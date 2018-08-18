Додано: Суб 16 лип, 2022 13:32

airmax78 написав: Faceless написав: Шляпа написав: согласен

стоит взглянуть только на это

https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... =391466154 согласенстоит взглянуть только на это

Як за таке бабло, ремонт убогий (імхо) Як за таке бабло, ремонт убогий (імхо)

Там неплохой ремонт. Снатехника какая-то дешевенькая и мебель из той что установить успели - туда же. Но мраморные или из кварцита (не могу понять) подоконники, паркет, и в целом никакого быкотства (хотя стиль на любителя, но как для реконструированного царского дома - подходит). Такое ощущение что все отделочные работы делали одни люди, а мебель начали устанавливать другие люди. Или деньги закончились.

P.S. Забавный момент: в кухне у дверной коробки отсутствует верхний элемент - не поместился из-за размеров кухонной мебели. Мебельщики когда делали замеры - не учли его ширину. Невыносимая боль для перфекциониста. Там неплохой ремонт. Снатехника какая-то дешевенькая и мебель из той что установить успели - туда же. Но мраморные или из кварцита (не могу понять) подоконники, паркет, и в целом никакого быкотства (хотя стиль на любителя, но как для реконструированного царского дома - подходит). Такое ощущение что все отделочные работы делали одни люди, а мебель начали устанавливать другие люди. Или деньги закончились.P.S. Забавный момент: в кухне у дверной коробки отсутствует верхний элемент - не поместился из-за размеров кухонной мебели. Мебельщики когда делали замеры - не учли его ширину. Невыносимая боль для перфекциониста.

Скорей всего изготовители дверей сняли замер по проему, но не учли, что наклонная стена не позволит поставить верхний элемент (забыл как называется) наличника.В мою бытность прорабом, у меня самого был 1 или 2 похожих случая.В целом ремонт неплохой. С Фейслессом не согласен. В старых (и что очень большая редкость реставрированных) домах сделать сдержанный ремонт, не диссонирующий самому дому - дорогого стоит.Если-б вы знали как много безвкусицы модерновой зачастую лепят. Я не против модерна, но это лепить стоит в чем-то проходящем, типа ФТ или L-квартале, то есть, то что через 5-10 лет так-же все забудут как забыли ПМ и Министерский (кто-то помнит сколько в свое время инфошума было), но есть старые, полностью реставрированные дома, которые стоят того, чтобы модерн туда не впихивать. Я не говорю о всех реставрированных старых домах, многие из них - это просто старые бараки.Кстати, не буду говорить по своим причинам точный адрес, но есть новострои начала 2010-х, встроенные в стену старых домов в районе Саксаганского, которые очень неплохо вписались и не испортили исторический вид.