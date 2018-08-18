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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10096100971009810099

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 80
1. Не вище 500
13%
10
2. 501 - 700
19%
15
3. 701 - 900
21%
17
4. 901 - 1000
20%
16
5. 1001 - 1200
18%
14
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:24

  foxluck написав:
  vikapavl написав:а обьект очень даже неплох, при сходной если не меньшей цене я бы предпочла тетрису, например, однозначно

Все таки в Тетрисе есть современные удобства типа подземного паркинга с лифтом или спортзала которые в царском доме не прикрутить.
зачем в киеве машина? это же бремя. такси намного выгоднее и удобнее. имею несколько паркингов, не имею ни одного авто. а спортзалы эти в ЖК - это три или четыре тренажера и коврики для йоги? ))
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vikapavl написав:зачем в киеве машина? это же бремя. такси намного выгоднее и удобнее. имею несколько паркингов, не имею ни одного авто.

Это кому как нравится. Для меня авто позволяет быть более мобильным и не зависеть от таксистов, времени их приезда и условно говоря "музыки которую они слушают".
Опять же детское автокресло в своей машине есть, а в такси непонятно как.

  vikapavl написав: а спортзалы эти в ЖК - это три или четыре тренажера и коврики для йоги? ))

[/quote]
Ну в Тетрисе побольше тренажеров.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 00:17

  foxluck написав:
  Хомякоид написав:Обвал, трешка с ремонтом на Киквидзе за 42 уев.

Там "или лучшее предложение" - думаю что аукцион на повышение


Звичайно, це класичний аукціон, і до війни таке практикували особо "борзі" ріелтори, а зараз це маст хев для тих, хто хоче продати, а не продавати. У самому оголошенні ціна може бути яка завгодно, хоч 1 долар.

А якщо є ажіотаж і багато охочих, то іноді воно піде і за ціною вищою за ринкову.
zerocool
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 01:44

  vikapavl написав:
  foxluck написав:
  vikapavl написав:а обьект очень даже неплох, при сходной если не меньшей цене я бы предпочла тетрису, например, однозначно

Все таки в Тетрисе есть современные удобства типа подземного паркинга с лифтом или спортзала которые в царском доме не прикрутить.
зачем в киеве машина? это же бремя. такси намного выгоднее и удобнее. имею несколько паркингов, не имею ни одного авто. а спортзалы эти в ЖК - это три или четыре тренажера и коврики для йоги? ))

Такси бы Вас врядли после 24.02 увезло бы на ЗУ и дальше.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 08:04

  vikapavl написав:зачем в киеве машина?
если откинуть работу, развозку детей в школу и понты то машина это ещё романтика :oops: :oops: :oops: которую сложно оценить деньгами.

В остальном да, если она сама не приносит доход, это затратный и сильно падающий в цене актив. Такси не уверен, там водитель = человеческий фактор, риски попасть на неадеквата, вот каршеринг или посуточный прокат - годная альтернатива. У меня был знакомый, ездил на арендованном Ланосе за 6 тыс грн. Я было тоже арендовал пассат В6, когда ездил отдыхать на море. Зачем гробить и подвергать рискам своё авто?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 16 лип, 2022 08:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 08:15

  vitaliian написав:
  vikapavl написав:зачем в киеве машина?
машина это романтика :oops: :oops: :oops: . В остальном да, если она не приносит доход это затратный и сильно падающий в цене актив. Такси не уверен, там водитель = человеческий фактор, риски попасть на неадеквата, вот каршеринг или посуточный прокат - годная альтернатива. У меня был знакомый, ездил на арендованном Ланосе за 6 тыс грн. Я было тоже арендовал пассат В6, когда ездил отдыхать на море. Зачем гробить и подвергать рискам своё авто?

Мы жили почти в центре Львова, после того как построились и переехали за город за восемь лет ушла такая сумма за бензин, что не то, что смарт как Долярчик, а целую двушку можна было купить.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 08:16

  Bolt написав:после того как построились и переехали за город за восемь лет ушла такая сумма за бензин, что не то, что смарт как Долярчик, а целую двушку можна было купить.
105е доказательство что пригород скорее для богатых людей, чем для бедных. для поездок до 100 км (в оба конца) есть дешевые э.мобили. В Киеве даже был сервис переделывающий ваше авто на электро. На Ютубе есть старая Вольво переделанная.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 08:44

  sequence написав:
  Frant написав:..
Власники морально не готові здавати її за 1/3 орендної ціни. :mrgreen:
..

Сестра жены переквалифицировалась из главбуха в уборщицу где-то под Альпами, рассказывает, что неприятно удивили переселенки с Харькова на модном ML - за три дня засрали дом как свиньи. Обидно даже как то, мол. Так что пока деньги есть.
А когда на Альпы перестанет хватать - начнут понемногу сливать неликвиды

За три дня засрать можно только если бухать с 5.00 до полуночи и ночью тоже
Тем более не Смарт, а дом метров на 150
Модный МЛ не показатель, чай не 464й Гелик с номерами «0018» как у Ярославского, авто может с копарта за десятку ушло с мозгами хозяина на торпеде, номера с буквами «OO” и “II” лучше статус бычья передают
Сливать на шару они по «понятиям» не будут, да и сомневаюсь что кому то сейчас нужна будет их прелесть даже по цене ремонта, а там и полторы за метр может быть с метражом под двести
Скорее там чемодан с «общаком» «папик» как то передал или карточку с лямом и праздник и на год может легко до белки и цирроза затянуться
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