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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 лип, 2022 17:25
beee написав: vitaliian написав: beee написав:
"действительно, зачем в Киеве машина?" Задался я таким очевидным вопросом. Ведь Киев - маленький, провинциальный городишко, где уютно, пешком или на велосипедике можно за 5 минут доехать за кофе, скажем, с веника на дврз
франт умеет ездить на дрвз на метро
Всё. Я выставил свою колымагу в продажу
Так вы-ж писали, что безлошадный, что денег не фатало проект закончить, пришлось коня пристрели...продать.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 17:31
Slon_Nosov написав:
это получается дешевое жилье для богатых?
первый раз замужем? даже поверхностный расчёт затрат вам это покажет, авто+ топливо не было бесплатным и ранее, в 2014-2015 годах, (когда был пик понаехов в пригороды). Даже тогда было понятно, что "сэкономить" не получится. Серьёзная медицина, бутики, высшее образование, автосервис, развлечения (кроме велопрогулок) остаются в Киеве и много чего ещё.
Экономии никогда и не было, разве что жить на даче бесплатно. Была такая "рассрочка", покупатель покупал жилье чуть дешевле, чтобы потом догнать стоимость аналогичной киевской квартиры доп. расходами. Те же материалы для ремонта откуда привозились?
Мотивация у людей была разная. Кому то хотелось новострой (в Жулянах и на СБ были варианты в ту же цену) а на что то +/- приличное не хватало. Но в целом людям нравилась локация, природа, парки, бесплатные парковки под домом.
Только про пробки не начинайте, в центре Киева и на мостах их намного больше .
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vitaliian
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Додано: Суб 16 лип, 2022 19:53
Slon_Nosov написав: beee написав:
Я в этой связи удивляюсь канадцам. Захожу в гугл картах в центр города, а там - пригород
посмотрите многие города америки, там тоже самое. хоть с гугл карты приблизить напоминает наш дачный кооператив.
Русановские сады и "Царское село" пока держатся
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Додано: Суб 16 лип, 2022 20:42
Frant написав: Slon_Nosov написав: vitaliian написав:Пригород для тех у кого ЕСТЬ СРЕДСТВА туда ездить.
Прочитай 2 раза и запомни это.
ну-ну...
выделенное верно для частных домов и еще для тех кто не ездит на работу с 9 до 18 собирая все пробки.
теперь многоквартирные дома пригорода - это получается дешевое жилье для богатых? а начиналось все с другой стороны - доступность!
Пригород - це для тих, хто не може купити собі житло в Києві.
Загальновідомо, що квартира в 25-поверховому "неохрущі" - в Києві коштує в 2 рази дорожче, ніж подібна квартира в Бучі чи Ірпені.
Розповіді, що "неохрущовські" квартири в Єпенях розраховані на багатого споживача - не лізуть в жодні ворота.
Я знаю несколько человек, которые сознательно продали жилье в Киеве, ради Ирпеня.
Но им удобно по комьюту - на работу на Святошино 15 минут на электричке.
Есть такие, кто снимает в Ирпене и не хочет жить в Киеве, мотивация - чистый воздух, лес, ухоженные парки. Место работы - м.Житомирская, до этого м.Святошино.
На работу никто на машине не ездит. Электричка.
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rjkz
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Додано: Суб 16 лип, 2022 20:50
rjkz написав:
Я знаю несколько человек, которые сознательно продали жилье в Киеве, ради Ирпеня.
90% покупателей в Ирпене - киевляне. Для жителя условного Кропивницкого (довоенная) цена м2 в Ирпене - недоступна, думать что пригороды вдруг заселили выходцы из мелких райцентров - наивно. Когда Кличко говорил что каждое утро в Киев приезжает миллион жителей пригорода, он забыл добавить что ранее 900 тыс из них жили в столице, но выехали, и теперь ездят в столицу только на работу.
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vitaliian
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Додано: Суб 16 лип, 2022 21:11
vitaliian написав: rjkz написав:
Я знаю несколько человек, которые сознательно продали жилье в Киеве, ради Ирпеня.
90% покупателей в Ирпене - киевляне. Для жителя условного Кропивницкого (довоенная) цена м2 в Ирпене - недоступна, думать что пригороды вдруг заселили выходцы из мелких райцентров - наивно. Когда Кличко говорил что каждое утро в Киев приезжает миллион жителей пригорода, он забыл добавить что ранее 900 тыс из них жили в столице, но выехали, и теперь ездят в столицу только на работу.
девочки завязывайте флудить
вам в тематическую ветку КиевVSипеня
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Додано: Суб 16 лип, 2022 21:36
Прохожий написав: vitaliian написав: rjkz написав:
Я знаю несколько человек, которые сознательно продали жилье в Киеве, ради Ирпеня.
90% покупателей в Ирпене - киевляне. Для жителя условного Кропивницкого (довоенная) цена м2 в Ирпене - недоступна, думать что пригороды вдруг заселили выходцы из мелких райцентров - наивно. Когда Кличко говорил что каждое утро в Киев приезжает миллион жителей пригорода, он забыл добавить что ранее 900 тыс из них жили в столице, но выехали, и теперь ездят в столицу только на работу.
девочки завязывайте флудить
вам в тематическую ветку КиевVSипеня
Или те кто могут себе позволить жить в Киеве vs тех кто НЕ МОГУТ
P.S. Вот вот, доберусь скоро до Ирпеня, что бы воочию посмотреть
на "апокалипсис сегодня".
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roberto dark
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