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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10098100991010010101

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 80
1. Не вище 500
13%
10
2. 501 - 700
19%
15
3. 701 - 900
21%
17
4. 901 - 1000
20%
16
5. 1001 - 1200
18%
14
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 16:23

  Slon_Nosov написав:
  vitaliian написав:Пригород для тех у кого ЕСТЬ СРЕДСТВА туда ездить. Прочитай 2 раза и запомни это.


ну-ну... :mrgreen:
выделенное верно для частных домов и еще для тех кто не ездит на работу с 9 до 18 собирая все пробки.
теперь многоквартирные дома пригорода - это получается дешевое жилье для богатых? а начиналось все с другой стороны - доступность!

ЗЫ имхо, глупее только квартира в селе...

Житло в Дальніх Єпенях було і є суттєво дешевше,ніж в Києві. Особливо в 20- поверхівках.
Незважаючи на фонтани, ліс та їжаків.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 16:25

  Frant написав:Правда, дешеве житло - довга і дорога дорога. То житло для тих, хто погано знає арифметику і не може порахувати
плохо владеешь математикой здесь только ты. Каждый может посчитать сколько стоит проезд в месяц на авто или маршруткой, с учётом инфляции, и всех кто здесь купил квартиры ЭТИ РАСЧЕТЫ УСТРОИЛИ. Мне кроме тебя ещё никто не жаловался, что ему ездить дорого. И выглядело бы это нелепо. Кому дорого есть хрущи и комнаты в комуналках, на крайняк есть аренда. Зачем им ехать в пригород?
  pesikot написав:А когда пригород - это 25-этажный человейник, тогда это не пригород, а хрен пойми что. Ложное понимание, что ты сэкономил на стоимости квартиры
кто тебе сказал что я сэкономил, голоса из космоса? я переплатил за возможность жить в человеческих условиях. И продолжаю переплачивать каждый день. Потому что в Киеве в хруще жить дешевле. И не надо рамный дискавери содержать/заправлять. Тебе нужно дешевле? помойка возле метро - твой выбор.
vitaliian
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