зачем в киеве машина? это же бремя. такси намного выгоднее и удобнее. имею несколько паркингов, не имею ни одного авто. а спортзалы эти в ЖК - это три или четыре тренажера и коврики для йоги? ))
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:24
зачем в киеве машина? это же бремя. такси намного выгоднее и удобнее. имею несколько паркингов, не имею ни одного авто. а спортзалы эти в ЖК - это три или четыре тренажера и коврики для йоги? ))
Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это кому как нравится. Для меня авто позволяет быть более мобильным и не зависеть от таксистов, времени их приезда и условно говоря "музыки которую они слушают".
Опять же детское автокресло в своей машине есть, а в такси непонятно как.
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Ну в Тетрисе побольше тренажеров.
Додано: Суб 16 лип, 2022 00:17
Звичайно, це класичний аукціон, і до війни таке практикували особо "борзі" ріелтори, а зараз це маст хев для тих, хто хоче продати, а не продавати. У самому оголошенні ціна може бути яка завгодно, хоч 1 долар.
А якщо є ажіотаж і багато охочих, то іноді воно піде і за ціною вищою за ринкову.
Додано: Суб 16 лип, 2022 01:44
Такси бы Вас врядли после 24.02 увезло бы на ЗУ и дальше.
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