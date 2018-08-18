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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 лип, 2022 05:49
Damien написав:
2) Люди, которые не работают в Киеве.Имеют налаженный бизнес, посещают Киев раз или два в неделю в удобное для себя время.
в Киеве сирены раздражают, раз в месяц Киева на пару ночей вполне хватает,быстрее сейчас проезжать блок пост к 7 утра,единственное неудобство))
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Додано: Нед 17 лип, 2022 05:53
roberto dark написав:
Вот вот, доберусь скоро до Ирпеня, что бы воочию посмотреть
порадоваться чужому горю? Очень ценная инфа. Держите нас в курсе.
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vitaliian
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Додано: Нед 17 лип, 2022 05:57
vitaliian написав: roberto dark написав:
Вот вот, доберусь скоро до Ирпеня, что бы воочию посмотреть
порадоваться чужому горю? Очень ценная инфа. Держите нас в курсе.
это как Мекка,туда все иностранные гости едут.Если сейчас всё отремонтировать и очистить будет не тот Wow-эффект
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Додано: Нед 17 лип, 2022 05:59
Прохожий у вас идёт дождь?
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Додано: Нед 17 лип, 2022 07:25
beee написав:
Когда пристрелен один конь, рождается другой.
нет денег - это нет 50куе. И начинать- заканчивать нет смысла
1.Это про драконов было.
2. Когда еврей говорит, что у него денег в обрез, это означает, что денег у него дохуйа.
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rjkz
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Додано: Нед 17 лип, 2022 08:10
Damien написав: vitaliian написав: Bolt написав:
после того как построились и переехали за город за восемь лет ушла такая сумма за бензин, что не то, что смарт как Долярчик, а целую двушку можна было купить.
105е доказательство что пригород скорее для богатых людей
, чем для бедных. для поездок до 100 км (в оба конца) есть дешевые э.мобили. В Киеве даже был сервис переделывающий ваше авто на электро. На Ютубе есть старая Вольво переделанная.
В пригороде живут 3 типа людей:
1) Очень богатые люди, но они все в районе Конча-Заспы
2) Люди, которые не работают в Киеве.Имеют налаженный бизнес, посещают Киев раз или два в неделю в удобное для себя время.
3)Люди недалекие, купившиеся на дешевизну пригорода, фонтаны, скверы и иллюзию благополучия( я не в хруще!).Но работа связана с Киевом. Тратят на поездки(непосредственно сама цена поездок + цена времени) по итогу больше, чем сразу купить в Киеве. Таких подавляющее большинство
Дехто з третьої категорії людей наймагається довести, що він з першої.
Плутає бідність з добродійством.
В Дальніх Єпенях купляли квартири "кияни", які в Києві орендували житло, але не могли його купити.
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Frant
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Додано: Нед 17 лип, 2022 08:17
rjkz написав: beee написав:
Когда пристрелен один конь, рождается другой.
нет денег - это нет 50куе. И начинать- заканчивать нет смысла
1.Это про драконов было.
2. Когда еврей говорит, что у него денег в обрез, это означает, что денег у него дохуйа.
Да по илее надо оставить все как есть, сделать из Бородянки-Бучи-Ирпеня музеи.
А жиьелей расселить на окраины Академгородка, Борщаговки, Теремков и Троещины, они уверен будут не против
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fox767676
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Додано: Нед 17 лип, 2022 08:21
Frant написав:
Дехто з третьої категорії людей наймагається довести, що він з першої.
Плутає бідність з добродійством.
В Дальніх Єпенях купляли квартири "кияни", які в Києві орендували житло, але не могли його купити.
За кордоном в цивілізованих країнах не має такої гострої транспортної проблеми з Іпенями.
Метро без проблем виїжджає за місто та зєднує міста супутники.
На жаль тільки в Україні проблема на проблемі, та вирішення не вбачається.
Наземне метро навіть в Україні можна швидко побудувати, згадайте колію до Бориспільського аєропорту.
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Хомякоид
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Додано: Нед 17 лип, 2022 08:23
Хомякоид написав:
Наземне метро навіть в Україні можна швидко побудувати, згадайте колію до Бориспільського аєропорту
До війни коштувало близько 100 грн. Гарне "метро", для робочого класу на роботу їздити.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 08:26
fox767676 написав: rjkz написав: beee написав:
Когда пристрелен один конь, рождается другой.
нет денег - это нет 50куе. И начинать- заканчивать нет смысла
1.Это про драконов было.
2. Когда еврей говорит, что у него денег в обрез, это означает, что денег у него дохуйа.
Да по илее надо оставить все как есть, сделать из Бородянки-Бучи-Ирпеня музеи.
А жиьелей расселить на окраины Академгородка, Борщаговки, Теремков и Троещины, они уверен будут не против
За які кошти????
Раз простий нарот купив житло аби дешевше - нехай там живе.
Є електричка, електросамокати, лижі,велосипеди. Доберуться в Київ при потребі.
Їздити робітничою електричкою - мешканці бучансько-ірпінтських новобудів раніше не хотіли. Типу, вони ж не пролетарі.
Зараз змушені будуть їздити.
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 17 лип, 2022 08:28, всього редагувалось 1 раз.
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Frant
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