:- стелі нижчі навіть за типові для економу 2,7
Але в економі мало хто морочиться та роблять гіпсокартонні стелі мінус 8-10 см, виходять ті ж 2.6 як у 438 серії. У бгатьох тру-хрущиків наіть 2.75 буває. Виправлюсь - коли сперечаюсь про хрущики маю на увазі 438 серію, з квадратними комнатами, нормальними вікнами та стелею 2.6. Хрущики з вузькими комнатами\вікнами, та стелею 2.5, дійсно невиправна депресивна халепа
невиправно депресивна халепа - це типовий вікторианський будиночок під Лондоном, з кімнатами 10-12 метрів, кухнею в 5, сходами "хто перший зламає ноги" та стіною в 1-ну цеглу, так що в серпні без опалення мерзне дупа.