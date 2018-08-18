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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 лип, 2022 08:27
Frant написав:
Дехто з третьої категорії людей наймагається довести, що він з першої.
Плутає бідність з добродійством.
В Дальніх Єпенях купляли квартири "кияни", які в Києві орендували житло, але не могли його купити.
полился чистый фашизм, киевляне 1й сорт а остальные 3я категория. В этом вся сущность прохфесора.
У тебя не только половые трудности но и проблемы в социализации . Из этих высеров видно всю твою успешность, если тебя волнует чей-то пол и чья то категория. Принимай успокоительные.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 17 лип, 2022 08:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 08:30
Узбагойся.
Тобі нічого не світить в Києві, Хіба що кімната в общажці на окраїні .
тому ти плигаєш, як чорт від ладана.
Прийми все як данність.
Варто було добре арифметику вчити в школі, а не прогулювати уроки.
І перестань писати від імені чоловічої особи - шуби і колготки чоловікам не потрібні.
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 17 лип, 2022 08:41, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 08:31
Hotab написав: Хомякоид написав:
Наземне метро навіть в Україні можна швидко побудувати, згадайте колію до Бориспільського аєропорту
До війни коштувало близько 100 грн. Гарне "метро", для робочого класу на роботу їздити.
А ринкові ціна нам метро якщо не дотувати, так і коштує.
В Німеччині раз проїхатись в метро близько 3 євро.
Так там метро а не сарай, покриває все місто та міста супутники з заміськими аеропартами.
Щоб обновити рухомий склад, будувати нові станції метро хоча б одну на рік, то проїзд так приблизно і буде коштувати.
Можна залишити звичайно так як є, але тоді ми не побачимо ще років 10 нові станції і так і будемо їздити в вагонах 60-70 років.
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Хомякоид
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Додано: Нед 17 лип, 2022 08:33
Хомякоид написав: Hotab написав: Хомякоид написав:
Наземне метро навіть в Україні можна швидко побудувати, згадайте колію до Бориспільського аєропорту
До війни коштувало близько 100 грн. Гарне "метро", для робочого класу на роботу їздити.
А ринкові ціна нам метро якщо не дотувати, так і коштує.
В Німеччині раз проїхатись в метро близько 3 євро.
Так там метро а не сарай, покриває все місто та міста супутники з заміськими аеропартами.
Щоб обновити рухомий склад, будувати нові станції метро хоча б одну на рік, то проїзд так приблизно і буде коштувати.
Можна залишити звичайно так як є, але тоді ми не побачимо ще років 10 нові станції і так і будемо їздити в вагонах 60-70 років.
Для цього треба бізнесу платити податки. В Україні це не прийнято.
За несплату податків слід карати по дорослому. Як в Америці чи Німеччині.
Знову ж, якість українського апарата держуправління????
Головний чиновник 2,5 років ніфіга не готував країну до війни, хоча навіть баранам це було очевидно
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Додано: Нед 17 лип, 2022 08:38
Прежде чем платить налоги их нужно научиться не воровать, а вкладывать в развитие.
Поэтому никто податки платить не буде
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beee
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Додано: Нед 17 лип, 2022 08:38
rjkz написав: beee написав:
Когда пристрелен один конь, рождается другой.
нет денег - это нет 50куе. И начинать- заканчивать нет смысла
1.Это про драконов было.
2. Когда еврей говорит, что у него денег в обрез, это означает, что денег у него дохуйа.
Жаль, что я не еврей
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