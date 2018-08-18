Ну то что БЦ там начали строить - обнадеживает. Хотя БЦ здорового урбанизма должны быть на голову выше окружающей жилой застройки, в Киеве и особенно на Левом берегу с этим все наоборот.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 09:45
Додано: Нед 17 лип, 2022 10:22
В рассрочку/кредит в конечном счете дороже чем сразу и за свои. Автомобиль например, ноутбук или ипотека.
Но «дороже» пользуются. Но не от элитарности продукта.
Вам уже много раз про это говорили.
Но вы предпочитаете это не понимать, или делать вид что не понимаете.
Додано: Нед 17 лип, 2022 10:27
Додано: Нед 17 лип, 2022 10:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я технику всегда в рассрочку беру.
деньги -> время = деньги х время
даже кредит под небольшой потребительский процент - это выгодно.
а вот на авто кредиты - какая-то грёбанная кабала. мало того, что авто с салона теряет процентов 20 в первый же день (ну кроме крузака), + проценты - развод какой-то
Додано: Нед 17 лип, 2022 10:39
Додано: Нед 17 лип, 2022 11:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
От тільки ПОХ - це вже brutal industrial
Додано: Нед 17 лип, 2022 12:24
По приезду во Львов, решил зайти в офис к моему риелтору пообщаться О ЖИЗНИ.. Спрашиваю - как обстановка? Есть ли продажи на вторичке? Он глянул на монитор и отвечает, что 16 сделок за июнь. Агенство небольшое и поэтому говорить об замороженном рынке недвижимости в городе конечно же не стоит. С его слов ликвидная квартира в новостройке с ремонтом ( даже не свежим и не модным) уйдет максимум за 2 месяца по довоенной цене. Цены на аренду просели после ажиотажа март-апрель, но 500$ в мес легко, за большую однуху в новостройке,
без изысков, стоимостью 75 000$ в ближнем центре. Так что не всё так плохо на ЗУ.
Додано: Нед 17 лип, 2022 12:40
roberto dark ЗУ один из бенефициаров войны. Сама по себе ничего интересного не представляет.
Додано: Нед 17 лип, 2022 13:00
Я прилетел в Польшу, направляясь в Украину и пробыл несколько дней у родственников ( поляков) в гостях. Их небольшой городок, в одном из самых бедных воеводств страны, сам по себе тоже ничего не представляет, но жить там с виду во много раз комфортнее чем в тех городах Украины, которые из себя представляют что-то ХОРОШЕЕ И ЗНАЧИМОЕ. То, что вы имели ввиду относится пожалуй ко всей Украине к сожалению, по сравнению хотя бы с тем же упомянутым мною западным соседом, далеко не самым "процветающим" в ЕС кстати.
Додано: Нед 17 лип, 2022 13:07
Ну Львов красивый, хоть и без реки. Я в Польше не был, тыкал произвольно гуглмапсом в геометрическские центры Кракова и еще пары городов - все они проигрывали Львову по архитектуре. Другое дело что заслуги нынешнего сити-менеджмента Львова в этом почти нет, все сделали за них и до них.
Ну и да, в связи с кардинальной геополитической переориентацией, Львов и ЗУ теперь ближе всего к новым притяжений(принятия решений) со всеми вытекающими бонусами.
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