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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10101101021010310104

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.5 5 82
1. Не вище 500
13%
11
2. 501 - 700
18%
15
3. 701 - 900
22%
18
4. 901 - 1000
20%
16
5. 1001 - 1200
17%
14
6. 1201 - 1500
4%
3
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
4
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:14

beee

Ну когда-нибудь застроят (надеюсь правильно) Теличку, и отрастет зелень на Осокорках - там будет интересней. Но убогий скайлайн новых районов Левого берега уже не исправить :(
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:17

  fox767676 написав:beee

Ну когда-нибудь застроят (надеюсь правильно) Теличку, и отрастет зелень на Осокорках - там будет интересней. Но убогий скайлайн новых районов Левого берега уже не исправить :(

у айтишников - это называется "индустриальный вид из окна"
beee
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:17

  fox767676 написав:beee

Ну когда-нибудь застроят (надеюсь правильно) Теличку, и отрастет зелень на Осокорках - там будет интересней. Но убогий скайлайн новых районов Левого берега уже не исправить :(

ПОХ з його чалавєйніками - ще гірший. І метро там відсутнє, хіба що скраю пару станцій.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:22

  Мизантрóп написав:
  vitaliian написав:
  roberto dark написав:Вот вот, доберусь скоро до Ирпеня, что бы воочию посмотреть
порадоваться чужому горю? Очень ценная инфа. Держите нас в курсе.

это как Мекка,туда все иностранные гости едут.Если сейчас всё отремонтировать и очистить будет не тот Wow-эффект

Очевидно пан має рацію. Туристи, які їдуть в чорнобильську зону і місто привид Прип'ять - то хіба роблять це виключно, щоб порадіти за чуже горе?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пойду страдать на ПОХе - поразминаюсь Зображення
beee
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:28

  beee написав:Пойду страдать на ПОХе - поразминаюсь Зображення

Мені приятель, патріот Троєщини, присилав на вайбер зі свого району ще більш мальовничі фото із новими площадками, доріжками, та квітниками, але ...але..))
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:35

  Хомякоид написав:
  Frant написав:Дехто з третьої категорії людей наймагається довести, що він з першої.
Плутає бідність з добродійством.

В Дальніх Єпенях купляли квартири "кияни", які в Києві орендували житло, але не могли його купити.


За кордоном в цивілізованих країнах не має такої гострої транспортної проблеми з Іпенями.
Метро без проблем виїжджає за місто та зєднує міста супутники.

На жаль тільки в Україні проблема на проблемі, та вирішення не вбачається.

Наземне метро навіть в Україні можна швидко побудувати, згадайте колію до Бориспільського аєропорту.

Та колія до Бориспільського аеропорту - не електрифікована. Нагадаю, що перший потяг на електричній тязі в світі був зроблений в 1895 році.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:38

  beee написав:
  fox767676 написав:beee

Ну когда-нибудь застроят (надеюсь правильно) Теличку, и отрастет зелень на Осокорках - там будет интересней. Но убогий скайлайн новых районов Левого берега уже не исправить :(

у айтишников - это называется "индустриальный вид из окна"


У меня в Галактике такой ) Но кроме остатков промки, видно часть канала, Солнечной Ривьеры, Подола, Лукьяновки, Мордора, КТ, и Парковых озер с их парком. И вот хоть понимаешь что Парковые более-менее комфортный для жизни комплекс, все вместе сливаются в сплошную 25 этажную стену и чисто по виду пригрывает даже советским "ансамблям" рядом.
Вид с Никольско-Слободской на оболонсую набережную убила "Русанавская Гавань" с "Кассиопеей". И ладно, если бы сами что-то собой представляли. А так стены - белые и серые
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 17 лип, 2022 09:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:45

  beee написав:Пойду страдать на ПОХе - поразминаюсь Зображення

Ну то что БЦ там начали строить - обнадеживает. Хотя БЦ здорового урбанизма должны быть на голову выше окружающей жилой застройки, в Киеве и особенно на Левом берегу с этим все наоборот.
fox767676
 
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