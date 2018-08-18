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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10093100941009510096>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 80
1. Не вище 500
13%
10
2. 501 - 700
19%
15
3. 701 - 900
21%
17
4. 901 - 1000
20%
16
5. 1001 - 1200
18%
14
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:41

  Faceless написав:
  Шляпа написав:
  vikapavl написав:В центре надо жить в красивых старых домах)

согласен
стоит взглянуть только на это
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... =391466154

Як за таке бабло, ремонт убогий (імхо)

там деньги не за ремонт хотят.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:- парадне темне (в кращому випадку там таки міняють лампочки)

Погоджусь, старим з проблемами зору не зручно
  Faceless написав:- стелі нижчі навіть за типові для економу 2,7

Але в економі мало хто морочиться та роблять гіпсокартонні стелі мінус 8-10 см, виходять ті ж 2.6 як у 438 серії. У бгатьох тру-хрущиків наіть 2.75 буває. Виправлюсь - коли сперечаюсь про хрущики маю на увазі 438 серію, з квадратними комнатами, нормальними вікнами та стелею 2.6.
Хрущики з вузькими комнатами\вікнами, та стелею 2.5, дійсно невиправна депресивна халепа
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:03

  fox767676 написав:
  Faceless написав:- парадне темне (в кращому випадку там таки міняють лампочки)

Погоджусь, старим з проблемами зору не зручно
  Faceless написав:- стелі нижчі навіть за типові для економу 2,7

Але в економі мало хто морочиться та роблять гіпсокартонні стелі мінус 8-10 см, виходять ті ж 2.6 як у 438 серії. У бгатьох тру-хрущиків наіть 2.75 буває. Виправлюсь - коли сперечаюсь про хрущики маю на увазі 438 серію, з квадратними комнатами, нормальними вікнами та стелею 2.6.
Хрущики з вузькими комнатами\вікнами, та стелею 2.5, дійсно невиправна депресивна халепа


невиправно депресивна халепа - це типовий вікторианський будиночок під Лондоном, з кімнатами 10-12 метрів, кухнею в 5, сходами "хто перший зламає ноги" та стіною в 1-ну цеглу, так що в серпні без опалення мерзне дупа.

або студія в дерев'яному двоповерховому будиночок з висотою стелі 2.45 м з ковдрами (https://www.zillow.com/homedetails/1505 ... 0982_zpid/) в досить посередньому районі Лос Анжелеса. 720 тисяч за 35 кв. м.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:22

  Damien написав:
  fox767676 написав:
  Faceless написав:і. Темне, тісне, смердюче "парадне" з низькою стелею. Ось опис будь-якого, навіть пофарбовано, як на фото, хруща. Та сама Галактика на цьому фоні - це прям елітка.


Шось вам теж, як і Віталіану, не щастить з хрущиками. У батьків на русанівці 9 поверховому хрущику 438 серії, локація трохи гірше середньорусанівської, самі мешканці парадне оббили ламінатом,(сусідний - декоративною цеглою) далі самі фарбували; поштові скрині, ліфт, вікна - замінені. Двор - надзвичайно зелений, в спеку обов'язковоо поливають, в новобудовах такого й через 20 років не виросте. Мабуть у таки же самих будинках десь на Юності чи Борщагівці ситуація гірша, так там й новобудови "вб'ють" швидко

Люди просто яростно отстаивают правильность своего выбора жилья(например Ирпеня и Галактики). Он уже сделан, осталось только обосновать. И в процессе обоснования желательно обгадить другие точки зрения.
На самом деле все типы жилья имеют право на жизнь, в том числе и хрущи.
Никто не говорит, что так будет всегда. Но единственным объективным критерием определения момента "перелома" будут забитые окна хрущей - т.е. когда число людей, близкое к 100% будут думать так же, как vitalian и Faceless.
vitalian любит там сравнивать все с а/м. Для него специальный пример - Лексус лучше Ланоса? Лучше.Что быстрее продается? Ланос. Что в цене меньше упадет(даже в процентном отношении) во время кризиса? Ланос. Почему так? Потому что Ланос, имея меньшую цену, может выполнить все те же прямые функции Лексуса - перевезти человека из точки А в точку В. Причем с гораздо меньшими затратами на бензин и запчасти и с меньшими потерями при продаже когда он станет не нужен.


+1, ще до війни звертав увагу на ціни на самі дешеві квартири в Києві.
Ось наприклад: зашурпана малосімейка 20м2 = коштувала 30000$ .
Хрущ 44м2 = коштував 50000$ .

А непогана сталінка на арсенальній 80м2 під 100000$ .

Тобто в не залежності від якості нерухомості мінімальна ціна була близько 30к$ це якраз та сума яку пересічний мав теоретично в кармані.

І тому, зараз навряд ціни впадуть на самий дешевший сегмент "ланос", а от на лексус посипляться.
xio13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:33

  xio13 написав:
+1, ще до війни звертав увагу на ціни на самі дешеві квартири в Києві.
Ось наприклад: зашурпана малосімейка 20м2 = коштувала 30000$ .
Хрущ 44м2 = коштував 50000$ .

