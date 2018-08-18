RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10093100941009510096

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 80
1. Не вище 500
13%
10
2. 501 - 700
19%
15
3. 701 - 900
21%
17
4. 901 - 1000
20%
16
5. 1001 - 1200
18%
14
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:01

  Frant написав:..
Власники морально не готові здавати її за 1/3 орендної ціни. :mrgreen:
..

Сестра жены переквалифицировалась из главбуха в уборщицу где-то под Альпами, рассказывает, что неприятно удивили переселенки с Харькова на модном ML - за три дня засрали дом как свиньи. Обидно даже как то, мол. Так что пока деньги есть.
А когда на Альпы перестанет хватать - начнут понемногу сливать неликвиды
sequence
 
Повідомлень: 6676
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1980 раз.
Подякували: 1811 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:06

  Damien написав:
  fox767676 написав:
  Faceless написав:і. Темне, тісне, смердюче "парадне" з низькою стелею. Ось опис будь-якого, навіть пофарбовано, як на фото, хруща. Та сама Галактика на цьому фоні - це прям елітка.


Шось вам теж, як і Віталіану, не щастить з хрущиками. У батьків на русанівці 9 поверховому хрущику 438 серії, локація трохи гірше середньорусанівської, самі мешканці парадне оббили ламінатом,(сусідний - декоративною цеглою) далі самі фарбували; поштові скрині, ліфт, вікна - замінені. Двор - надзвичайно зелений, в спеку обов'язковоо поливають, в новобудовах такого й через 20 років не виросте. Мабуть у таки же самих будинках десь на Юності чи Борщагівці ситуація гірша, так там й новобудови "вб'ють" швидко

Люди просто яростно отстаивают правильность своего выбора жилья(например Ирпеня и Галактики). Он уже сделан, осталось только обосновать. И в процессе обоснования желательно обгадить другие точки зрения.
На самом деле все типы жилья имеют право на жизнь, в том числе и хрущи.
Никто не говорит, что так будет всегда. Но единственным объективным критерием определения момента "перелома" будут забитые окна хрущей - т.е. когда число людей, близкое к 100% будут думать так же, как vitalian и Faceless.
vitalian любит там сравнивать все с а/м. Для него специальный пример - Лексус лучше Ланоса? Лучше.Что быстрее продается? Ланос. Что в цене меньше упадет(даже в процентном отношении) во время кризиса? Ланос. Почему так? Потому что Ланос, имея меньшую цену, может выполнить все те же прямые функции Лексуса - перевезти человека из точки А в точку В. Причем с гораздо меньшими затратами на бензин и запчасти и с меньшими потерями при продаже когда он станет не нужен.

В Бучі/Ірпені розбиті вікна навіть нема кому забити.
Забили їх забивати.
А київські хрущики ще переживуть прикиївський овноблок.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29171
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1411 раз.
Подякували: 2511 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:12

  flyman написав:А київські хрущики ще переживуть прикиївський овноблок.

100%. Особливо цегляні.

Ненависть деяких товарижчів до житла радянської епохи - викликає подив.
"Не подобається?
Не їж!"

П.С. Чому ніхто не пише про приватний сектор навколо Києва? Там повно убогих будинків, зліплених з відходів. Ззовні їх обшили мінватою чи пінопластом, всередині поставили гіпсокартон. Проте - як був малоліквід, так і залишився. Чому нікому не муляє очі??? Можна їх знести і набудувати ще 100 000 пінопластових "неохрущів" в 25 поверхів.
Frant
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 22906
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 2391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:18

  Frant написав:
  sequence написав:
  xio13 написав:..
І тому, зараз навряд ціни впадуть на самий дешевший сегмент "ланос", а от на лексус посипляться.

да, у "лексусов" идеальный шторм - владельцы таковых всеми доступными способами пытаются окопаться в безопасности где-то в Западной Европе или еще дальше. Пока деньги есть, сливать цены сильно не будут, начнет поджимать - будут продавать по чем возьмут. Понятно, что все равно немного дороже эконома.
что там с арендой элитки - сильно просела, кто знает?

