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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10097100981009910100

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 80
1. Не вище 500
13%
10
2. 501 - 700
19%
15
3. 701 - 900
21%
17
4. 901 - 1000
20%
16
5. 1001 - 1200
18%
14
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 10:39

  vitaliian написав:
  beee написав:"действительно, зачем в Киеве машина?" Задался я таким очевидным вопросом. Ведь Киев - маленький, провинциальный городишко, где уютно, пешком или на велосипедике можно за 5 минут доехать за кофе, скажем, с веника на дврз
франт умеет ездить на дрвз на метро

Всё. Я выставил свою колымагу в продажу
beee
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