Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:- парадне темне (в кращому випадку там таки міняють лампочки)
Погоджусь, старим з проблемами зору не зручно
Faceless написав:- стелі нижчі навіть за типові для економу 2,7
Але в економі мало хто морочиться та роблять гіпсокартонні стелі мінус 8-10 см, виходять ті ж 2.6 як у 438 серії. У бгатьох тру-хрущиків наіть 2.75 буває. Виправлюсь - коли сперечаюсь про хрущики маю на увазі 438 серію, з квадратними комнатами, нормальними вікнами та стелею 2.6. Хрущики з вузькими комнатами\вікнами, та стелею 2.5, дійсно невиправна депресивна халепа
Faceless написав:- парадне темне (в кращому випадку там таки міняють лампочки)
Погоджусь, старим з проблемами зору не зручно
Faceless написав:- стелі нижчі навіть за типові для економу 2,7
Але в економі мало хто морочиться та роблять гіпсокартонні стелі мінус 8-10 см, виходять ті ж 2.6 як у 438 серії. У бгатьох тру-хрущиків наіть 2.75 буває. Виправлюсь - коли сперечаюсь про хрущики маю на увазі 438 серію, з квадратними комнатами, нормальними вікнами та стелею 2.6. Хрущики з вузькими комнатами\вікнами, та стелею 2.5, дійсно невиправна депресивна халепа
невиправно депресивна халепа - це типовий вікторианський будиночок під Лондоном, з кімнатами 10-12 метрів, кухнею в 5, сходами "хто перший зламає ноги" та стіною в 1-ну цеглу, так що в серпні без опалення мерзне дупа.
Faceless написав:і. Темне, тісне, смердюче "парадне" з низькою стелею. Ось опис будь-якого, навіть пофарбовано, як на фото, хруща. Та сама Галактика на цьому фоні - це прям елітка.
Шось вам теж, як і Віталіану, не щастить з хрущиками. У батьків на русанівці 9 поверховому хрущику 438 серії, локація трохи гірше середньорусанівської, самі мешканці парадне оббили ламінатом,(сусідний - декоративною цеглою) далі самі фарбували; поштові скрині, ліфт, вікна - замінені. Двор - надзвичайно зелений, в спеку обов'язковоо поливають, в новобудовах такого й через 20 років не виросте. Мабуть у таки же самих будинках десь на Юності чи Борщагівці ситуація гірша, так там й новобудови "вб'ють" швидко
Люди просто яростно отстаивают правильность своего выбора жилья(например Ирпеня и Галактики). Он уже сделан, осталось только обосновать. И в процессе обоснования желательно обгадить другие точки зрения. На самом деле все типы жилья имеют право на жизнь, в том числе и хрущи. Никто не говорит, что так будет всегда. Но единственным объективным критерием определения момента "перелома" будут забитые окна хрущей - т.е. когда число людей, близкое к 100% будут думать так же, как vitalian и Faceless. vitalian любит там сравнивать все с а/м. Для него специальный пример - Лексус лучше Ланоса? Лучше.Что быстрее продается? Ланос. Что в цене меньше упадет(даже в процентном отношении) во время кризиса? Ланос. Почему так? Потому что Ланос, имея меньшую цену, может выполнить все те же прямые функции Лексуса - перевезти человека из точки А в точку В. Причем с гораздо меньшими затратами на бензин и запчасти и с меньшими потерями при продаже когда он станет не нужен.
+1, ще до війни звертав увагу на ціни на самі дешеві квартири в Києві. Ось наприклад: зашурпана малосімейка 20м2 = коштувала 30000$ . Хрущ 44м2 = коштував 50000$ .
А непогана сталінка на арсенальній 80м2 під 100000$ .
Тобто в не залежності від якості нерухомості мінімальна ціна була близько 30к$ це якраз та сума яку пересічний мав теоретично в кармані.
І тому, зараз навряд ціни впадуть на самий дешевший сегмент "ланос", а от на лексус посипляться.
xio13 написав:.. І тому, зараз навряд ціни впадуть на самий дешевший сегмент "ланос", а от на лексус посипляться.
