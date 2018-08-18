Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:у меня несколько помещений, все в новостроях, на все их группы я подписан, перечислю самые острые ситуации за последние годы
Не показник, але також тоді пара історій. В одной новобудові постійно забивається каналь, нижні поверхи безперервно нюхають аромати. Чи то кут будівельники не той узяли, чи діаметр - коротше збирають зараз гроші усім будинком на перепрокладку всього підвалу. В іншій місць для паркування практично нема, тобто взагалі, навіть для мешканців. Ну немає місць – немає проблем, пройдетесь від парковки. Багато квартир здаються студентам, гулянки з приїздом поліції – звична справа. Звукоізоляція - обійняти та плакати. Жодного сортування сміття звичайно нема, ну десь поставили бак для пластику, але туди кидають будь-що, коли основні забиті.
А наприклад є напівхрущ, цегла, стелі до 3.5 в залежності від поверху, проблем з каналью і т.п. - ніяких. Під'їзд - ремонт та вікна, домофон і все чисто, квіти на вікнах та величезний палісадник з квітами. Була проблема з однією наркоманською квартирою, через якийсь час вирішилась сама собою. Нові власники, потроху роблять ремонт, взагалі в будинку дуже тихо бо половина пенсіонери, а друга пристойні люди. Місць для паркування - надлишок та перебір, баки пластику теж є. В принципі, більше особливо сказати нічого, немає модних МОПів, і в цілому тихо-нудно. Можливо, не всі хрущі однакові?
Можу ще за царський дім розповісти, там ще нудніше, але проблема із нижніми поверхами - то смердюче кафе, то гучний офіс. І є питання, що вже не вирішити через величезний вік будинку, але в іншому життя як життя.
Faceless написав:Якщо ви вважаєте те що на фото рівнем новобудови, ви не бачили новобудов. Це просто фарбований хрущ
Бачив багато. Це приблизно рівень малоповерхового піноблоку чи навіть кольорового КТ. Можливо сходи трохи ширше і є іноді направляючі для колясок, що плюс. В іншому зустрічаються і гірше нові сходи, але справа в тому, що в новобудовах всі їздять на ліфті, а в хрущах його немає. І це одна з головних проблем, а зовсім не фарбування під'їзду.
vitaliian написав:у меня несколько помещений, все в новостроях, на все их группы я подписан, перечислю самые острые ситуации за последние годы
Не показник, але також тоді пара історій. В одной новобудові постійно забивається каналь, нижні поверхи безперервно нюхають аромати. Чи то кут будівельники не той узяли, чи діаметр - коротше збирають зараз гроші усім будинком на перепрокладку всього підвалу. В іншій місць для паркування практично нема, тобто взагалі, навіть для мешканців. Ну немає місць – немає проблем, пройдетесь від парковки. Багато квартир здаються студентам, гулянки з приїздом поліції – звична справа. Звукоізоляція - обійняти та плакати. Жодного сортування сміття звичайно нема, ну десь поставили бак для пластику, але туди кидають будь-що, коли основні забиті.
А наприклад є напівхрущ, цегла, стелі до 3.5 в залежності від поверху, проблем з каналью і т.п. - ніяких. Під'їзд - ремонт та вікна, домофон і все чисто, квіти на вікнах та величезний палісадник з квітами. Була проблема з однією наркоманською квартирою, через якийсь час вирішилась сама собою. Нові власники, потроху роблять ремонт, взагалі в будинку дуже тихо бо половина пенсіонери, а друга пристойні люди. Місць для паркування - надлишок та перебір, баки пластику теж є. В принципі, більше особливо сказати нічого, немає модних МОПів, і в цілому тихо-нудно. Можливо, не всі хрущі однакові?
Можу ще за царський дім розповісти, там ще нудніше, але проблема із нижніми поверхами - то смердюче кафе, то гучний офіс. І є питання, що вже не вирішити через величезний вік будинку, але в іншому життя як життя.
Жив в хрущі на Межевій. Так от постійно в підїзді смерділо з підвалу. Контингент так собі, стабільно раз в два тижні починали виявляти стосунки за стінкою, в шість ранку або вночі. Перед вікнами гаражі, раз в місяць стабільно нічна пянка в гаражах з піснями до ранку. Виїхав та перехристився.
Хомякоид написав: Жив в хрущі на Межевій. Так от постійно в підїзді смерділо з підвалу. Контингент так собі, стабільно раз в два тижні починали виявляти стосунки за стінкою, в шість ранку або вночі. Перед вікнами гаражі, раз в місяць стабільно нічна пянка в гаражах з піснями до ранку. Виїхав та перехристився.
