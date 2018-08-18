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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 лип, 2022 09:45
beee написав:
Пойду страдать на ПОХе - поразминаюсь
Ну то что БЦ там начали строить - обнадеживает. Хотя БЦ здорового урбанизма должны быть на голову выше окружающей жилой застройки, в Киеве и особенно на Левом берегу с этим все наоборот.
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fox767676
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Додано: Нед 17 лип, 2022 10:22
vitaliian написав: Slon_Nosov написав:
это получается дешевое жилье для богатых?
первый раз замужем? даже поверхностный расчёт затрат вам это покажет, авто+ топливо не было бесплатным и ранее, в 2014-2015 годах, (когда был пик понаехов в пригороды). Даже тогда было понятно, что "сэкономить" не получится. Серьёзная медицина, бутики, высшее образование, автосервис, развлечения (кроме велопрогулок) остаются в Киеве и много чего ещё.
Экономии никогда и не было, разве что жить на даче бесплатно. Была такая "рассрочка", покупатель покупал жилье чуть дешевле, чтобы потом догнать стоимость аналогичной киевской квартиры доп. расходами. Те же материалы для ремонта откуда привозились?
Мотивация у людей была разная. Кому то хотелось новострой (в Жулянах и на СБ были варианты в ту же цену) а на что то +/- приличное не хватало. Но в целом людям нравилась локация, природа, парки, бесплатные парковки под домом.
Только про пробки не начинайте, в центре Киева и на мостах их намного больше .
В рассрочку/кредит в конечном счете дороже чем сразу и за свои. Автомобиль например, ноутбук или ипотека.
Но «дороже» пользуются. Но не от элитарности продукта.
Вам уже много раз про это говорили.
Но вы предпочитаете это не понимать, или делать вид что не понимаете.
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Voistov
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Додано: Нед 17 лип, 2022 10:27
Voistov написав:
Но не от элитарности продукта.
где вы у меня нашли про элитарность?
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vitaliian
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Додано: Нед 17 лип, 2022 10:29
я технику всегда в рассрочку беру.
деньги -> время = деньги х время
даже кредит под небольшой потребительский процент - это выгодно.
а вот на авто кредиты - какая-то грёбанная кабала. мало того, что авто с салона теряет процентов 20 в первый же день (ну кроме крузака), + проценты - развод какой-то
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beee
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Додано: Нед 17 лип, 2022 10:39
vitaliian написав: Voistov написав:
Но не от элитарности продукта.
где вы у меня нашли про элитарность?
Везде. И по много раз.
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Voistov
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Додано: Нед 17 лип, 2022 11:41
beee написав: fox767676 написав:beee
Ну когда-нибудь застроят (надеюсь правильно) Теличку, и отрастет зелень на Осокорках - там будет интересней. Но убогий скайлайн новых районов Левого берега уже не исправить
у айтишников - это называется "индустриальный вид из окна"
От тільки ПОХ - це вже brutal industrial
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Faceless
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Додано: Нед 17 лип, 2022 12:24
По приезду во Львов, решил зайти в офис к моему риелтору пообщаться О ЖИЗНИ.. Спрашиваю - как обстановка? Есть ли продажи на вторичке? Он глянул на монитор и отвечает, что 16 сделок за июнь. Агенство небольшое и поэтому говорить об замороженном рынке недвижимости в городе конечно же не стоит. С его слов ликвидная квартира в новостройке с ремонтом ( даже не свежим и не модным) уйдет максимум за 2 месяца по довоенной цене. Цены на аренду просели после ажиотажа март-апрель, но 500$ в мес легко, за большую однуху в новостройке,
без изысков, стоимостью 75 000$ в ближнем центре. Так что не всё так плохо на ЗУ.
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roberto dark
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Додано: Нед 17 лип, 2022 13:07
Ну Львов красивый, хоть и без реки. Я в Польше не был, тыкал произвольно гуглмапсом в геометрическские центры Кракова и еще пары городов - все они проигрывали Львову по архитектуре. Другое дело что заслуги нынешнего сити-менеджмента Львова в этом почти нет, все сделали за них и до них.
Ну и да, в связи с кардинальной геополитической переориентацией, Львов и ЗУ теперь ближе всего к новым притяжений(принятия решений) со всеми вытекающими бонусами.
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fox767676
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Додано: Нед 17 лип, 2022 13:45
fox767676 написав:
Ну Львов красивый, хоть и без реки. Я в Польше не был, тыкал произвольно гуглмапсом в геометрическские центры Кракова и еще пары городов - все они проигрывали Львову по архитектуре. Другое дело что заслуги нынешнего сити-менеджмента Львова в этом почти нет, все сделали за них и до них.
Ну и да, в связи с кардинальной геополитической переориентацией, Львов и ЗУ теперь ближе всего к новым притяжений(принятия решений) со всеми вытекающими бонусами.
Я был в январе этого года. Львов выглядит унылым, тёмным, обветшалым. фасады требуют реставрации. Кафе, 2 года назад казавшиеся уютными, стали грязными и обшарпанными. заслуги их нет ни в чём. даже содержать и обслуживать город - не хватает мощи.
трц - пустой в смысле наполнения. ездить по городу - невозможно. а как поедешь по половине полосы.
нет, Львову далеко до европейских городов
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beee
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Додано: Нед 17 лип, 2022 14:12
beee написав: fox767676 написав:
Ну Львов красивый, хоть и без реки. Я в Польше не был, тыкал произвольно гуглмапсом в геометрическские центры Кракова и еще пары городов - все они проигрывали Львову по архитектуре. Другое дело что заслуги нынешнего сити-менеджмента Львова в этом почти нет, все сделали за них и до них.
Ну и да, в связи с кардинальной геополитической переориентацией, Львов и ЗУ теперь ближе всего к новым притяжений(принятия решений) со всеми вытекающими бонусами.
Я был в январе этого года. Львов выглядит унылым, тёмным, обветшалым. фасады требуют реставрации. Кафе, 2 года назад казавшиеся уютными, стали грязными и обшарпанными. заслуги их нет ни в чём. даже содержать и обслуживать город - не хватает мощи.
трц - пустой в смысле наполнения. ездить по городу - невозможно. а как поедешь по половине полосы.
нет, Львову далеко до европейских городов
На счёт Львова в январе согласен, но таков уж климат в Украине. В том же Киеве в январе ещё хуже и мрачнее. Особенно на продуваемых со всех сторон Осокорках, с унылейшим видом на серые, угрюмые китайские стены. Гулять вообще неприятно плюс шум от трассы, и периодически вонь сами знаете откуда. Толпы людей, порой толкающие друг друга, спешат мимо безконечных ларьков, лотков в свои муравейники.
Комфорт? Красивые виды, архитектура, озеленение? Да обитателям ПОХ такое не ведомо к сожалению. Ну разве только на территории жк Севен)).
Зато красные вывески со всех сторон в ужасных совковых подземных переходах с будками, мелкими торговцами и попрошайками им безусловно очень близки к сердцу. А Львов конечно мрачный и не комфортный))
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roberto dark
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