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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10093100941009510096

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 80
1. Не вище 500
13%
10
2. 501 - 700
19%
15
3. 701 - 900
21%
17
4. 901 - 1000
20%
16
5. 1001 - 1200
18%
14
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:36

  fox767676 написав:
  Faceless написав:і. Темне, тісне, смердюче "парадне" з низькою стелею. Ось опис будь-якого, навіть пофарбовано, як на фото, хруща. Та сама Галактика на цьому фоні - це прям елітка.


Шось вам теж, як і Віталіану, не щастить з хрущиками. У батьків на русанівці 9 поверховому хрущику 438 серії, локація трохи гірше середньорусанівської, самі мешканці парадне оббили ламінатом,(сусідний - декоративною цеглою) далі самі фарбували; поштові скрині, ліфт, вікна - замінені. Двор - надзвичайно зелений, в спеку обов'язковоо поливають, в новобудовах такого й через 20 років не виросте. Мабуть у таки же самих будинках десь на Юності чи Борщагівці ситуація гірша, так там й новобудови "вб'ють" швидко

Люди просто яростно отстаивают правильность своего выбора жилья(например Ирпеня и Галактики). Он уже сделан, осталось только обосновать. И в процессе обоснования желательно обгадить другие точки зрения.
На самом деле все типы жилья имеют право на жизнь, в том числе и хрущи.
Никто не говорит, что так будет всегда. Но единственным объективным критерием определения момента "перелома" будут забитые окна хрущей - т.е. когда число людей, близкое к 100% будут думать так же, как vitalian и Faceless.
vitalian любит там сравнивать все с а/м. Для него специальный пример - Лексус лучше Ланоса? Лучше.Что быстрее продается? Ланос. Что в цене меньше упадет(даже в процентном отношении) во время кризиса? Ланос. Почему так? Потому что Ланос, имея меньшую цену, может выполнить все те же прямые функции Лексуса - перевезти человека из точки А в точку В. Причем с гораздо меньшими затратами на бензин и запчасти и с меньшими потерями при продаже когда он станет не нужен.
Damien
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:36

  Faceless написав:
  Шляпа написав:
  vikapavl написав:В центре надо жить в красивых старых домах)

согласен
стоит взглянуть только на это
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... =391466154

Як за таке бабло, ремонт убогий (імхо)

Там неплохой ремонт. Снатехника какая-то дешевенькая и мебель из той что установить успели - туда же. Но мраморные или из кварцита (не могу понять) подоконники, паркет, и в целом никакого быкотства (хотя стиль на любителя, но как для реконструированного царского дома - подходит). Такое ощущение что все отделочные работы делали одни люди, а мебель начали устанавливать другие люди. Или деньги закончились.
P.S. Забавный момент: в кухне у дверной коробки отсутствует верхний элемент - не поместился из-за размеров кухонной мебели. Мебельщики когда делали замеры - не учли его ширину. Невыносимая боль для перфекциониста.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 15 лип, 2022 11:41, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:40

airmax78 я думаю мебель там из разряда "как могло бы быть", в испании ставят картонные ящики и сверху стелят постель - чтоб визуально было понятно, как оно могло бы быть. я на такую присела, риэлтор побледнел) очень натурально выглядело)) ... а обьект очень даже неплох, при сходной если не меньшей цене я бы предпочла тетрису, например, однозначно
Востаннє редагувалось vikapavl в П'ят 15 лип, 2022 11:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:41

  Faceless написав:
  Шляпа написав:
  vikapavl написав:В центре надо жить в красивых старых домах)

согласен
стоит взглянуть только на это
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... =391466154

Як за таке бабло, ремонт убогий (імхо)

там деньги не за ремонт хотят.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:- парадне темне (в кращому випадку там таки міняють лампочки)

Погоджусь, старим з проблемами зору не зручно
  Faceless написав:- стелі нижчі навіть за типові для економу 2,7

Але в економі мало хто морочиться та роблять гіпсокартонні стелі мінус 8-10 см, виходять ті ж 2.6 як у 438 серії. У бгатьох тру-хрущиків наіть 2.75 буває. Виправлюсь - коли сперечаюсь про хрущики маю на увазі 438 серію, з квадратними комнатами, нормальними вікнами та стелею 2.6.
Хрущики з вузькими комнатами\вікнами, та стелею 2.5, дійсно невиправна депресивна халепа
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:03

  fox767676 написав:
  Faceless написав:- парадне темне (в кращому випадку там таки міняють лампочки)

Погоджусь, старим з проблемами зору не зручно
  Faceless написав:- стелі нижчі навіть за типові для економу 2,7

Але в економі мало хто морочиться та роблять гіпсокартонні стелі мінус 8-10 см, виходять ті ж 2.6 як у 438 серії. У бгатьох тру-хрущиків наіть 2.75 буває. Виправлюсь - коли сперечаюсь про хрущики маю на увазі 438 серію, з квадратними комнатами, нормальними вікнами та стелею 2.6.
Хрущики з вузькими комнатами\вікнами, та стелею 2.5, дійсно невиправна депресивна халепа


невиправно депресивна халепа - це типовий вікторианський будиночок під Лондоном, з кімнатами 10-12 метрів, кухнею в 5, сходами "хто перший зламає ноги" та стіною в 1-ну цеглу, так що в серпні без опалення мерзне дупа.

або студія в дерев'яному двоповерховому будиночок з висотою стелі 2.45 м з ковдрами (https://www.zillow.com/homedetails/1505 ... 0982_zpid/) в досить посередньому районі Лос Анжелеса. 720 тисяч за 35 кв. м.
adeges
 
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