Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:28

vitaliian написав: у меня несколько помещений, все в новостроях, на все их группы я подписан, перечислю самые острые ситуации за последние годы у меня несколько помещений, все в новостроях, на все их группы я подписан, перечислю самые острые ситуации за последние годы

Не показник, але також тоді пара історій. В одной новобудові постійно забивається каналь, нижні поверхи безперервно нюхають аромати. Чи то кут будівельники не той узяли, чи діаметр - коротше збирають зараз гроші усім будинком на перепрокладку всього підвалу.В іншій місць для паркування практично нема, тобто взагалі, навіть для мешканців. Ну немає місць – немає проблем, пройдетесь від парковки.Багато квартир здаються студентам, гулянки з приїздом поліції – звична справа. Звукоізоляція - обійняти та плакати.Жодного сортування сміття звичайно нема, ну десь поставили бак для пластику, але туди кидають будь-що, коли основні забиті.А наприклад є напівхрущ, цегла, стелі до 3.5 в залежності від поверху, проблем з каналью і т.п. - ніяких. Під'їзд - ремонт та вікна, домофон і все чисто, квіти на вікнах та величезний палісадник з квітами.Була проблема з однією наркоманською квартирою, через якийсь час вирішилась сама собою. Нові власники, потроху роблять ремонт, взагалі в будинку дуже тихо бо половина пенсіонери, а друга пристойні люди.Місць для паркування - надлишок та перебір, баки пластику теж є. В принципі, більше особливо сказати нічого, немає модних МОПів, і в цілому тихо-нудно. Можливо, не всі хрущі однакові?Можу ще за царський дім розповісти, там ще нудніше, але проблема із нижніми поверхами - то смердюче кафе, то гучний офіс.І є питання, що вже не вирішити через величезний вік будинку, але в іншому життя як життя.