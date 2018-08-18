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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:01
Frant написав:
..
Власники морально не готові здавати її за 1/3 орендної ціни.
..
Сестра жены переквалифицировалась из главбуха в уборщицу где-то под Альпами, рассказывает, что неприятно удивили переселенки с Харькова на модном ML - за три дня засрали дом как свиньи. Обидно даже как то, мол. Так что пока деньги есть.
А когда на Альпы перестанет хватать - начнут понемногу сливать неликвиды
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:06
Damien написав: fox767676 написав: Faceless написав:
і. Темне, тісне, смердюче "парадне" з низькою стелею. Ось опис будь-якого, навіть пофарбовано, як на фото, хруща. Та сама Галактика на цьому фоні - це прям елітка.
Шось вам теж, як і Віталіану, не щастить з хрущиками. У батьків на русанівці 9 поверховому хрущику 438 серії, локація трохи гірше середньорусанівської, самі мешканці парадне оббили ламінатом,(сусідний - декоративною цеглою) далі самі фарбували; поштові скрині, ліфт, вікна - замінені. Двор - надзвичайно зелений, в спеку обов'язковоо поливають, в новобудовах такого й через 20 років не виросте. Мабуть у таки же самих будинках десь на Юності чи Борщагівці ситуація гірша, так там й новобудови "вб'ють" швидко
Люди просто яростно отстаивают правильность своего выбора жилья(например Ирпеня и Галактики). Он уже сделан, осталось только обосновать. И в процессе обоснования желательно обгадить другие точки зрения.
На самом деле все типы жилья имеют право на жизнь, в том числе и хрущи.
Никто не говорит, что так будет всегда. Но единственным объективным критерием определения момента "перелома" будут забитые окна хрущей - т.е. когда число людей, близкое к 100% будут думать так же, как vitalian и Faceless.
vitalian любит там сравнивать все с а/м. Для него специальный пример - Лексус лучше Ланоса? Лучше.Что быстрее продается? Ланос. Что в цене меньше упадет(даже в процентном отношении) во время кризиса? Ланос. Почему так? Потому что Ланос, имея меньшую цену, может выполнить все те же прямые функции Лексуса - перевезти человека из точки А в точку В. Причем с гораздо меньшими затратами на бензин и запчасти и с меньшими потерями при продаже когда он станет не нужен.
В Бучі/Ірпені розбиті вікна навіть нема кому забити.
Забили їх забивати.
А київські хрущики ще переживуть прикиївський овноблок.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:12
flyman написав:
А київські хрущики ще переживуть прикиївський овноблок.
100%. Особливо цегляні.
Ненависть деяких товарижчів до житла радянської епохи - викликає подив.
"Не подобається?
Не їж!"
П.С. Чому ніхто не пише про приватний сектор навколо Києва? Там повно убогих будинків, зліплених з відходів. Ззовні їх обшили мінватою чи пінопластом, всередині поставили гіпсокартон. Проте - як був малоліквід, так і залишився. Чому нікому не муляє очі??? Можна їх знести і набудувати ще 100 000 пінопластових "неохрущів" в 25 поверхів.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:18
Frant написав: sequence написав: xio13 написав:
..
І тому, зараз навряд ціни впадуть на самий дешевший сегмент "ланос", а от на лексус посипляться.
да, у "лексусов" идеальный шторм - владельцы таковых всеми доступными способами пытаются окопаться в безопасности где-то в Западной Европе или еще дальше. Пока деньги есть, сливать цены сильно не будут, начнет поджимать - будут продавать по чем возьмут. Понятно, что все равно немного дороже эконома.
что там с арендой элитки - сильно просела, кто знает?
Треба подивитись на ОЛХ, Лун.уа і т.п.
Я думаю, що суттєво.
Велика частина "елітного" житла - стоїть порожня, і взагалі не здається.
Власники морально не готові здавати її за 1/3 орендної ціни.
Поки що.
Зимою за 1/4 здадуть))))
Або за комуналь.
Німецька влада зробила безкоштовно потяги по країні (9 євро/міс)
Всередені народу тьма, як в кращі часи ШРТ на Бородянку.
Проїхав пару разів, схопив корону.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:28
Хомякоид написав:
Або за комуналь.
За комуналь зимою у війну - це святе))).
Проте квартирка в Чабанах теж зимою може здатись занедорого, зовсім занедорого.
__________
Наступний етап - безплатне проживання + доплачування квартирантам за сторожування майна.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:45
Хомякоид написав: Frant написав: sequence написав:
да, у "лексусов" идеальный шторм - владельцы таковых всеми доступными способами пытаются окопаться в безопасности где-то в Западной Европе или еще дальше. Пока деньги есть, сливать цены сильно не будут, начнет поджимать - будут продавать по чем возьмут. Понятно, что все равно немного дороже эконома.
что там с арендой элитки - сильно просела, кто знает?
Треба подивитись на ОЛХ, Лун.уа і т.п.
Я думаю, що суттєво.
Велика частина "елітного" житла - стоїть порожня, і взагалі не здається.
Власники морально не готові здавати її за 1/3 орендної ціни.
Поки що.
Зимою за 1/4 здадуть))))
Або за комуналь.
Німецька влада зробила безкоштовно потяги по країні (9 євро/міс)
Всередені народу тьма, як в кращі часи ШРТ на Бородянку.
Проїхав пару разів, схопив корону.
Приїзжайте до нас. Проїзд ШРТ від 15 грн (Святошин-Буча).
На дачу від Бучі 25 грн.
Напівпорожні вагони без корони.
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 15 лип, 2022 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:46
beee написав:
Очень точно подмечено. Но если взять ФК2
, к примеру, то там и локация и моп. Эти параметры связаны же прямой зависимостью
Не только Локация и МОП но и окна в окна и нос закладывает от "чистоты" воздуха
Под аренду отлично (было до войны). Себе нафиг надо.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 14:04
vitaliian написав:
Я не спорю и такое есть, папа 15 лет управдом в хруще, знает прикольных историй не на один сериал. Каждую неделю что то происходит. То кошки/собачки в парадном насрут, то мусор до контейнера не донесут, пустые бутылки вообще норма, то лампочку копеечную стырят. Бытовые семейные конфликты. Мне колеса на машине порезали когда я приехал на неделю в гости (занял чье то место).
Виталик. хотите подпишу вас в группу модного дома и вы прочтете там про точно такие же истории + жалобы на шум от ежедневных пати - гулянок и скачущих по квартире неуправляемых детей.
Разница разве, что лампочки не выкручивают. Там тип светильника другой.
По моим наблюдениям. самый вменяемый контингент в новостроях эконом и комфорт класса и старых домах в дорогих локациях.
В модных новостроях у многих жильцов корона на голове в потолки 3 метра не помещается, что создает проблемы окружающим.
Про люмпен пролетариат с окраин все всё и сами знают.
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