beee
Ну когда-нибудь застроят (надеюсь правильно) Теличку, и отрастет зелень на Осокорках - там будет интересней. Но убогий скайлайн новых районов Левого берега уже не исправить
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 лип, 2022 09:14
beee
Ну когда-нибудь застроят (надеюсь правильно) Теличку, и отрастет зелень на Осокорках - там будет интересней. Но убогий скайлайн новых районов Левого берега уже не исправить
Додано: Нед 17 лип, 2022 09:17
Додано: Нед 17 лип, 2022 09:17
Додано: Нед 17 лип, 2022 09:22
Очевидно пан має рацію. Туристи, які їдуть в чорнобильську зону і місто привид Прип'ять - то хіба роблять це виключно, щоб порадіти за чуже горе?
Додано: Нед 17 лип, 2022 09:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Пойду страдать на ПОХе - поразминаюсь
Додано: Нед 17 лип, 2022 09:28
Додано: Нед 17 лип, 2022 09:35
Та колія до Бориспільського аеропорту - не електрифікована. Нагадаю, що перший потяг на електричній тязі в світі був зроблений в 1895 році.
Додано: Нед 17 лип, 2022 09:38
У меня в Галактике такой ) Но кроме остатков промки, видно часть канала, Солнечной Ривьеры, Подола, Лукьяновки, Мордора, КТ, и Парковых озер с их парком. И вот хоть понимаешь что Парковые более-менее комфортный для жизни комплекс, все вместе сливаются в сплошную 25 этажную стену и чисто по виду пригрывает даже советским "ансамблям" рядом.
Вид с Никольско-Слободской на оболонсую набережную убила "Русанавская Гавань" с "Кассиопеей". И ладно, если бы сами что-то собой представляли. А так стены - белые и серые
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 17 лип, 2022 09:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 17 лип, 2022 09:45
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|