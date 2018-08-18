Додано: Суб 16 лип, 2022 08:44

sequence написав: Frant написав: ..

Власники морально не готові здавати її за 1/3 орендної ціни.

.. ..Власники морально не готові здавати її за 1/3 орендної ціни...

Сестра жены переквалифицировалась из главбуха в уборщицу где-то под Альпами, рассказывает, что неприятно удивили переселенки с Харькова на модном ML - за три дня засрали дом как свиньи. Обидно даже как то, мол. Так что пока деньги есть.

А когда на Альпы перестанет хватать - начнут понемногу сливать неликвиды Сестра жены переквалифицировалась из главбуха в уборщицу где-то под Альпами, рассказывает, что неприятно удивили переселенки с Харькова на модном ML - за три дня засрали дом как свиньи. Обидно даже как то, мол. Так что пока деньги есть.А когда на Альпы перестанет хватать - начнут понемногу сливать неликвиды

За три дня засрать можно только если бухать с 5.00 до полуночи и ночью тожеТем более не Смарт, а дом метров на 150Модный МЛ не показатель, чай не 464й Гелик с номерами «0018» как у Ярославского, авто может с копарта за десятку ушло с мозгами хозяина на торпеде, номера с буквами «OO” и “II” лучше статус бычья передаютСливать на шару они по «понятиям» не будут, да и сомневаюсь что кому то сейчас нужна будет их прелесть даже по цене ремонта, а там и полторы за метр может быть с метражом под двестиСкорее там чемодан с «общаком» «папик» как то передал или карточку с лямом и праздник и на год может легко до белки и цирроза затянуться