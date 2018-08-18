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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10097100981009910100

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 80
1. Не вище 500
13%
10
2. 501 - 700
19%
15
3. 701 - 900
21%
17
4. 901 - 1000
20%
16
5. 1001 - 1200
18%
14
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 10:39

  vitaliian написав:
  beee написав:"действительно, зачем в Киеве машина?" Задался я таким очевидным вопросом. Ведь Киев - маленький, провинциальный городишко, где уютно, пешком или на велосипедике можно за 5 минут доехать за кофе, скажем, с веника на дврз
франт умеет ездить на дрвз на метро

Всё. Я выставил свою колымагу в продажу
beee
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 11:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vikapavl написав:
  foxluck написав:
  vikapavl написав:а обьект очень даже неплох, при сходной если не меньшей цене я бы предпочла тетрису, например, однозначно

Все таки в Тетрисе есть современные удобства типа подземного паркинга с лифтом или спортзала которые в царском доме не прикрутить.
зачем в киеве машина? это же бремя. такси намного выгоднее и удобнее. имею несколько паркингов, не имею ни одного авто. а спортзалы эти в ЖК - это три или четыре тренажера и коврики для йоги? ))

До 24.02 було можливо, але потім стало зрозуміло, що "вигода і зручність" мінливі
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 13:32

  airmax78 написав:
  Faceless написав:
  Шляпа написав:согласен
стоит взглянуть только на это
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... =391466154

Як за таке бабло, ремонт убогий (імхо)

Там неплохой ремонт. Снатехника какая-то дешевенькая и мебель из той что установить успели - туда же. Но мраморные или из кварцита (не могу понять) подоконники, паркет, и в целом никакого быкотства (хотя стиль на любителя, но как для реконструированного царского дома - подходит). Такое ощущение что все отделочные работы делали одни люди, а мебель начали устанавливать другие люди. Или деньги закончились.
P.S. Забавный момент: в кухне у дверной коробки отсутствует верхний элемент - не поместился из-за размеров кухонной мебели. Мебельщики когда делали замеры - не учли его ширину. Невыносимая боль для перфекциониста.


Скорей всего изготовители дверей сняли замер по проему, но не учли, что наклонная стена не позволит поставить верхний элемент (забыл как называется) наличника.
В мою бытность прорабом, у меня самого был 1 или 2 похожих случая.
В целом ремонт неплохой. С Фейслессом не согласен. В старых (и что очень большая редкость реставрированных) домах сделать сдержанный ремонт, не диссонирующий самому дому - дорогого стоит.
Если-б вы знали как много безвкусицы модерновой зачастую лепят. Я не против модерна, но это лепить стоит в чем-то проходящем, типа ФТ или L-квартале, то есть, то что через 5-10 лет так-же все забудут как забыли ПМ и Министерский (кто-то помнит сколько в свое время инфошума было), но есть старые, полностью реставрированные дома, которые стоят того, чтобы модерн туда не впихивать. Я не говорю о всех реставрированных старых домах, многие из них - это просто старые бараки.
Кстати, не буду говорить по своим причинам точный адрес, но есть новострои начала 2010-х, встроенные в стену старых домов в районе Саксаганского, которые очень неплохо вписались и не испортили исторический вид.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 13:34

  vikapavl написав:airmax78 я думаю мебель там из разряда "как могло бы быть", в испании ставят картонные ящики и сверху стелят постель - чтоб визуально было понятно, как оно могло бы быть. я на такую присела, риэлтор побледнел) очень натурально выглядело)) ... а обьект очень даже неплох, при сходной если не меньшей цене я бы предпочла тетрису, например, однозначно


Через лет 20 Тетрис будет просто домом.
Этот объект будет восприниматься так-же как и сейчас.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 14:00

  rjkz написав:
  vikapavl написав:airmax78 я думаю мебель там из разряда "как могло бы быть", в испании ставят картонные ящики и сверху стелят постель - чтоб визуально было понятно, как оно могло бы быть. я на такую присела, риэлтор побледнел) очень натурально выглядело)) ... а обьект очень даже неплох, при сходной если не меньшей цене я бы предпочла тетрису, например, однозначно


Через лет 20 Тетрис будет просто домом.
Этот объект будет восприниматься так-же как и сейчас.

Это в Нью Йорке, возможно, через 20 лет Тетрис бы стал просто домом. В Киеве и через 20 лет Тетрис будет оставаться Тетрисом.
airmax78
 
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  #<1 ... 10097100981009910100
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