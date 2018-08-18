Додано: П'ят 15 лип, 2022 15:15

UA написав: Разница разве, что лампочки не выкручивают. Там тип светильника другой.

По моим наблюдениям. самый вменяемый контингент в новостроях эконом и комфорт класса и старых домах в дорогих локациях.

В модных новостроях у многих жильцов корона на голове в потолки 3 метра не помещается, что создает проблемы окружающим.

Про люмпен пролетариат с окраин все всё и сами знают Разница разве, что лампочки не выкручивают. Там тип светильника другой.По моим наблюдениям. самый вменяемый контингент в новостроях эконом и комфорт класса и старых домах в дорогих локациях.В модных новостроях у многих жильцов корона на голове в потолки 3 метра не помещается, что создает проблемы окружающим.Про люмпен пролетариат с окраин все всё и сами знают

у меня несколько помещений, все в новостроях, на все их группы я подписан, перечислю самые острые ситуации за последние годы (до войны)1. неправильная парковка (купленных или присвоенных мест нет нигде, паркуйся на любое свободное, в последнее время появилось ограничение 1квартира=1 авто потому что дворы не резиновые) 2. забили канализацию тряпкой (строй мусором) затопили цоколь. 3. украли детский велосипед ночью с коридора какого то этажа (да народ держит велосипеды в общих коридорах на этажах, заходи бери любой) 4. неплатежи (не платит примерно 10% населения на любом из объектов) 5. неправильно сортируют мусор 6. громкая музыка. Всё... Других остро-конфликтных ситуаций по домам (в которых я имею свои помещения) я не помню. За все жк говорить не берусь, так как не имею такой статистики. Может мы в разных вселенных живём.в папином хруще абсурдные п.3 , там даже горшки цветочные воруют, не то что велик оставить. п.5 какая сортировка мусора, если пакет донесли целым до бака - уже проффит. не платит жэку за придомовую гораздо больше чем 10% жильцов. Окурки по всему двору (убирается раз в неделю), почему засцаные парадные и расписаны стены вообще не знаю, может у кого то недержание и графомания. Алкаши и наркоманы стреляющие по соседям 50 грн, зимой машины греют трубой в окна. Попробуй занять "чье-то" место- кровная месть, расплата не заставит себя ждать. Подростки зимой тусуются в парадных, курят, громко разговаривают, в основном нецензурно.