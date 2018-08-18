Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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beee написав:В системе сосуществования соседей всё сводится к оплате за услуги и регуляции общих правил охраной. Общение между субъектами сводится к нулю. Поэтому корона не важна. Оплата регулируется доступом в лифт. Не заплатил - лифт не едет. Нарушение порядка - звонком охране. Всё
Наверное никого так часто не посылают как охранников модных ЖК.
flyman написав:В Бучі/Ірпені розбиті вікна навіть нема кому забити.
у меня в жк за счёт бюджета все разбитые окна уже заменили даже в парадных. По другим моим объектам пока ещё нет.
UA написав:Наверное никого так часто не посылают как охранников модных ЖК.
а не надо никого посылать, был один наглец, по хорошему не понимал, ему привезли и поставили краном жб блок сзади его авто. Ну вызвал он полицию кто привёз неизвестно, машину не повредили, даже протокол не составили нет состава преступления . Он понял что не выживет и с..бался. Бюджет осбб позволяет проводить воспитательные работы. Но это крайне редкое явление. Адекватные предпочитают договориться.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 лип, 2022 17:41, всього редагувалось 3 разів.
Хомякоид написав: Жив в хрущі на Межевій. Так от постійно в підїзді смерділо з підвалу. Контингент так собі, стабільно раз в два тижні починали виявляти стосунки за стінкою, в шість ранку або вночі. Перед вікнами гаражі, раз в місяць стабільно нічна пянка в гаражах з піснями до ранку. Виїхав та перехристився.
Хрущи на Ветряных это одна из самых дешевых локаций Киева. Отсюда и контингент. Хрущи на переулке Костя Гордиенка это уже совсем иные соседи
beee написав:В системе сосуществования соседей всё сводится к оплате за услуги и регуляции общих правил охраной. Общение между субъектами сводится к нулю. Поэтому корона не важна. Оплата регулируется доступом в лифт. Не заплатил - лифт не едет. Нарушение порядка - звонком охране. Всё
Наверное никого так часто не посылают как охранников модных ЖК.
Ааа. вот почему наш охранник Андрюха без двух передних зубов ходит
beee написав:В системе сосуществования соседей всё сводится к оплате за услуги и регуляции общих правил охраной. Общение между субъектами сводится к нулю. Поэтому корона не важна. Оплата регулируется доступом в лифт. Не заплатил - лифт не едет. Нарушение порядка - звонком охране. Всё
Наверное никого так часто не посылают как охранников модных ЖК.
Ааа. вот почему наш охранник Андрюха без двух передних зубов ходит
Андрюха начинающий. Опытные охранники модных ЖК старается держатся на расстоянии нескольких метров от жильцов. А то инстинктивно отмахнётся или толкнет, а это окажется сын прокурора.
Межевая улица (укр. Межова вулиця) — улица в Подольском районе города Киева, местности Ветряные горы. Пролегает от улицы Осиповского до Белицкой улицы.
Примыкают Быковский переулок, Чигиринский переулок, улицы Ивана Ижакевича, Краснопольская, проспект Свободы, проспект Правды, Сергея Данченко, Генерала Грекова, Александра Олеся, Ивана Кавалеридзе, Полковая.