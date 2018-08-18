RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10099101001010110102

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 81
1. Не вище 500
14%
11
2. 501 - 700
19%
15
3. 701 - 900
21%
17
4. 901 - 1000
20%
16
5. 1001 - 1200
17%
14
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 05:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Damien написав:2) Люди, которые не работают в Киеве.Имеют налаженный бизнес, посещают Киев раз или два в неделю в удобное для себя время.
в Киеве сирены раздражают, раз в месяц Киева на пару ночей вполне хватает,быстрее сейчас проезжать блок пост к 7 утра,единственное неудобство))
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6802
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1351 раз.
Подякували: 1357 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 05:53

  roberto dark написав:Вот вот, доберусь скоро до Ирпеня, что бы воочию посмотреть
порадоваться чужому горю? Очень ценная инфа. Держите нас в курсе.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13899
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2050 раз.
Подякували: 2892 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 05:57

  vitaliian написав:
  roberto dark написав:Вот вот, доберусь скоро до Ирпеня, что бы воочию посмотреть
порадоваться чужому горю? Очень ценная инфа. Держите нас в курсе.

это как Мекка,туда все иностранные гости едут.Если сейчас всё отремонтировать и очистить будет не тот Wow-эффект
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6802
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1351 раз.
Подякували: 1357 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 05:59

Прохожий у вас идёт дождь?
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6802
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1351 раз.
Подякували: 1357 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 06:01

  Мизантрóп написав:Если сейчас всё отремонтировать и очистить будет не тот Wow-эффект
думаю что нет смысла ничего очищать и ремонтировать. На деньги спонсоров построят новое, всего-то ярд долларов. Нескольким Центробанкам нажать пару кнопок.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13899
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2050 раз.
Подякували: 2892 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10099101001010110102
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2267, 2268, 2269
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22683 9067190
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лип, 2022 23:41
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 105, 106, 107
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1067 4246325
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лип, 2022 19:31
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 35001
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3680)
17.07.2022 05:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.