да, у "лексусов" идеальный шторм - владельцы таковых всеми доступными способами пытаются окопаться в безопасности где-то в Западной Европе или еще дальше. Пока деньги есть, сливать цены сильно не будут, начнет поджимать - будут продавать по чем возьмут. Понятно, что все равно немного дороже эконома. что там с арендой элитки - сильно просела, кто знает?
xio13 написав:.. І тому, зараз навряд ціни впадуть на самий дешевший сегмент "ланос", а от на лексус посипляться.
да, у "лексусов" идеальный шторм - владельцы таковых всеми доступными способами пытаются окопаться в безопасности где-то в Западной Европе или еще дальше. Пока деньги есть, сливать цены сильно не будут, начнет поджимать - будут продавать по чем возьмут. Понятно, что все равно немного дороже эконома. что там с арендой элитки - сильно просела, кто знает?
Треба подивитись на ОЛХ, Лун.уа і т.п. Я думаю, що суттєво. Велика частина "елітного" житла - стоїть порожня, і взагалі не здається. Власники морально не готові здавати її за 1/3 орендної ціни. Поки що. Зимою за 1/4 здадуть))))
И что там на первой фоточке? Думаю что не ирпенятник, не варшавский и даже не Севен )
На второй из криминала вижу только не убранную\не закрашеную пену вокруг двери и неосвеженную побелку. Да, не модные мопы, зато модно будет, если это хрущ на кловском спуске или подоле, выйти на улицу. А куда пойти с севена или варшавского или ирпеня?
Выйти некуда. Убого. Ривер молла нет. Жесть, как тут писали. Я кстати обитатель золотых ворот, если чо И на счёт варшавского согласен. Веник - депрессивный
Выйти куда действительно нет. Ну может кому то нравится делать променады по тц вместо парка сквера. Туда где девочка на фото не попадёшь , мне кажется это закрытая территория яхт клуба.
Это мы с девочкой гуляем. Но если абстрагироваться, то. Левый берег. Выйти нет нигде. Асфальт, жара и грусть. Поэтому я живу на золотых воротах. Потому что вокруг архитектура, зелень, красота. Но в жилом комплекте и ни в коем случае не в старом доме.
Левый берег- это для любителей таких стран как Канада, а лучше ОАЭ. Чтобы выпить кофе - нужно ехать 4 километра.
Но у севена делают набережную и какую-то территорию, где пройтись можно
fox767676 написав: Уже обсуждали много раз, с вами в т.ч. Пакостят в основном дети. Им все равно сколько родители выплатили за квартиру в кооперативе\ОП или лизали начальству. Картина примерно одинаковая что в комфорт новостроях, что в хрущебрежневках (кооперативных некооперативных), что в совминах - советском "бизнес-классе". Даже хуже того, есть дятлы которые колхозят фасад кондиционерами ставя их выше корзин, штробящие монлит и т.д. Гипотеза что "раз проплатил кровные - значит отвественый хозяин" не работает. Дальше. Возьмем центровой хрущ. Их мало, по чисто геометрическим рассчетам. И в подъезде 20 квартир, а не 200 как в новостроях. Уже одно это недосягаемая роскошь для новостроев. Я думаю ротация жильцов в таких хрущах прошла не раз, и люди оознавали ради чего они платили большие деньги за меньшие метры, чем в случае в новострое на окраине или вообще в пригороде. В хрущесталинках потолки 3 метра, еще один малодосягаемый параметр для новостроев. Ну и в пользу старого жилья в хороших локациях как ни печально пермаментно коллапсирующее состояние экономики. Троещина не дождалась своего метро, и Варшавский успеют подзассать фрустророванные инвесторы и сьемщики пока дождутся постройки станций. Про пригороды и говорить не хочется. А центр цветет и пахнет.
Оказывается 20 квартир в хруще это роскошь - против 200 в новострое со скоростными лифтами, чистым холлом и здоровающимся охранником. Вот оно как.