RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10095100961009710098

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 80
1. Не вище 500
13%
10
2. 501 - 700
19%
15
3. 701 - 900
21%
17
4. 901 - 1000
20%
16
5. 1001 - 1200
18%
14
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 17:24

  beee написав:В системе сосуществования соседей всё сводится к оплате за услуги и регуляции общих правил охраной.
Общение между субъектами сводится к нулю. Поэтому корона не важна.
Оплата регулируется доступом в лифт. Не заплатил - лифт не едет.
Нарушение порядка - звонком охране.
Всё

Наверное никого так часто не посылают как охранников модных ЖК.
UA
 
Повідомлень: 6976
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1540 раз.
Подякували: 1808 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 17:33

  flyman написав:В Бучі/Ірпені розбиті вікна навіть нема кому забити.
у меня в жк за счёт бюджета все разбитые окна уже заменили даже в парадных. По другим моим объектам пока ещё нет.
  UA написав:Наверное никого так часто не посылают как охранников модных ЖК.
а не надо никого посылать, был один наглец, по хорошему не понимал, ему привезли и поставили краном жб блок сзади его авто. Ну вызвал он полицию кто привёз неизвестно, машину не повредили, даже протокол не составили нет состава преступления :D . Он понял что не выживет и с..бался. Бюджет осбб позволяет проводить воспитательные работы. Но это крайне редкое явление. Адекватные предпочитают договориться.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 лип, 2022 17:41, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13874
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2050 раз.
Подякували: 2890 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 17:35

  Хомякоид написав: Жив в хрущі на Межевій.
Так от постійно в підїзді смерділо з підвалу.
Контингент так собі, стабільно раз в два тижні починали виявляти стосунки за стінкою, в шість ранку або вночі.
Перед вікнами гаражі, раз в місяць стабільно нічна пянка в гаражах з піснями до ранку.
Виїхав та перехристився. :shock:

Хрущи на Ветряных это одна из самых дешевых локаций Киева. Отсюда и контингент.
Хрущи на переулке Костя Гордиенка это уже совсем иные соседи :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 6976
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1540 раз.
Подякували: 1808 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 17:35

  UA написав:
  beee написав:В системе сосуществования соседей всё сводится к оплате за услуги и регуляции общих правил охраной.
Общение между субъектами сводится к нулю. Поэтому корона не важна.
Оплата регулируется доступом в лифт. Не заплатил - лифт не едет.
Нарушение порядка - звонком охране.
Всё

Наверное никого так часто не посылают как охранников модных ЖК.

Ааа.
вот почему наш охранник Андрюха без двух передних зубов ходит :mrgreen:
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 641
З нами з: 26.11.19
Подякував: 53 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 17:43

  beee написав:
  UA написав:
  beee написав:В системе сосуществования соседей всё сводится к оплате за услуги и регуляции общих правил охраной.
Общение между субъектами сводится к нулю. Поэтому корона не важна.
Оплата регулируется доступом в лифт. Не заплатил - лифт не едет.
Нарушение порядка - звонком охране.
Всё

Наверное никого так часто не посылают как охранников модных ЖК.

Ааа.
вот почему наш охранник Андрюха без двух передних зубов ходит :mrgreen:

Андрюха начинающий.
Опытные охранники модных ЖК старается держатся на расстоянии нескольких метров от жильцов.
А то инстинктивно отмахнётся или толкнет, а это окажется сын прокурора.
UA
 
Повідомлень: 6976
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1540 раз.
Подякували: 1808 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 17:46

  Хомякоид написав:
  pesikot написав:Межовий провулок

"Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу..."


Ты опять тупиш. От тебя будет хоть какая то полезная информация на этой ветке ?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%BE%D0%BD)

Межевая улица (укр. Межова вулиця) — улица в Подольском районе города Киева, местности Ветряные горы. Пролегает от улицы Осиповского до Белицкой улицы.

Примыкают Быковский переулок, Чигиринский переулок, улицы Ивана Ижакевича, Краснопольская, проспект Свободы, проспект Правды, Сергея Данченко, Генерала Грекова, Александра Олеся, Ивана Кавалеридзе, Полковая.

в хрущі на Межевій

Это ты написал :)
Так что, провалился ты :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6936
З нами з: 31.08.09
Подякував: 484 раз.
Подякували: 1214 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 10095100961009710098
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, Wisznia2021 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2266, 2267, 2268
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22673 8945406
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лип, 2022 15:11
Хомякоид
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 105, 106, 107
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1067 4133078
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лип, 2022 19:31
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34983
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1131)
15.07.2022 19:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.