Ось, про що і мова - життя в далекому Вєніку буде набагато гірше навіть з новим будинком, ніж у старому будинку у пристойному районі. Тому локейшн-локейшн.
vitaliian написав:у меня несколько помещений, все в новостроях, на все их группы я подписан, перечислю самые острые ситуации за последние годы
Не показник, але також тоді пара історій. В одной новобудові постійно забивається каналь, нижні поверхи безперервно нюхають аромати. Чи то кут будівельники не той узяли, чи діаметр - коротше збирають зараз гроші усім будинком на перепрокладку всього підвалу. В іншій місць для паркування практично нема, тобто взагалі, навіть для мешканців. Ну немає місць – немає проблем, пройдетесь від парковки. Багато квартир здаються студентам, гулянки з приїздом поліції – звична справа. Звукоізоляція - обійняти та плакати. Жодного сортування сміття звичайно нема, ну десь поставили бак для пластику, але туди кидають будь-що, коли основні забиті.
А наприклад є напівхрущ, цегла, стелі до 3.5 в залежності від поверху, проблем з каналью і т.п. - ніяких. Під'їзд - ремонт та вікна, домофон і все чисто, квіти на вікнах та величезний палісадник з квітами. Була проблема з однією наркоманською квартирою, через якийсь час вирішилась сама собою. Нові власники, потроху роблять ремонт, взагалі в будинку дуже тихо бо половина пенсіонери, а друга пристойні люди. Місць для паркування - надлишок та перебір, баки пластику теж є. В принципі, більше особливо сказати нічого, немає модних МОПів, і в цілому тихо-нудно. Можливо, не всі хрущі однакові?
Можу ще за царський дім розповісти, там ще нудніше, але проблема із нижніми поверхами - то смердюче кафе, то гучний офіс. І є питання, що вже не вирішити через величезний вік будинку, але в іншому життя як життя.
Жив в хрущі на Межевій. Так от постійно в підїзді смерділо з підвалу. Контингент так собі, стабільно раз в два тижні починали виявляти стосунки за стінкою, в шість ранку або вночі. Перед вікнами гаражі, раз в місяць стабільно нічна пянка в гаражах з піснями до ранку. Виїхав та перехристився.
Межовий провулок
"Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу..."
Damien написав:Для него специальный пример - Лексус лучше Ланоса? Лучше.Что быстрее продается? Ланос. Что в цене меньше упадет(даже в процентном отношении) во время кризиса? Ланос. Почему так? Потому что Ланос, имея меньшую цену, может выполнить все те же прямые функции Лексуса - перевезти человека из точки А в точку
пример манипулятивный, потому что 50% ценника лексуса это понты. Берем другие марки ланос и волга газ 24. Оба полностью беспонтовые - выбирают только по дизайну и потребительским качествам. В волге доху. места, в чем то она комфортнее ланоса, но - неликвид. На них конечно еще ездят в сёлах, но даже в селе это уже неликвид и нереспект. А ланос вы продадите на ЛОХе за 4 дня.
Примерно такая судьба ждет неухоженные хрущи (пишут есть ухожанные, ок верю но лично не видел). Системные проблемы у хрущей вижу две - плохие планировки (как вам комнаты по 8-10м2) и контингент. С комнатами можно что то решить, снести перегородки и т.д. С контингентом... ну попробуйте. Даже небедные люди которые покупают хрущи за ХХкуе начитают себя вести как все остальные. Видимо им этим хрущ и хорош, право силы, можно всех посылать и жить так как тебе удобно. Парковаться на газоне, по ночам устраивать пьяные дискотеки, выгонять с матами очередную жену из дома выбрасывая её вещи в окно. Посылать в лицо тех кому ты мешаешь. Бить морду тем кто стал на "твоё место". Ни с кем не здороваться, морду чайником и пошел.
В моем жк сейчас много строителей, но выходя во двор я здороваюсь со всеми. Потому что считаю что люди у меня в гостях. Пусть я их не знаю, есть правила поведения в обществе. Когда вижу мамочку с коляской всегда помогу её занести (коляску). А девушке за рулём припарковаться.
Против самих хрущей ничего не имею. Для каждой ЦА есть свой сегмент недвижимости.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 лип, 2022 17:25, всього редагувалось 2 разів.
Межевая улица (укр. Межова вулиця) — улица в Подольском районе города Киева, местности Ветряные горы. Пролегает от улицы Осиповского до Белицкой улицы.
Примыкают Быковский переулок, Чигиринский переулок, улицы Ивана Ижакевича, Краснопольская, проспект Свободы, проспект Правды, Сергея Данченко, Генерала Грекова, Александра Олеся, Ивана Кавалеридзе, Полковая.