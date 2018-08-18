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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 лип, 2022 10:39
vitaliian написав: beee написав:
"действительно, зачем в Киеве машина?" Задался я таким очевидным вопросом. Ведь Киев - маленький, провинциальный городишко, где уютно, пешком или на велосипедике можно за 5 минут доехать за кофе, скажем, с веника на дврз
франт умеет ездить на дрвз на метро
Всё. Я выставил свою колымагу в продажу
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Додано: Суб 16 лип, 2022 11:52
vikapavl написав: foxluck написав: vikapavl написав:
а обьект очень даже неплох, при сходной если не меньшей цене я бы предпочла тетрису, например, однозначно
Все таки в Тетрисе есть современные удобства типа подземного паркинга с лифтом или спортзала которые в царском доме не прикрутить.
зачем в киеве машина? это же бремя. такси намного выгоднее и удобнее. имею несколько паркингов, не имею ни одного авто. а спортзалы эти в ЖК - это три или четыре тренажера и коврики для йоги? ))
До 24.02 було можливо, але потім стало зрозуміло, що "вигода і зручність" мінливі
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Додано: Суб 16 лип, 2022 13:32
airmax78 написав: Faceless написав:
Як за таке бабло, ремонт убогий (імхо)
Там неплохой ремонт. Снатехника какая-то дешевенькая и мебель из той что установить успели - туда же. Но мраморные или из кварцита (не могу понять) подоконники, паркет, и в целом никакого быкотства (хотя стиль на любителя, но как для реконструированного царского дома - подходит). Такое ощущение что все отделочные работы делали одни люди, а мебель начали устанавливать другие люди. Или деньги закончились.
P.S. Забавный момент: в кухне у дверной коробки отсутствует верхний элемент - не поместился из-за размеров кухонной мебели. Мебельщики когда делали замеры - не учли его ширину. Невыносимая боль для перфекциониста.
Скорей всего изготовители дверей сняли замер по проему, но не учли, что наклонная стена не позволит поставить верхний элемент (забыл как называется) наличника.
В мою бытность прорабом, у меня самого был 1 или 2 похожих случая.
В целом ремонт неплохой. С Фейслессом не согласен. В старых (и что очень большая редкость реставрированных) домах сделать сдержанный ремонт, не диссонирующий самому дому - дорогого стоит.
Если-б вы знали как много безвкусицы модерновой зачастую лепят. Я не против модерна, но это лепить стоит в чем-то проходящем, типа ФТ или L-квартале, то есть, то что через 5-10 лет так-же все забудут как забыли ПМ и Министерский (кто-то помнит сколько в свое время инфошума было), но есть старые, полностью реставрированные дома, которые стоят того, чтобы модерн туда не впихивать. Я не говорю о всех реставрированных старых домах, многие из них - это просто старые бараки.
Кстати, не буду говорить по своим причинам точный адрес, но есть новострои начала 2010-х, встроенные в стену старых домов в районе Саксаганского, которые очень неплохо вписались и не испортили исторический вид.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 13:34
vikapavl написав:airmax78
я думаю мебель там из разряда "как могло бы быть", в испании ставят картонные ящики и сверху стелят постель - чтоб визуально было понятно, как оно могло бы быть. я на такую присела, риэлтор побледнел) очень натурально выглядело)) ... а обьект очень даже неплох, при сходной если не меньшей цене я бы предпочла тетрису, например, однозначно
Через лет 20 Тетрис будет просто домом.
Этот объект будет восприниматься так-же как и сейчас.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 14:00
rjkz написав: vikapavl написав:airmax78
я думаю мебель там из разряда "как могло бы быть", в испании ставят картонные ящики и сверху стелят постель - чтоб визуально было понятно, как оно могло бы быть. я на такую присела, риэлтор побледнел) очень натурально выглядело)) ... а обьект очень даже неплох, при сходной если не меньшей цене я бы предпочла тетрису, например, однозначно
Через лет 20 Тетрис будет просто домом.
Этот объект будет восприниматься так-же как и сейчас.
Это в Нью Йорке, возможно, через 20 лет Тетрис бы стал просто домом. В Киеве и через 20 лет Тетрис будет оставаться Тетрисом.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 15:28
vitaliian написав:Пригород для тех у кого ЕСТЬ СРЕДСТВА туда ездить.
Прочитай 2 раза и запомни это.
ну-ну...
выделенное верно для частных домов и еще для тех кто не ездит на работу с 9 до 18 собирая все пробки.
теперь многоквартирные дома пригорода - это получается дешевое жилье для богатых? а начиналось все с другой стороны - доступность!
ЗЫ имхо, глупее только квартира в селе...
Востаннє редагувалось Slon_Nosov
в Суб 16 лип, 2022 15:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 15:43
vitaliian написав: Frant написав:
Буча, Ірпінь, Бородянка, Малин - то житло для небогатої публіки. Воно коштувало в 1,5 рази дешевше, ніж в Києві.
ужас какой ты в экономике дремучий, 20ти летний S class стоит примерно как два 10 ти летних ланоса, но не потому что это авто для бедных. Обслуживание S class в 50 раз дороже ланоса. Принтер без картриджа может стоить 1 грн (а картридж к нему 400).
Цена входа в актив, это далеко не все затраты на него. Если у тебя нет авто, или нечем его заправлять - в пригороде тебе делать нечего. Или если твоя зарплата 6 копеек, а проезд маршруткой ("эконом вариант" для тех у кого нет авто) стоит 38 грн в одну сторону. Пригород для тех у кого ЕСТЬ СРЕДСТВА туда ездить
.
Пригород - это когда частный дом, своя территория, газон, шашлык-машлык, огород под всякую закуску
А когда пригород - это 25-этажный человейник, тогда это не пригород, а хрен пойми что. Ложное понимание, что ты сэкономил на стоимости квартиры
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Додано: Суб 16 лип, 2022 16:03
Я в этой связи удивляюсь канадцам. Захожу в гугл картах в центр города, а там - пригород
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Додано: Суб 16 лип, 2022 16:11
beee написав:
Я в этой связи удивляюсь канадцам. Захожу в гугл картах в центр города, а там - пригород
посмотрите многие города америки, там тоже самое. хоть с гугл карты приблизить напоминает наш дачный кооператив.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 16:19
vitaliian написав: Bolt написав:
после того как построились и переехали за город за восемь лет ушла такая сумма за бензин, что не то, что смарт как Долярчик, а целую двушку можна было купить.
105е доказательство что пригород скорее для богатых людей, чем для бедных. для поездок до 100 км (в оба конца) есть дешевые э.мобили. В Киеве даже был сервис переделывающий ваше авто на электро.
Тобі вже 1000 разів пояснювали, що багаті люди живуть в Кончі Заспі, в особняках.
Буча, Ірпінь, Бородянка - 20-поверхові "неохрущі" з газоблоку - то житло для небогатої публіки. Воно коштувало в 1,5 рази дешевше, ніж в Києві.
Правда, дешеве житло - довга і дорога дорога. То житло для тих, хто погано знає арифметику і не може порахувати.
Не надувай щоки - тебе вже давно розкусили.
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