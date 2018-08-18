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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 лип, 2022 05:49
Damien написав:
2) Люди, которые не работают в Киеве.Имеют налаженный бизнес, посещают Киев раз или два в неделю в удобное для себя время.
в Киеве сирены раздражают, раз в месяц Киева на пару ночей вполне хватает,быстрее сейчас проезжать блок пост к 7 утра,единственное неудобство))
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Мизантрóп
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Додано: Нед 17 лип, 2022 05:53
roberto dark написав:
Вот вот, доберусь скоро до Ирпеня, что бы воочию посмотреть
порадоваться чужому горю? Очень ценная инфа. Держите нас в курсе.
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vitaliian
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Додано: Нед 17 лип, 2022 05:57
vitaliian написав: roberto dark написав:
Вот вот, доберусь скоро до Ирпеня, что бы воочию посмотреть
порадоваться чужому горю? Очень ценная инфа. Держите нас в курсе.
это как Мекка,туда все иностранные гости едут.Если сейчас всё отремонтировать и очистить будет не тот Wow-эффект
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Мизантрóп
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Додано: Нед 17 лип, 2022 05:59
Прохожий у вас идёт дождь?
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Мизантрóп
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Додано: Нед 17 лип, 2022 06:01
Мизантрóп написав:
Если сейчас всё отремонтировать и очистить будет не тот Wow-эффект
думаю что нет смысла ничего очищать и ремонтировать. На деньги спонсоров построят новое, всего-то ярд долларов. Нескольким Центробанкам нажать пару кнопок.
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