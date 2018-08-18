Додано: Суб 16 лип, 2022 16:25

Frant написав: Правда, дешеве житло - довга і дорога дорога. То житло для тих, хто погано знає арифметику і не може порахувати Правда, дешеве житло - довга і дорога дорога. То житло для тих, хто погано знає арифметику і не може порахувати

pesikot написав: А когда пригород - это 25-этажный человейник, тогда это не пригород, а хрен пойми что. Ложное понимание, что ты сэкономил на стоимости квартиры А когда пригород - это 25-этажный человейник, тогда это не пригород, а хрен пойми что. Ложное понимание, что ты сэкономил на стоимости квартиры

плохо владеешь математикой здесь только ты. Каждый может посчитать сколько стоит проезд в месяц на авто или маршруткой, с учётом инфляции, и всех кто здесь купил квартиры ЭТИ РАСЧЕТЫ УСТРОИЛИ. Мне кроме тебя ещё никто не жаловался, что ему ездить дорого. И выглядело бы это нелепо. Кому дорого есть хрущи и комнаты в комуналках, на крайняк есть аренда. Зачем им ехать в пригород?кто тебе сказал что я сэкономил, голоса из космоса?за возможность жить в человеческих условиях. И продолжаю переплачивать каждый день. Потому что в Киеве в хруще жить дешевле. И не надо рамный дискавери содержать/заправлять. Тебе нужно дешевле? помойка возле метро - твой выбор.