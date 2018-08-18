vitaliian написав:

Slon_Nosov написав: это получается дешевое жилье для богатых? это получается дешевое жилье для богатых?

первый раз замужем? даже поверхностный расчёт затрат вам это покажет, авто+ топливо не было бесплатным и ранее, в 2014-2015 годах, (когда был пик понаехов в пригороды). Даже тогда было понятно, что "сэкономить" не получится. Серьёзная медицина, бутики, высшее образование, автосервис, развлечения (кроме велопрогулок) остаются в Киеве и много чего ещё.Экономии никогда и не было, разве что жить на даче бесплатно. Была такая "рассрочка", покупатель покупал жилье чуть дешевле, чтобы потом догнать стоимость аналогичной киевской квартиры доп. расходами. Те же материалы для ремонта откуда привозились?Мотивация у людей была разная. Кому то хотелось новострой (в Жулянах и на СБ были варианты в ту же цену) а на что то +/- приличное не хватало. Но в целом людям нравилась локация, природа, парки, бесплатные парковки под домом.Только про пробки не начинайте, в центре Киева и на мостах их намного больше .