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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 лип, 2022 08:27
Frant написав:
Дехто з третьої категорії людей наймагається довести, що він з першої.
Плутає бідність з добродійством.
В Дальніх Єпенях купляли квартири "кияни", які в Києві орендували житло, але не могли його купити.
полился чистый фашизм, киевляне 1й сорт а остальные 3я категория. В этом вся сущность прохфесора.
У тебя не только половые трудности но и проблемы в социализации . Из этих высеров видно всю твою успешность, если тебя волнует чей-то пол и чья то категория. Принимай успокоительные.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 17 лип, 2022 08:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 08:30
Узбагойся.
Тобі нічого не світить в Києві, Хіба що кімната в общажці на окраїні .
тому ти плигаєш, як чорт від ладана.
Намагаєшся довести, що квартира в 25-поверховому "чєловєйнику" за 15 км від Києва - то велике досягнення.
Прийми все як данність.
Варто було добре арифметику вчити в школі, а не прогулювати уроки.
І перестань писати від імені чоловічої особи - шуби і колготки чоловікам не потрібні.
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 17 лип, 2022 09:41, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 08:31
Hotab написав: Хомякоид написав:
Наземне метро навіть в Україні можна швидко побудувати, згадайте колію до Бориспільського аєропорту
До війни коштувало близько 100 грн. Гарне "метро", для робочого класу на роботу їздити.
А ринкові ціна нам метро якщо не дотувати, так і коштує.
В Німеччині раз проїхатись в метро близько 3 євро.
Так там метро а не сарай, покриває все місто та міста супутники з заміськими аеропартами.
Щоб обновити рухомий склад, будувати нові станції метро хоча б одну на рік, то проїзд так приблизно і буде коштувати.
Можна залишити звичайно так як є, але тоді ми не побачимо ще років 10 нові станції і так і будемо їздити в вагонах 60-70 років.
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Хомякоид
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Додано: Нед 17 лип, 2022 08:33
Хомякоид написав: Hotab написав: Хомякоид написав:
Наземне метро навіть в Україні можна швидко побудувати, згадайте колію до Бориспільського аєропорту
До війни коштувало близько 100 грн. Гарне "метро", для робочого класу на роботу їздити.
А ринкові ціна нам метро якщо не дотувати, так і коштує.
В Німеччині раз проїхатись в метро близько 3 євро.
Так там метро а не сарай, покриває все місто та міста супутники з заміськими аеропартами.
Щоб обновити рухомий склад, будувати нові станції метро хоча б одну на рік, то проїзд так приблизно і буде коштувати.
Можна залишити звичайно так як є, але тоді ми не побачимо ще років 10 нові станції і так і будемо їздити в вагонах 60-70 років.
Для цього треба бізнесу платити податки. В Україні це не прийнято.
За несплату податків слід карати по дорослому. Як в Америці чи Німеччині.
Знову ж, якість українського апарата держуправління????
Головний чиновник 2,5 років ніфіга не готував країну до війни, хоча навіть баранам це було очевидно
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Frant
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Додано: Нед 17 лип, 2022 08:38
Прежде чем платить налоги их нужно научиться не воровать, а вкладывать в развитие.
Поэтому никто податки платить не буде
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beee
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Додано: Нед 17 лип, 2022 08:38
rjkz написав: beee написав:
Когда пристрелен один конь, рождается другой.
нет денег - это нет 50куе. И начинать- заканчивать нет смысла
1.Это про драконов было.
2. Когда еврей говорит, что у него денег в обрез, это означает, что денег у него дохуйа.
Жаль, что я не еврей
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beee
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Додано: Нед 17 лип, 2022 08:47
Frant написав:
Для цього треба бізнесу платити податки. В Україні це не прийнято.
За несплату податків слід карати по дорослому. Як в Америці чи Німеччині.
Знову ж, якість українського апарата держуправління????
Головний чиновник 2,5 років ніфіга не готував країну до війни, хоча навіть баранам це було очевидно
До цього треба встановлювати ринкові ціна на проїзд які враховують побудову нових станцій метро та відміняти всі пільги на проїзд.
