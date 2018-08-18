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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:03
foxluck написав: Хомякоид написав:
Обвал, трешка с ремонтом на Киквидзе за 42 уев.
Там "или лучшее предложение" - думаю что аукцион на повышение
Не думаю что-кто то даст 50.
Банки не кредитуют, все бегут с Киева.
Похоже хата здавалась посуточно, и решили выходить с бизнеса.
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Хомякоид
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:12
Хомякоид написав: foxluck написав: Хомякоид написав:
Обвал, трешка с ремонтом на Киквидзе за 42 уев.
Там "или лучшее предложение" - думаю что аукцион на повышение
Не думаю что-кто то даст 50.
Банки не кредитуют, все бегут с Киева.
Похоже хата здавалась посуточно, и решили выходить с бизнеса.
Все бегут из Германии в Киев
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Investor_K
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:14
Investor_K написав:
Все бегут из Германии в Киев
Киквидзе это Грузия а не Германия.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:24
foxluck написав: vikapavl написав:
а обьект очень даже неплох, при сходной если не меньшей цене я бы предпочла тетрису, например, однозначно
Все таки в Тетрисе есть современные удобства типа подземного паркинга с лифтом или спортзала которые в царском доме не прикрутить.
зачем в киеве машина? это же бремя. такси намного выгоднее и удобнее. имею несколько паркингов, не имею ни одного авто. а спортзалы эти в ЖК - это три или четыре тренажера и коврики для йоги? ))
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vikapavl
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:55
vikapavl написав:
зачем в киеве машина? это же бремя. такси намного выгоднее и удобнее. имею несколько паркингов, не имею ни одного авто.
Это кому как нравится. Для меня авто позволяет быть более мобильным и не зависеть от таксистов, времени их приезда и условно говоря "музыки которую они слушают".
Опять же детское автокресло в своей машине есть, а в такси непонятно как.
vikapavl написав:
а спортзалы эти в ЖК - это три или четыре тренажера и коврики для йоги? ))
[/quote]
Ну в Тетрисе побольше тренажеров.
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foxluck
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