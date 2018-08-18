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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:02
beee написав:
..
Оплата регулируется доступом в лифт. Не заплатил - лифт не едет.
..
Всё
у нас еще до появления ОСББ поставили СКД в лифт и ... не запустили.
причина - соседям в падло спускаться за условной пиццей или гостями.
так и живем.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:10
sequence написав: beee написав:
..
Оплата регулируется доступом в лифт. Не заплатил - лифт не едет.
..
Всё
у нас еще до появления ОСББ поставили СКД в лифт и ... не запустили.
причина - соседям в падло спускаться за условной пиццей или гостями.
так и живем.
К этой системе должен в пакете "сервис пак" идти охранник, поднимающий гловеров
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beee
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:19
beee написав: sequence написав: beee написав:
..
Оплата регулируется доступом в лифт. Не заплатил - лифт не едет.
..
Всё
у нас еще до появления ОСББ поставили СКД в лифт и ... не запустили.
причина - соседям в падло спускаться за условной пиццей или гостями.
так и живем.
К этой системе должен в пакете "сервис пак" идти охранник, поднимающий гловеров
о чем это вы пишете? у нас по 170 грн за охрану не все изволят сбрасываться, а вы о консьержах..
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:28
vitaliian написав:
у меня несколько помещений, все в новостроях, на все их группы я подписан, перечислю самые острые ситуации за последние годы
Не показник, але також тоді пара історій. В одной новобудові постійно забивається каналь, нижні поверхи безперервно нюхають аромати. Чи то кут будівельники не той узяли, чи діаметр - коротше збирають зараз гроші усім будинком на перепрокладку всього підвалу.
В іншій місць для паркування практично нема, тобто взагалі, навіть для мешканців. Ну немає місць – немає проблем, пройдетесь від парковки.
Багато квартир здаються студентам, гулянки з приїздом поліції – звична справа. Звукоізоляція - обійняти та плакати.
Жодного сортування сміття звичайно нема, ну десь поставили бак для пластику, але туди кидають будь-що, коли основні забиті.
А наприклад є напівхрущ, цегла, стелі до 3.5 в залежності від поверху, проблем з каналью і т.п. - ніяких. Під'їзд - ремонт та вікна, домофон і все чисто, квіти на вікнах та величезний палісадник з квітами.
Була проблема з однією наркоманською квартирою, через якийсь час вирішилась сама собою. Нові власники, потроху роблять ремонт, взагалі в будинку дуже тихо бо половина пенсіонери, а друга пристойні люди.
Місць для паркування - надлишок та перебір, баки пластику теж є. В принципі, більше особливо сказати нічого, немає модних МОПів, і в цілому тихо-нудно. Можливо, не всі хрущі однакові?
Можу ще за царський дім розповісти, там ще нудніше, але проблема із нижніми поверхами - то смердюче кафе, то гучний офіс.
І є питання, що вже не вирішити через величезний вік будинку, але в іншому життя як життя.
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zerocool
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:35
Faceless написав:
Якщо ви вважаєте те що на фото рівнем новобудови, ви не бачили новобудов. Це просто фарбований хрущ
Бачив багато. Це приблизно рівень малоповерхового піноблоку чи навіть кольорового КТ. Можливо сходи трохи ширше і є іноді направляючі для колясок, що плюс. В іншому зустрічаються і гірше нові сходи, але справа в тому, що в новобудовах всі їздять на ліфті, а в хрущах його немає. І це одна з головних проблем, а зовсім не фарбування під'їзду.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:42
zerocool написав: vitaliian написав:
у меня несколько помещений, все в новостроях, на все их группы я подписан, перечислю самые острые ситуации за последние годы
Не показник, але також тоді пара історій. В одной новобудові постійно забивається каналь, нижні поверхи безперервно нюхають аромати. Чи то кут будівельники не той узяли, чи діаметр - коротше збирають зараз гроші усім будинком на перепрокладку всього підвалу.
В іншій місць для паркування практично нема, тобто взагалі, навіть для мешканців. Ну немає місць – немає проблем, пройдетесь від парковки.
Багато квартир здаються студентам, гулянки з приїздом поліції – звична справа. Звукоізоляція - обійняти та плакати.
Жодного сортування сміття звичайно нема, ну десь поставили бак для пластику, але туди кидають будь-що, коли основні забиті.
А наприклад є напівхрущ, цегла, стелі до 3.5 в залежності від поверху, проблем з каналью і т.п. - ніяких. Під'їзд - ремонт та вікна, домофон і все чисто, квіти на вікнах та величезний палісадник з квітами.
Була проблема з однією наркоманською квартирою, через якийсь час вирішилась сама собою. Нові власники, потроху роблять ремонт, взагалі в будинку дуже тихо бо половина пенсіонери, а друга пристойні люди.
Місць для паркування - надлишок та перебір, баки пластику теж є. В принципі, більше особливо сказати нічого, немає модних МОПів, і в цілому тихо-нудно. Можливо, не всі хрущі однакові?
Можу ще за царський дім розповісти, там ще нудніше, але проблема із нижніми поверхами - то смердюче кафе, то гучний офіс.
І є питання, що вже не вирішити через величезний вік будинку, але в іншому життя як життя.
Жив в хрущі на Межевій.
Так от постійно в підїзді смерділо з підвалу.
Контингент так собі, стабільно раз в два тижні починали виявляти стосунки за стінкою, в шість ранку або вночі.
Перед вікнами гаражі, раз в місяць стабільно нічна пянка в гаражах з піснями до ранку.
Виїхав та перехристився.
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Хомякоид
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