А непогана сталінка на арсенальній 80м2 під 100000$ .

Тобто в не залежності від якості нерухомості мінімальна ціна була близько 30к$ це якраз та сума яку пересічний мав теоретично в кармані.

І тому, зараз навряд ціни впадуть на самий дешевший сегмент "ланос", а от на лексус посипляться.


так всегда же дешевело, а в этот раз думаете что-то пойдет по другому?
Сейчас намного серьезней ситуация чем в 2008 или в 2015.
Просадка произойдет на все недвижимое имущество
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:39

  xio13 написав:..
І тому, зараз навряд ціни впадуть на самий дешевший сегмент "ланос", а от на лексус посипляться.

да, у "лексусов" идеальный шторм - владельцы таковых всеми доступными способами пытаются окопаться в безопасности где-то в Западной Европе или еще дальше. Пока деньги есть, сливать цены сильно не будут, начнет поджимать - будут продавать по чем возьмут. Понятно, что все равно немного дороже эконома.
что там с арендой элитки - сильно просела, кто знает?
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:46

Підготовка до опалювального сезону в умовах війни
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:54

  sequence написав:
  xio13 написав:..
І тому, зараз навряд ціни впадуть на самий дешевший сегмент "ланос", а от на лексус посипляться.

да, у "лексусов" идеальный шторм - владельцы таковых всеми доступными способами пытаются окопаться в безопасности где-то в Западной Европе или еще дальше. Пока деньги есть, сливать цены сильно не будут, начнет поджимать - будут продавать по чем возьмут. Понятно, что все равно немного дороже эконома.
что там с арендой элитки - сильно просела, кто знает?

Треба подивитись на ОЛХ, Лун.уа і т.п.
Я думаю, що суттєво.
Велика частина "елітного" житла - стоїть порожня, і взагалі не здається.
Власники морально не готові здавати її за 1/3 орендної ціни. :mrgreen:
Поки що.
Зимою за 1/4 здадуть)))) :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:56

  Voistov написав:
  beee написав:
fox767676 написав:beee

И что там на первой фоточке? Думаю что не ирпенятник, не варшавский и даже не Севен )

На второй из криминала вижу только не убранную\не закрашеную пену вокруг двери и неосвеженную побелку.
Да, не модные мопы, зато модно будет, если это хрущ на кловском спуске или подоле, выйти на улицу. А куда пойти с севена или варшавского или ирпеня?
Выйти некуда. Убого. Ривер молла нет.
Жесть, как тут писали.
Я кстати обитатель золотых ворот, если чо
И на счёт варшавского согласен. Веник - депрессивный
Зображення


Выйти куда действительно нет.
Ну может кому то нравится делать променады по тц вместо парка сквера.
Туда где девочка на фото не попадёшь , мне кажется это закрытая территория яхт клуба.

Это мы с девочкой гуляем.
Но если абстрагироваться, то.
Левый берег. Выйти нет нигде. Асфальт, жара и грусть.
Поэтому я живу на золотых воротах. Потому что вокруг архитектура, зелень, красота. Но в жилом комплекте и ни в коем случае не в старом доме.

Левый берег- это для любителей таких стран как Канада, а лучше ОАЭ. Чтобы выпить кофе - нужно ехать 4 километра.

Но у севена делают набережную и какую-то территорию, где пройтись можно
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:59

  BIGor написав:
  beee написав:
fox767676 написав: Уже обсуждали много раз, с вами в т.ч.
Пакостят в основном дети. Им все равно сколько родители выплатили за квартиру в кооперативе\ОП или лизали начальству. Картина примерно одинаковая что в комфорт новостроях, что в хрущебрежневках (кооперативных
некооперативных), что в совминах - советском "бизнес-классе". Даже хуже того, есть дятлы которые колхозят фасад кондиционерами ставя их выше корзин, штробящие монлит и т.д. Гипотеза что "раз проплатил кровные - значит отвественый хозяин" не работает.
Дальше. Возьмем центровой хрущ. Их мало, по чисто геометрическим рассчетам. И в подъезде 20 квартир, а не 200 как в новостроях. Уже одно это недосягаемая роскошь для новостроев. Я думаю ротация жильцов в таких хрущах прошла не раз, и люди оознавали ради чего они платили большие деньги за меньшие метры, чем в случае в новострое на окраине или вообще в пригороде.
В хрущесталинках потолки 3 метра, еще один малодосягаемый параметр для новостроев.
Ну и в пользу старого жилья в хороших локациях как ни печально пермаментно коллапсирующее состояние экономики. Троещина не дождалась своего метро, и Варшавский успеют подзассать фрустророванные инвесторы и сьемщики пока дождутся постройки станций. Про пригороды и говорить не хочется. А центр цветет и пахнет.

Оказывается 20 квартир в хруще это роскошь - против 200 в новострое со скоростными лифтами, чистым холлом и здоровающимся охранником.
Вот оно как.
ЗображенняЗображення

Это еще хрущь очень приличный на фото...

В Первого фотки МЗК ліпші були
flyman
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