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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 82
1. Не вище 500
13%
11
2. 501 - 700
18%
15
3. 701 - 900
22%
18
4. 901 - 1000
20%
16
5. 1001 - 1200
17%
14
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 05:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Damien написав:2) Люди, которые не работают в Киеве.Имеют налаженный бизнес, посещают Киев раз или два в неделю в удобное для себя время.
в Киеве сирены раздражают, раз в месяц Киева на пару ночей вполне хватает,быстрее сейчас проезжать блок пост к 7 утра,единственное неудобство))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 05:53

  roberto dark написав:Вот вот, доберусь скоро до Ирпеня, что бы воочию посмотреть
порадоваться чужому горю? Очень ценная инфа. Держите нас в курсе.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 05:57

  vitaliian написав:
  roberto dark написав:Вот вот, доберусь скоро до Ирпеня, что бы воочию посмотреть
порадоваться чужому горю? Очень ценная инфа. Держите нас в курсе.

это как Мекка,туда все иностранные гости едут.Если сейчас всё отремонтировать и очистить будет не тот Wow-эффект
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 05:59

Прохожий у вас идёт дождь?
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 07:25

  beee написав:Когда пристрелен один конь, рождается другой.
нет денег - это нет 50куе. И начинать- заканчивать нет смысла


1.Это про драконов было.
2. Когда еврей говорит, что у него денег в обрез, это означает, что денег у него дохуйа.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 08:10

  Damien написав:
  vitaliian написав:
  Bolt написав:после того как построились и переехали за город за восемь лет ушла такая сумма за бензин, что не то, что смарт как Долярчик, а целую двушку можна было купить.
105е доказательство что пригород скорее для богатых людей, чем для бедных. для поездок до 100 км (в оба конца) есть дешевые э.мобили. В Киеве даже был сервис переделывающий ваше авто на электро. На Ютубе есть старая Вольво переделанная.

В пригороде живут 3 типа людей:
1) Очень богатые люди, но они все в районе Конча-Заспы
2) Люди, которые не работают в Киеве.Имеют налаженный бизнес, посещают Киев раз или два в неделю в удобное для себя время.
3)Люди недалекие, купившиеся на дешевизну пригорода, фонтаны, скверы и иллюзию благополучия( я не в хруще!).Но работа связана с Киевом. Тратят на поездки(непосредственно сама цена поездок + цена времени) по итогу больше, чем сразу купить в Киеве. Таких подавляющее большинство

Дехто з третьої категорії людей наймагається довести, що він з першої.
Плутає бідність з добродійством.

В Дальніх Єпенях купляли квартири "кияни", які в Києві орендували житло, але не могли його купити.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 08:17

  rjkz написав:
  beee написав:Когда пристрелен один конь, рождается другой.
нет денег - это нет 50куе. И начинать- заканчивать нет смысла


1.Это про драконов было.
2. Когда еврей говорит, что у него денег в обрез, это означает, что денег у него дохуйа.

Да по илее надо оставить все как есть, сделать из Бородянки-Бучи-Ирпеня музеи.
А жиьелей расселить на окраины Академгородка, Борщаговки, Теремков и Троещины, они уверен будут не против
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 08:21

  Frant написав:Дехто з третьої категорії людей наймагається довести, що він з першої.
Плутає бідність з добродійством.

В Дальніх Єпенях купляли квартири "кияни", які в Києві орендували житло, але не могли його купити.


За кордоном в цивілізованих країнах не має такої гострої транспортної проблеми з Іпенями.
Метро без проблем виїжджає за місто та зєднує міста супутники.

На жаль тільки в Україні проблема на проблемі, та вирішення не вбачається.

Наземне метро навіть в Україні можна швидко побудувати, згадайте колію до Бориспільського аєропорту.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 08:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Наземне метро навіть в Україні можна швидко побудувати, згадайте колію до Бориспільського аєропорту

До війни коштувало близько 100 грн. Гарне "метро", для робочого класу на роботу їздити.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 08:26

  fox767676 написав:
  rjkz написав:
  beee написав:Когда пристрелен один конь, рождается другой.
нет денег - это нет 50куе. И начинать- заканчивать нет смысла


1.Это про драконов было.
2. Когда еврей говорит, что у него денег в обрез, это означает, что денег у него дохуйа.

Да по илее надо оставить все как есть, сделать из Бородянки-Бучи-Ирпеня музеи.
А жиьелей расселить на окраины Академгородка, Борщаговки, Теремков и Троещины, они уверен будут не против

За які кошти????
Раз простий нарот купив житло аби дешевше - нехай там живе.
Є електричка, електросамокати, лижі,велосипеди. Доберуться в Київ при потребі.

Їздити робітничою електричкою - мешканці бучансько-ірпінтських новобудів раніше не хотіли. Типу, вони ж не пролетарі.
Зараз змушені будуть їздити.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 17 лип, 2022 08:28, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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