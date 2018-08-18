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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10096100971009810099

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 80
1. Не вище 500
13%
10
2. 501 - 700
19%
15
3. 701 - 900
21%
17
4. 901 - 1000
20%
16
5. 1001 - 1200
18%
14
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:03

  foxluck написав:
  Хомякоид написав:Обвал, трешка с ремонтом на Киквидзе за 42 уев.

Там "или лучшее предложение" - думаю что аукцион на повышение


Не думаю что-кто то даст 50.
Банки не кредитуют, все бегут с Киева.
Похоже хата здавалась посуточно, и решили выходить с бизнеса.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:12

  Хомякоид написав:
  foxluck написав:
  Хомякоид написав:Обвал, трешка с ремонтом на Киквидзе за 42 уев.

Там "или лучшее предложение" - думаю что аукцион на повышение


Не думаю что-кто то даст 50.
Банки не кредитуют, все бегут с Киева.
Похоже хата здавалась посуточно, и решили выходить с бизнеса.

Все бегут из Германии в Киев
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:14

  Investor_K написав:Все бегут из Германии в Киев
Киквидзе это Грузия а не Германия.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:24

  foxluck написав:
  vikapavl написав:а обьект очень даже неплох, при сходной если не меньшей цене я бы предпочла тетрису, например, однозначно

Все таки в Тетрисе есть современные удобства типа подземного паркинга с лифтом или спортзала которые в царском доме не прикрутить.
зачем в киеве машина? это же бремя. такси намного выгоднее и удобнее. имею несколько паркингов, не имею ни одного авто. а спортзалы эти в ЖК - это три или четыре тренажера и коврики для йоги? ))
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vikapavl написав:зачем в киеве машина? это же бремя. такси намного выгоднее и удобнее. имею несколько паркингов, не имею ни одного авто.

Это кому как нравится. Для меня авто позволяет быть более мобильным и не зависеть от таксистов, времени их приезда и условно говоря "музыки которую они слушают".
Опять же детское автокресло в своей машине есть, а в такси непонятно как.

  vikapavl написав: а спортзалы эти в ЖК - это три или четыре тренажера и коврики для йоги? ))

[/quote]
Ну в Тетрисе побольше тренажеров.
foxluck
 
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