beee написав:
Всё. Я выставил свою колымагу в продажу
Так вы-ж писали, что безлошадный, что денег не фатало проект закончить, пришлось коня пристрели...продать.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 17:25
Так вы-ж писали, что безлошадный, что денег не фатало проект закончить, пришлось коня пристрели...продать.
Додано: Суб 16 лип, 2022 17:31
первый раз замужем? даже поверхностный расчёт затрат вам это покажет, авто+ топливо не было бесплатным и ранее, в 2014-2015 годах, (когда был пик понаехов в пригороды). Даже тогда было понятно, что "сэкономить" не получится. Серьёзная медицина, бутики, высшее образование, автосервис, развлечения (кроме велопрогулок) остаются в Киеве и много чего ещё.
Экономии никогда и не было, разве что жить на даче бесплатно. Была такая "рассрочка", покупатель покупал жилье чуть дешевле, чтобы потом догнать стоимость аналогичной киевской квартиры доп. расходами. Те же материалы для ремонта откуда привозились?
Мотивация у людей была разная. Кому то хотелось новострой (в Жулянах и на СБ были варианты в ту же цену) а на что то +/- приличное не хватало. Но в целом людям нравилась локация, природа, парки, бесплатные парковки под домом.
Только про пробки не начинайте, в центре Киева и на мостах их намного больше .
Додано: Суб 16 лип, 2022 18:17
Пригород - це для тих, хто не може купити собі житло в Києві.
Загальновідомо, що квартира в 25-поверховому "неохрущі" - в Києві коштує в 2 рази дорожче, ніж подібна квартира в Бучі чи Ірпені.
Розповіді, що "неохрущовські" квартири в Єпенях розраховані на багатого споживача - не лізуть в жодні ворота. Так стверджують люди, які не дружать з головою або погано знають арифметику
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