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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 лип, 2022 10:39
vitaliian написав: beee написав:
"действительно, зачем в Киеве машина?" Задался я таким очевидным вопросом. Ведь Киев - маленький, провинциальный городишко, где уютно, пешком или на велосипедике можно за 5 минут доехать за кофе, скажем, с веника на дврз
франт умеет ездить на дрвз на метро
Всё. Я выставил свою колымагу в продажу
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Додано: Суб 16 лип, 2022 11:52
vikapavl написав: foxluck написав: vikapavl написав:
а обьект очень даже неплох, при сходной если не меньшей цене я бы предпочла тетрису, например, однозначно
Все таки в Тетрисе есть современные удобства типа подземного паркинга с лифтом или спортзала которые в царском доме не прикрутить.
зачем в киеве машина? это же бремя. такси намного выгоднее и удобнее. имею несколько паркингов, не имею ни одного авто. а спортзалы эти в ЖК - это три или четыре тренажера и коврики для йоги? ))
До 24.02 було можливо, але потім стало зрозуміло, що "вигода і зручність" мінливі
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