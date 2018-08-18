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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 лип, 2022 10:39
vitaliian написав: beee написав:
"действительно, зачем в Киеве машина?" Задался я таким очевидным вопросом. Ведь Киев - маленький, провинциальный городишко, где уютно, пешком или на велосипедике можно за 5 минут доехать за кофе, скажем, с веника на дврз
франт умеет ездить на дрвз на метро
Всё. Я выставил свою колымагу в продажу
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beee
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