Тоді будуть відкривати кожного року нові станції метро та зєднають Київ з містами супутниками.
До речі навіть при разовій поїздці в 100 грн, за наявності проїздних місячних або річних квитків можна зменьшити ціну проїзда в два і більше рази.
Вийде навіть дешевше доїхати з Ірпеня до роботи в Київ ніж зарах з двома-трьома пересадками.
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Хомякоид
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Додано: Нед 17 лип, 2022 08:59
Хомякоид написав: Frant написав:
Для цього треба бізнесу платити податки. В Україні це не прийнято.
За несплату податків слід карати по дорослому. Як в Америці чи Німеччині.
Знову ж, якість українського апарата держуправління????
Головний чиновник 2,5 років ніфіга не готував країну до війни, хоча навіть баранам це було очевидно
До цього треба встановлювати ринкові ціна на проїзд які враховують побудову нових станцій метро та відміняти всі пільги на проїзд.
Тоді будуть відкривати кожного року нові станції метро та зєднають Київ з містами супутниками.
До речі навіть при разовій поїздці в 100 грн, за наявності проїздних місячних або річних квитків можна зменьшити ціну проїзда в два і більше рази.
Вийде навіть дешевше доїхати з Ірпеня до роботи в Київ ніж зарах з двома-трьома пересадками.
Це очевидні речі для тих, хто трохи в темі.
Проте є простий мутрий нарот, і є його популісти-керманичі, які багато говорять про соціальну підтримку.
Електричка за півдолара - це соціальний транспорт.
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Frant
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Додано: Нед 17 лип, 2022 09:03
beee написав:
Левый берег- это для любителей таких стран как Канада, а лучше ОАЭ. Чтобы выпить кофе - нужно ехать 4 километра.
Но у севена делают набережную и какую-то территорию, где пройтись можно
Та ну, не нажо натягивать убогий ПОХ, подстриженый под 25 этажную гребенку на весь левый берег. Есть вполне конкурентные в гастроплане Русановская Набережная, прогулочные Днепровско-Березняковская, Миколайчука,Энтузиастов, Флоренции, Окипной, Никольско-Слободская, Краснткацкая
Там конечно нет архитектурных изысков как в центре, но на общем киевском уровне явно выигрывают у ПОХа и большинства районов сплошной 25 этажной застройки. Как за счет более удачной локации, так и более отвественного архитектурного подхода, когда новострои либо повторяли советскую перемненную 9-16 этажность(Окипной, Никольско-Слободская), либо точечно дополняли(Березняки,Русановка). ТО что делали последние лет 5 на ЛБ в переспективные местах(метро Осокорки, Славутич, "Русановская гавань") - чаще всего провал
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fox767676
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Додано: Нед 17 лип, 2022 09:10
fox767676 написав: beee написав:
Левый берег- это для любителей таких стран как Канада, а лучше ОАЭ. Чтобы выпить кофе - нужно ехать 4 километра.
Но у севена делают набережную и какую-то территорию, где пройтись можно
Та ну, не нажо натягивать убогий ПОХ, подстриженый под 25 этажную гребенку на весь левый берег. Есть вполне конкурентные в гастроплане Русановская Набережная, прогулочные Днепровско-Березняковская, Миколайчука,Энтузиастов, Флоренции, Окипной, Никольско-Слободская, Краснткацкая
Там конечно нет архитектурных изысков как в центре, но на общем киевском уровне явно выигрывают как и у ПОХа, и у большинства районов сплошной 25 этажной застройки. Как за счет более удачной локации, так и более отвественного архитектурного подхода, когда новострои либо повторяли советскую этажность(Окипной, Никольско-Слободская), либо точечно дополняли(Березняки,Русановка). ТО что делали последние лет 5 на ЛБ в переспективные местах(метро Осокорки, Славутич, "Русановская гавань") - чаще всего провал
я не натягиваю.
я лишь покорно следую трендам.
на что у покупателей запрос, то я продуцирую.
лично я близок совершенно к иному
в первый раз меня почти насильно тащили на этот ПОХ. а на севен я ехать год отказывался, но это ничего не меняет. ничего
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beee
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