Треба подивитись на ОЛХ, Лун.уа і т.п.
Я думаю, що суттєво.
Велика частина "елітного" житла - стоїть порожня, і взагалі не здається.
Власники морально не готові здавати її за 1/3 орендної ціни. :mrgreen:
Поки що.
Зимою за 1/4 здадуть)))) :mrgreen:


Або за комуналь. :D

Німецька влада зробила безкоштовно потяги по країні (9 євро/міс)
Всередені народу тьма, як в кращі часи ШРТ на Бородянку.
Проїхав пару разів, схопив корону.
Хомякоид
 
Повідомлень: 1994
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2284 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:28

  Хомякоид написав:Або за комуналь.

За комуналь зимою у війну - це святе))).
Проте квартирка в Чабанах теж зимою може здатись занедорого, зовсім занедорого.
__________
Наступний етап - безплатне проживання + доплачування квартирантам за сторожування майна.
Frant
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 22906
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 2391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:45

  Хомякоид написав:
  Frant написав:
  sequence написав: да, у "лексусов" идеальный шторм - владельцы таковых всеми доступными способами пытаются окопаться в безопасности где-то в Западной Европе или еще дальше. Пока деньги есть, сливать цены сильно не будут, начнет поджимать - будут продавать по чем возьмут. Понятно, что все равно немного дороже эконома.
что там с арендой элитки - сильно просела, кто знает?

Треба подивитись на ОЛХ, Лун.уа і т.п.
Я думаю, що суттєво.
Велика частина "елітного" житла - стоїть порожня, і взагалі не здається.
Власники морально не готові здавати її за 1/3 орендної ціни. :mrgreen:
Поки що.
Зимою за 1/4 здадуть)))) :mrgreen:


Або за комуналь. :D

Німецька влада зробила безкоштовно потяги по країні (9 євро/міс)
Всередені народу тьма, як в кращі часи ШРТ на Бородянку.
Проїхав пару разів, схопив корону.

Приїзжайте до нас. Проїзд ШРТ від 15 грн (Святошин-Буча).
На дачу від Бучі 25 грн.
Напівпорожні вагони без корони.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 15 лип, 2022 13:46, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29171
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1411 раз.
Подякували: 2511 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:46

  beee написав:Очень точно подмечено.
Но если взять ФК2, к примеру, то там и локация и моп. Эти параметры связаны же прямой зависимостью

Не только Локация и МОП но и окна в окна и нос закладывает от "чистоты" воздуха
Под аренду отлично (было до войны). Себе нафиг надо.
UA
 
Повідомлень: 6973
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1539 раз.
Подякували: 1807 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 14:04

  vitaliian написав:Я не спорю и такое есть, папа 15 лет управдом в хруще, знает прикольных историй не на один сериал. Каждую неделю что то происходит. То кошки/собачки в парадном насрут, то мусор до контейнера не донесут, пустые бутылки вообще норма, то лампочку копеечную стырят. Бытовые семейные конфликты. Мне колеса на машине порезали когда я приехал на неделю в гости (занял чье то место).

Виталик. хотите подпишу вас в группу модного дома и вы прочтете там про точно такие же истории + жалобы на шум от ежедневных пати - гулянок и скачущих по квартире неуправляемых детей.
Разница разве, что лампочки не выкручивают. Там тип светильника другой.
По моим наблюдениям. самый вменяемый контингент в новостроях эконом и комфорт класса и старых домах в дорогих локациях.
В модных новостроях у многих жильцов корона на голове в потолки 3 метра не помещается, что создает проблемы окружающим.
Про люмпен пролетариат с окраин все всё и сами знают.
UA
 
Повідомлень: 6973
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1539 раз.
Подякували: 1807 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10093100941009510096
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Хомякоид і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2266, 2267, 2268
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22672 8936400
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лип, 2022 14:13
UA
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 105, 106, 107
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1067 4123295
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лип, 2022 19:31
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34983
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (364)
15.07.2022 16:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.