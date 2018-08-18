зачем в киеве машина? это же бремя. такси намного выгоднее и удобнее. имею несколько паркингов, не имею ни одного авто. а спортзалы эти в ЖК - это три или четыре тренажера и коврики для йоги? ))
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:24
зачем в киеве машина? это же бремя. такси намного выгоднее и удобнее. имею несколько паркингов, не имею ни одного авто. а спортзалы эти в ЖК - это три или четыре тренажера и коврики для йоги? ))
Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это кому как нравится. Для меня авто позволяет быть более мобильным и не зависеть от таксистов, времени их приезда и условно говоря "музыки которую они слушают".
Опять же детское автокресло в своей машине есть, а в такси непонятно как.
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Ну в Тетрисе побольше тренажеров.
Додано: Суб 16 лип, 2022 00:17
Звичайно, це класичний аукціон, і до війни таке практикували особо "борзі" ріелтори, а зараз це маст хев для тих, хто хоче продати, а не продавати. У самому оголошенні ціна може бути яка завгодно, хоч 1 долар.
А якщо є ажіотаж і багато охочих, то іноді воно піде і за ціною вищою за ринкову.
Додано: Суб 16 лип, 2022 01:44
Такси бы Вас врядли после 24.02 увезло бы на ЗУ и дальше.
Додано: Суб 16 лип, 2022 08:04
если откинуть работу, развозку детей в школу и понты то машина это ещё романтика которую сложно оценить деньгами.
В остальном да, если она сама не приносит доход, это затратный и сильно падающий в цене актив. Такси не уверен, там водитель = человеческий фактор, риски попасть на неадеквата, вот каршеринг или посуточный прокат - годная альтернатива. У меня был знакомый, ездил на арендованном Ланосе за 6 тыс грн. Я было тоже арендовал пассат В6, когда ездил отдыхать на море. Зачем гробить и подвергать рискам своё авто?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 16 лип, 2022 08:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 лип, 2022 08:15
Мы жили почти в центре Львова, после того как построились и переехали за город за восемь лет ушла такая сумма за бензин, что не то, что смарт как Долярчик, а целую двушку можна было купить.
Додано: Суб 16 лип, 2022 08:16
105е доказательство что пригород скорее для богатых людей, чем для бедных. для поездок до 100 км (в оба конца) есть дешевые э.мобили. В Киеве даже был сервис переделывающий ваше авто на электро. На Ютубе есть старая Вольво переделанная.
Додано: Суб 16 лип, 2022 08:44
За три дня засрать можно только если бухать с 5.00 до полуночи и ночью тоже
Тем более не Смарт, а дом метров на 150
Модный МЛ не показатель, чай не 464й Гелик с номерами «0018» как у Ярославского, авто может с копарта за десятку ушло с мозгами хозяина на торпеде, номера с буквами «OO” и “II” лучше статус бычья передают
Сливать на шару они по «понятиям» не будут, да и сомневаюсь что кому то сейчас нужна будет их прелесть даже по цене ремонта, а там и полторы за метр может быть с метражом под двести
Скорее там чемодан с «общаком» «папик» как то передал или карточку с лямом и праздник и на год может легко до белки и цирроза затянуться
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