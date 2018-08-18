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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10098100991010010101

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 80
1. Не вище 500
13%
10
2. 501 - 700
19%
15
3. 701 - 900
21%
17
4. 901 - 1000
20%
16
5. 1001 - 1200
18%
14
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 17:25

  beee написав:
  vitaliian написав:
  beee написав:"действительно, зачем в Киеве машина?" Задался я таким очевидным вопросом. Ведь Киев - маленький, провинциальный городишко, где уютно, пешком или на велосипедике можно за 5 минут доехать за кофе, скажем, с веника на дврз
франт умеет ездить на дрвз на метро

Всё. Я выставил свою колымагу в продажу


Так вы-ж писали, что безлошадный, что денег не фатало проект закончить, пришлось коня пристрели...продать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 17:31

  Slon_Nosov написав:это получается дешевое жилье для богатых?
первый раз замужем? даже поверхностный расчёт затрат вам это покажет, авто+ топливо не было бесплатным и ранее, в 2014-2015 годах, (когда был пик понаехов в пригороды). Даже тогда было понятно, что "сэкономить" не получится. Серьёзная медицина, бутики, высшее образование, автосервис, развлечения (кроме велопрогулок) остаются в Киеве и много чего ещё.

Экономии никогда и не было, разве что жить на даче бесплатно. Была такая "рассрочка", покупатель покупал жилье чуть дешевле, чтобы потом догнать стоимость аналогичной киевской квартиры доп. расходами. Те же материалы для ремонта откуда привозились?

Мотивация у людей была разная. Кому то хотелось новострой (в Жулянах и на СБ были варианты в ту же цену) а на что то +/- приличное не хватало. Но в целом людям нравилась локация, природа, парки, бесплатные парковки под домом.

Только про пробки не начинайте, в центре Киева и на мостах их намного больше .
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 18:17

  Slon_Nosov написав:
  vitaliian написав:Пригород для тех у кого ЕСТЬ СРЕДСТВА туда ездить. Прочитай 2 раза и запомни это.


ну-ну... :mrgreen:
выделенное верно для частных домов и еще для тех кто не ездит на работу с 9 до 18 собирая все пробки.
теперь многоквартирные дома пригорода - это получается дешевое жилье для богатых? а начиналось все с другой стороны - доступность!



Пригород - це для тих, хто не може купити собі житло в Києві.
Загальновідомо, що квартира в 25-поверховому "неохрущі" - в Києві коштує в 2 рази дорожче, ніж подібна квартира в Бучі чи Ірпені.
Розповіді, що "неохрущовські" квартири в Єпенях розраховані на багатого споживача - не лізуть в жодні ворота. Так стверджують люди, які не дружать з головою або погано знають арифметику
Frant
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