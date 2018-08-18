Frant написав:
Правда, дешеве житло - довга і дорога дорога. То житло для тих, хто погано знає арифметику і не може порахувати
плохо владеешь математикой здесь только ты. Каждый может посчитать сколько стоит проезд в месяц на авто или маршруткой, с учётом инфляции, и всех кто здесь купил квартиры ЭТИ РАСЧЕТЫ УСТРОИЛИ. Мне кроме тебя ещё никто не жаловался, что ему ездить дорого. И выглядело бы это нелепо. Кому дорого есть хрущи и комнаты в комуналках, на крайняк есть аренда. Зачем им ехать в пригород?
pesikot написав:
А когда пригород - это 25-этажный человейник, тогда это не пригород, а хрен пойми что. Ложное понимание, что ты сэкономил на стоимости квартиры
кто тебе сказал что я сэкономил, голоса из космоса? я переплатил
за возможность жить в человеческих условиях. И продолжаю переплачивать каждый день. Потому что в Киеве в хруще жить дешевле. И не надо рамный дискавери содержать/заправлять. Тебе нужно дешевле? помойка возле метро - твой выбор.